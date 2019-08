Liveblog: Wat. Een. Draai!

Update 15:50 uur: Wat. Is. Dit. Nou. Weer?

Vroeger zeiden we risk happens fast. Tegenwoordig kennen ook upside happens fast.

Dollar, stijgt, Amerikaanse rente ook, goud onderuit en dat alles omdat VS en China met elkaar zouden hebben gebeld. Kerst komt er aan en ja, met die tarieven was dat een dure geworden. Deel zoveel in die handesloorlog dus en juich of treur nooit te vroeg. Met één headline of tweet kan alles weer zo anders zijn. Anytime.

Enfin, wat een beurs, wat een markt. Ongeleid projectiel. Héérlijk :-)

BREAKING: Stocks jump to session highs, Apple surges more than 4.5% after USTR removes items from China tariff list, delays some others including those on cell phones and laptops https://t.co/4gGcxyFOnV pic.twitter.com/AMmid6LZJY — CNBC Now (@CNBCnow) August 13, 2019

Intussen is de koersexplosie tot staan gebraxcht, zakt de dollar al weer wat en wie hebben we hier...?

As usual, China said they were going to be buying “big” from our great American Farmers. So far they have not done what they said. Maybe this will be different! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

De banken en noem maar op, u zit vast ook glazig naar sommige aandelen te kijken. Als ik goed heb gekeken reageert Kendrion het spectaculairst op het nieuws. Het aandeel daalde vandaag tot -5,4% op die Q2's en staat nu +6,2%.

Update 13:05 uur: Netflix

Attentie, insider trade:

Microsoft President Brad Smith Bought Up Netflix Stock After Shares Slumped https://t.co/nCyT016tTM — Barron's (@barronsonline) August 13, 2019

Het aandeel is inderdaad flink goedkoper geworden, blijkbaar baalt Brad nu nog dat hij eind december of begin januari niet toesloeg, of moet ik zeggen dat het minder duur is geworden?

Update 12:50 uur: Dip weer in zicht?

Toevallig kijk ik er net naar en reken ik alles even uit. Mijn conclusie staat in de tweet. Daar denk ik verder niet meer over na, de headlines en de rest laat ik dan ook links liggen. Gewoon doen. Bij alle andere keren dit decennium dat ik de dip bij kocht, dacht ik ook dat het nog veel lager ging. Moet ik doorgaan? Nee.

Het waren drie fantastische hersteldagen (kuch), maar #AEX kijkt bijna weer tegen (inradag)bodem 534,87 van vorige week aan. Die in juni was 534,49 en maart 529,72. Daar koop ik zelf de dip als AEX eronder gaat (-9,7% vanaf high 586,32) pic.twitter.com/vfKJQnxnNK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 13, 2019

Doe ik de AMX er ook nog even bij. Zucht. Als PostNL nou gewoon door was blijven dalen in plaats van hard stijgen, hadden we vandaag zo'n beetje de AMX dip kunnen kopen, toch? Kortom, Herna heeft het alweer gedaan :-)

Grapje. Ik zal je niet meer plagen, Herna:

Hedge fund Marshall Wace kocht kwart van shortpositie #PostNL terug afgelopen drie weken pic.twitter.com/kgaxtxPPO6 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) August 13, 2019

Update 12:30 uur: Goldman's golden tips

Goldman Sachs verwacht geen handelsakkoord VS en China voor de Amerikaanse presidentverkiezingen van volgend jaar november. Dat zal, welke aandelen wilt u weten. Ik citeer Barron's:

Buy shares of services companies and firms with low labor costs because the U.S.-China trade war may be entering a more dangerous phase. That advice comes from Goldman Sachs’ strategy team, led by David Kostin and Ben Snider, in a report issued August 9.

The Stocks to Buy as the Trade War Heats Up, According to Goldman Sachs https://t.co/eDC7V2Ijqg — Barron's (@barronsonline) August 13, 2019

Dit levert dan de volgende lijstjes op. Service-aandelen die The Firm tipt zijn niet de meest orginele namen - u komt ze wel eens vaker tegen - maar wie weet:

Microsoft

Amazon

Alphabet

Berkshire Hathaway

Facebook

JPMorgan Chase

Visa

Walmart

Lagelonenbedrijven dan volgens de zakenbank en ik geef eerlijk toe dat ik Cigna en McKesson moet opzoeken:

Netflix

Paypal

Cigna

Aflac

McKesson

Als ik naar de Nederlandse situatie vertaal, kom ik niet ver dan HAL (Berkshire Hathaway), waar Nico toevallig net een stukje over heeft en Ahold Delhaize (Walmart). Cigna, Aflac en McKesson zitten alledrie in het hoekje gezondheidszorg, zorgverzekeringen en aanbepalende hand- en spandiensten. Fagron dan maar...?

Nog één ding, ik geloof niet dat ik gezien huidige marktomstandigheden, dalende rentes en zichzelf de grond inborende koersgrafieken ING of ABN Amro durf te noemen als equivalent van het almachtige JPMorgan Chase. En dan die dotcoms nog. Die hebben we hier niet. Punt. Geldt voor heel Europa. Da's een puntje, EU.

Rest mij nog u de disclaimer van Goldman Sachs zelf te geven. Garantie tot de voordeur heet dit in gewoon Nederlands.

Granted, slicing up the market by labor costs or other characteristics won’t help much if the U.S.-China trade war enters a new, more dangerous phase. Both countries have plenty of economic levers to pull if they want to escalate the situation, inflicting more pain on equities worldwide, regardless of their core business.

Update 11:45 uur: TKH

TKH -16,5% als ik dit stukje online zet, die zag ik zelf voorbeurs totaal niet aankomen. Vooral omdat het TKH is. Laat maar schuiven, bedrijf en aandeel bewijzen zich al heel lang, hoewel u ook hier bij tijd en wijle uw langjarige rendementen betaalt met risico en slapeloze nachten.

Vandaag is dat ook het geval, de Q2's en outlook van het bedrijf vallen de markt rauw op haar dak. De dalingen van van alles en nog wat komen niet onverwacht, maar ze vallen beslist niet mee.

Daar veranderen nu ook de woorden van CEO Alexander van der Lof met zijn prachtige trackrecord even niets aan:

Toelichting bij #tkh van topman Van der Lof, die ‘very, very confident’ is over de gang van zaken bij zijn bedrijf trekt zijn koers nog niet omhoog. Aandeel staat ruim 17% lager na tegenvallende resultaten. — Wouter van Bergen (@woutervanbergen) August 13, 2019

Alles, maar dan ook alles staat even onder druk bij TKH in het lopende herstructureringsprogramma Simplify & Accelerate. Even? Ja, want het bedrijf verwacht dat dit zich al in H2 van dit jaar uitbetaalt en al helemaal daarna. Helaas voor Van der Lof en de zijnen, daar heeft de markt vandaag geen boodschap aan.

De cijfers vallen domweg tegen en de afnemende economie en handelsoorlog zijn merkbaar. En da's even niet handig in de huidige markt. Nu word ik speculatief, want heeft de beurs wellicht, mede door die verslechterende omstandigheden, er nu ook een hard hoofd in dat die outlook zich zomaar in mooie cijfers vertaalt?

Wie daar aan twijfelt en alle druipende macrodata voorbij ziet komen - net nog de Duitse ZEW Index - vindt misschien TKH nu een tikje te duur voor een cyclical. Deze grafiek gaf ik zondag al in mijn vooruitblik.

Collega Paul zit ook op deze lijn:

De outlook redt de cijfers vandaag slechts deels. Op korte termijn blijft het de vraag of de economische vertraging in Europa en China doorzet. Mocht dit wel het geval zijn dan gaat een bovengemiddeld cyclisch bedrijf als TKH nog een jaar van stagnatie of zelfs lichte krimp tegemoet.



Uiteindelijk gaat het om het langetermijnbeeld en dat ziet er onverminderd rooskleurig uit. Met name van de inzet op slimme cameratechnologie gecombineerd met AI software (kunstmatige intelligentie) verwachten wij veel.

Het kan een mooie koopkans zijn vandaag, voor wie TKH op langere termijn ziet zitten. Ik kan me alleen goed voorstellen dat u vandaag even denkt dat er wellicht nog meer van de koers af kan, als alle nare scenario's zich ook echt ontvouwen. Zo'n dagje is het nou net vandaag op de beurs. En toch, nog iets om na te denken.

In de boekjes leest u altijd dat een recessie pijnlijk is, maar ook weer economie en bedrijven altijd zo lekker opschoont en verfrist. In ons land is (nog) geen sprake van recessie, maar is TKH niet juist dit aan het het doen om straks te oogsten?

Update 11:15: ZEW zeperd

Wellicht dat de markten hier nu nog verder op dalen, er is weer een vreselijk beroerd Duits cijfer door. Nog over augustus ook, kakelversch sentiment. De Duitse ZEW vertrouwensindex komt beduidend enttäuschender door dan verwacht.

Ouch! German ZEW survey for Aug was even worse than already low expectations. Current situation index fell to -14.5 vs -6.3 exp, but more worryingly, Expectations index fell to -44.1 vs -28.0 exp, lowest since 2011 when the Eurozone debt crisis dampened the mood of investors. pic.twitter.com/RF6Yg5kyJM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 13, 2019

Update 10:20: Chinese technologie voelt het

Misschien is dit wel een onverwacht aspect van de handelsoorlog VS-China, of juist de reden dat die voortduurt en het einde niet in zicht is. China is bereid te incasseren en flink ook. Want voelbaar is het zeker in de economie. Nog iets. En dat met die heersende onrust in Hongkong.

Bij mijn weten is dat hét schrikbeeld van Beijing: sociale onrust (in een land van 1,4 miljard mensen). De regering is blijkbaar erg zeker van haar zaak en vreest geen vonk.

China's tech firms to post slower June-quarter growth on sagging demand https://t.co/2E0zoF6sLo pic.twitter.com/C7m7C8DMP6 — Reuters Top News (@Reuters) August 13, 2019

Copypaste, het hakt er in:

Update 10:05 uur: Driedubbele of nog meer boom & bust

Nog eentje voor ik me echt op TKH stort, want dat reageert ook buitengewoon lenig op de Q2's. Waarom is zeker handelen en eigenlijk ook beleggen geen Olympische Sport?

Pfff, op de beurs doen we dit dagelijks. Onnavolgbaar omhoog, nog onnavolgbaarder omlaag, maar meestal komt alles wel weer op z'n pootjes terecht https://t.co/qpndtKOZRO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 13, 2019

Update 09:55 uur: VolkerWessels

Vers van de pers, Justin van ABM Financial Dow Jones heeft nieuws over Het Dak. VolkerWessels heeft zo zo te zien het contract van destijds zogezegd van A tot Z doorgenomen en de volgende conclusie getrokken:

Woordvoerder van VolkerWessels zegt dat het instorten van het dak van AZ-stadion geen impact heeft voor het bouwbedrijf. Werkmaatschappij Midreth van VW bouwde het stadion. Zo op de wire ABM pic.twitter.com/aouDvoNFMN — Justin Doornekamp (@Jdoornekamp1) August 13, 2019

Update 09:30 uur: Advies

Ze spreken voor zich, weer verlagingen voor de banken. ING herstel nu, maar er stond wel €8,39 op het bord, waarmee bodem €8,40 uit 2016 is gesneuveld. De Takeaway analist van Deutsche Bank... Ach laat verder ook maar, de arme man of vrouw zit waarschijnlijk al voor zijn of haar baan te vrezen.

ABN Amro: naar €23,10 van €28 - Kepler Cheuvreux

ING: naar €11,30 van €12 - Kepler Cheuvreux

Fagron: naar €22 van €19 - Kepler Cheuvreux

Takeaway: naar hold van sell en naar €77 van €48 - Deutsche Bank

Euronext: naar €73 van €72 - Deutsche Bank

Die €8,39 is nog niet indeze grafiek verwerkt, maar u begrijpt dat ING zich in technisch zwaar weer bevindt.

Hoe zit dat met ABN Amro? Oogt minder erg, is ook nog niet zo lang genoteerd. Mooie, vloeiende grafiek, dat wel, maar dit had iedereen toch liever anders gezien, denk ik. De koers heeft nog wat ruimte tot echt groengeel knollenniemandsland.

Heb ik nog een aanvulling. Dit is wel pikant. Willem was ooit onder andere Fortis-analist bij Rabobank. Tijdens de kredietcrisis schreef hij zijn klanten dat Fortis toast was, daar kwam het op neer. Het leverde hem jarenlang strijd met AFM op, die hij won. Alexander was zijn collega in die dagen en vandaar die opmerking?