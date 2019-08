Slot: Dolle dinsdag

Het is een draai in de markt die we dit jaar niet vaak gezien hebben. Binnen een halfuur kreeg de AEX (+0,7%) er meer dan tien punten bij. Het bericht dat de VS en China weer met elkaar praten brengt beleggers eventjes in extase.

Ok, als u alleen de slotkoersen heeft gezien, valt deze plus van 0,7% wel mee, maar het gaat om de beweging. Zoals verwacht lieten de Chinezen tijdens het gesprek weten fel tegen de nieuwe tarieven te zijn, waarop de Amerikanen bepaalde importheffingen uitstelden naar 15 december.

Uiteraard geldt: voor wat hoort wat, want Donald Trump wil hier natuurlijk wel iets voor terug. De Chinezen moeten volgens de Amerikaanse President nu echt over de brug komen met grote orders voor Amerikaanse landbouwgoederen.

As usual, China said they were going to be buying “big” from our great American Farmers. So far they have not done what they said. Maybe this will be different! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

Door de positieve ontwikkelingen omtrent het handelsconflict hoor ik niemand meer over de beroerde Duitse ZEW-Index. Deze barometer weerspiegelt het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de komende drie tot zes maanden. Er rolde een stand van -44,1 uit de bus en dat is het laagste niveau sinds december 2011.



Kendrion in de lift

Beleggers die vanochtend uit frustratie de aandelen Kendrion (+10,1%) van de hand hebben gedaan, komen van een koude kermis thuis. Vanochtend stond het aandeel 5% lager en nu 10% hoger. Allemaal het gevolg van het korte handelsoverleg tussen de Amerikanen en Chinezen.

Aan de cijfers kan het zeker niet liggen, want die zijn ronduit beroerd. Een 9% lagere omzet en een halvering van de winst zijn niet de berichten waar u als belegger op zit te wachten. Toegegeven, het aandeel heeft de afgelopen tijd zware klappen gehad, waardoor de nodige negativiteit al zat ingeprijsd.

Het bedrijf is actief in de auto-industrie en behaalt een aanzienlijk deel van de omzet uit China. Op dit moment een bijzonder ongelukkige combinatie. De IEX Beleggersdesk kijkt naar de wat langere termijn en ziet geen reden om de stukken van de hand te doen. Of u de aandelen nu moet hebben, leest u in het onderstaande Premium artikel.

Rentes

De rentemarkt trekt zich weinig aan van het nieuws omtrent de handelsoorlog. Hier wordt gewoon gekeken naar de economische data en die zijn simpelweg slecht. Gevolg is dat de vergoedingen op tienjaars staatspapier in een brede lijn dalen.

Brede markt

De AEX stijgt 0,7% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,6%) en CAC (+1,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 7,2% omlaag en noteert 16,7 punten.

De Amerikaanse indices koersen zo'n 1,7% in het groen. De Nasdaq steekt er met een plus van 2,0% bovenuit.



De euro zakt 0,3% en noteert 1,118 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,6%) maakt een wilde rit. Vanochtend 1% stijgen om daarna 2% te zakken. Nu koerst de edelmetaal redelijk dicht bij huis.

Olie: WTI (+4,3%) en Brent (+4,3%) hebben de party mode gevonden.

Bitcoin (-4,1%) niet.

Het Damrak

Ondanks de lagere rente hebben de banken er zin in vandaag. ABN Amro (+2,9%) en ING (+1,7%) behoren tot de grootste stijgers binnen de AEX. Koersdoelverlagingen van diverse analistenbureaus hebben vandaag dus geen impact. Of zijn beleggers gewoon blij dat de koopadviezen gehandhaafd blijven?

Baas boven baas is ArcelorMittal (+5,5%). Positieve berichten over de handelsoorlog en de staalgigant gaat door het dak. Kleine broer Aperam houdt het bescheiden met een plus van 3,2%.

Unilever (-0,1%) blijft wellicht achter, omdat concurrent Henkel met een winstwaarschuwing langskwam. Onder andere de verslechterende economische ontwikkelingen werden aangewezen als boosdoener.

Takeaway.com (+1,8%) sluit op een all time high.

IMCD (-2,1%) is de vreemde eend in de bijt. Komende vrijdag komt de distributeur van chemicaliën langs met de tweedekwartaalcijfers.

Fugro (+4,4%) profiteert van de fors gestegen olieprijs. Het aandeel van de bodemonderzoeker moet echter verdubbelen om op de koers van een jaar geleden uit te komen.

De shorts in PostNL (+3,8%) worden afgebouwd. Dat weet u wat er met de koers gebeurt.

TKH (-14,9%) kwam met bijzonder matige tweedekwartaalcijfers langs. Hierover meer bij IEX Premium en/of het fondsenrondje.

AMG (-3,0%) is het enige niet-cijferende cyclische aandeel dat in het rood sluit.

Pharming (+3,6%) neemt het medicijn Leniolisib over van Novartis. Dit middel is gericht op de zeldzame ziekte APDS en nog in ontwikkeling. Belangrijke stap voor Pharming #Pharming https://t.co/pCBLJ0t6fT — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 13, 2019

De dag van morgen