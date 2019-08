Dit is geen markt om 's ochtends, voor u naar uw werk gaat, even een scherpe turbo of optie voor de daghandel te kopen... en dan tegen het slot pas weer te kijken.

U zag het gisteren. Eén tweet van de president, of een headline op de wires en alles is weer anders. En bent u alweer uitgestopt. Over naar de waan van de dag. Het Duitse BB Q2 komt nu net door, in de prik. Dat dan weer wel:

Oops! #Germany on recession course. German GDP has shrunk in Q2 2019 by 0.1%, first contraction since Q3 2018. pic.twitter.com/P5p8geO3DJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 14, 2019

Geen cijfers bij ons nog, maar ik tast een beetje in het duister want mijn data ligt er uit. Hopelijk krijg ik die voorbeurs nog aan de praat voor eventuele updates. In ieder geval is er geen big news overnight. Wel loopt in Hongkong de spanning op. Wanneer en vooral hoe grijpt China is een beetje de vraag die boven de markt hangt?

Vlakke koersen nu na de rally - moet ik zelfs vervroegde kerstrally zeggen? - op Wall Street. Olie ligt slecht, veel meer valt er nu niet op.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Niet blazen:

08:02 Shurgard ziet omzet groeien

07:56 Heijmans aan de slag voor Liander

07:31 RWE profiteert van hogere stroomprijzen

07:21 Investeringen LeasePlan nemen hap uit winst

06:45 Productiegroei industrie China zwakt af

06:41 Ajax na zege op PAOK naar play-offs CL

13 aug Handelshoop stuwt sentiment op Wall Street

13 aug Microsoft kaapt zorgbestuurder weg bij Samsung

13 aug Miljardenfusie in Amerikaanse mediawereld

Analistenadvies is er nog niet en dit zijn de shorts:

De agenda dan, straks nog ons BBP en dan is het een lange zit naar Cisco:

01:50 Japan fabrieksorders jun +13,9% MoM (verwacht -1,3% MoM)

04:00 China industriële productie jul 4,8% YoY (5,8% YoY)

04:00 China detailhandelsverkopen jul 7,6% YoY (8,6% YoY)

08:00 Curetis Q2-cijfers

08:00 RWE Q2-cijfers

08:00 Macy's Q2-cijfers

08:00 Duitsland Flash BBP Q2 -0,1% QoQ

08:45 Frankrijk inflatie CPI jul

09:30 Nederland BBP Q2

10:30 VK inflatie CPI jul 1,9%

11:00 EU Flash BBP Q2 0,2% QoQ

22:00 Cisco Q2-cijfers

En dan nog even dit

Intussen in Hongkong...

Chinese state media urge action, voice support for Hong Kong police after overnight clashes https://t.co/EkURo93OcR pic.twitter.com/aqTXJNMOp8 — Reuters Top News (@Reuters) August 14, 2019

Dat u het weet:

China's July steel output eases on environmental curbs, shrinking margins https://t.co/s2WC572J7r pic.twitter.com/WnQzaCCXUx — Reuters Top News (@Reuters) August 14, 2019

Komt Inspector Clouseau ook?

Google, Facebook, Amazon to testify in U.S. against French digital tax https://t.co/eQJNBQBcRC pic.twitter.com/TusibkZXyl — Reuters Top News (@Reuters) August 14, 2019

Ja, wat moet u daarmee?

China's July steel output eases on environmental curbs, shrinking margins https://t.co/s2WC572J7r pic.twitter.com/WnQzaCCXUx — Reuters Top News (@Reuters) August 14, 2019

Nog meer Chinees nieuws:

China July industrial output growth falls to 17-year low as trade war escalates, retail sales disappoint https://t.co/npgYUzoSt7 pic.twitter.com/0QqnSlFxXU — Reuters Top News (@Reuters) August 14, 2019

Tja...

There was a 99.99% probability that the slump in Argentina wouldn't happen. But it did https://t.co/OYqgii2QLu — Bloomberg (@business) August 14, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.