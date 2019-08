Liveblog: TKH, ABN, ING en Volker

Je ziet het of ziet het niet, in/aan de grafiek, dat ING nog maar aan het begin staat van haar bearmarkt.



Zou niet echt handig zijn om dit aandeel aan te kopen, een short met stoploss rond huidig niveau is een beter idee! Maar dan moet de belegger wel even uit z'n stramien, of comfort zone, die raakt nooit éen short aan terwijl de richting er wel naar vraagt...