ik snap wel dat we niet zomaar van de olie afkomen, ik snap ook wel dat er veel mensen nog steeds niet in klimaatverandering door de mens geloven door alle misinformatie van met name de olielobby.



maar ik snap niet al die mensen, die toch intelligent zijn en geschoold, die bij en voor de oliebedrijven blijven werken en er geld in blijven steken. Al sinds de jaren tachtig en waarschijnlijk al eerder wisten de ingenieurs, wetenschappers en managers van de oliebedrijven dat het goed fout zit met fossiel. En toch maar doorgaan en blijven werken in die sector en erin blijven beleggen? Hoe rijm je dat met je geweten? Het is de logica van een drugsdealer (er is vraag naar dus....)



Deze vraag geldt ook voor de schrijver van deze column.