quote: Nice guy schreef op 13 aug 2019 om 08:26:

Technische analyse is voorspellingen doen aan de hand van gegevens uit het verleden, lijntjes doortrekken.

Terwijl elke ervaren belegger weet dat resultaten uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst.

Ik geloof dan ook niet in lijntjestrekkerij.

Technische analyse is voorspellingen doen aan de hand van gegevens uit het verleden, lijntjes doortrekken.Terwijl elke ervaren belegger weet dat resultaten uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst.Ik geloof dan ook niet in lijntjestrekkerij.

Deel je mening (als zeer ervaren belegger) niet, gaat niet om lijntjes trekken maar om gedrag van mensen (beleggers), aangezien "wij" een tamelijk primitieve soort zijn zullen we in vergelijkbare situaties altijd hetzelfde reageren. door dit gedrag uit te werken in grafieken heb je een mooie houvast om je acties te timen. Werkt het perfect, nee (timen is het moeilijkste wat er is en ook geen exacte wetenschap), levert het op de langere termijn geld op (trade your plan and stick to it), ja. Na al die jaren van ontwikkeling op de beurzen zijn er nog steeds maar 2 drijfveren over angst en hebzucht.