TA: Technisch herstel, nog geen bodem

Ontspanning tussen de VS en China lokte een technisch herstel op de aandelenbeurzen uit. Maar van een strakke bodem is nog geen sprake.



Op alle aandelenbeurzen is positief gereageerd op de mogelijke ontspanning in het voortslepende handelsconflict tussen de VS en China. Het bericht dat de Amerikaanse overheid nieuwe tarieven op Chinese producten uitstelt tot het eind van het jaar zorgde voor een opleving van de koersen.

Kou even uit de lucht

Nu het erop lijkt dat de VS en China komende weken weer met elkaar in gesprek gaan, is de kou even uit de lucht.



Hoewel de oplevingen stevig waren, is er technisch nog steeds geen duidelijke bodem gevormd. We zien dit onder andere terug in de matte technische conditie van de AEX, maar ook in het zwakke verloop van de Nederlandse A/D ratio (Advance/Decline ratio). Deze indicator geeft het draagvlak van de markt weer, op basis van het aantal stijgende aandelen.

Vandaag bespreek ik de AEX en de Advance/Decline ratio van de Nederlandse beurs

Nederlandse beurs lijkt op te veren vanaf steun 538,70

Technisch stabiliseert de AEX nog steeds boven de steun van 538,70 punten (de bodem van 25 maart).

De eerste weerstand bevindt zich aan de onderkant van de eerste gap. Gaps zijn koersgaten, op de grafiek gemarkeerd door de rode cirkels.

Het hoogste punt van het herstel van dinsdag lag die de dag rond 549,56 punten (afgebakend met het blauwe horizontale lijntje. Vanaf dat punt zal de markt moeite moeten doen om verder opwaarts te klimmen.

Alleen een duidelijke opvulling van het gapgebied zou enige verlichting aan de markt kunnen geven. De bovenkant van de onderste gap (van 7 augustus) ligt rond 553,04 punten.

De weerstand van de AEX-index ligt rond 586,32 punten (de top van 25 juli).







Advance/Decline ratio zakt verder weg: draagvlak verzwakt

De Advance/Decline ratio van de Nederlandse beurs breekt onder de voorgaande dieptepunten. Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal dalers per saldo groter wordt, ten opzichte van het aantal stijgers.

Deze zogenaamde 'Breadth indicator' geeft hiermee aan dat het draagvlak van de beurs dunner wordt.

De Advance/Decline ratio, ook hoog/laag verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers. Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.





Uitleg A/D ratio

De Advance/Decline ratio geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.

Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.