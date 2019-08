Tracker Tips: Een duurzame ETF in de eurozone Categorie: Trackers

UBS Asset Management komt binnenkort met de eerste maatschappelijk verantwoorde Euro Stoxx 50 ETF met zogeheten ESG-factoren. Hierbij wordt rekening gehouden met zaken als milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. E50ESG De UBS ETF Euro Stoxx 50 ESG Ucits ETF (E50ESG) is vanaf morgen verhandelbaar op de London Stock Exchange (LSE). De index-tracker heeft een jaarlijkse Ongoing Charges Figure (OCF) van 0,15%. Hoogstwaarschijnlijk volgt later notering op andere beurzen in Europa. UBS werkte bij de ontwikkeling van deze ETF samen met indexbouwer STOXX en Sustainalytics, een gerenommeerde leverancier van ESG en Corporate Governance gerelateerde research. Deze actie volgt op het op de markt brengen van de eerste S&P 500 ESG ETF (5ESG) in april van dit jaar en past dus goed in het straatje van duurzame ETF’s van UBS AM. Deze ETF heeft zowel notering op de LSE als op de beurs in Milaan. De index Door het volgen van de Euro Stoxx 50 ESG-index sluit deze tracker 10% van de minst duurzame bedrijven uit op basis van ESG-scores. Deze zijn gebaseerd op de Global Compact-principes van de Verenigde Naties inzake mensenrechten en arbeidsrechten, het milieu, bedrijfsethiek en anticorruptie. Bovendien past het een productgebaseerde screening toe voor controversiële wapens, tabak, thermische steenkoolwinning en steenkoolgestookte energieproductie. Elk uitgesloten bedrijf wordt vervangen door het grootste niet-controversiële bedrijf in dezelfde Industry Classification Benchmark (ICB-sector) met een hogere ESG-score. STOXX Volgens STOXX is de nieuwe benchmark een innovatieve toevoeging aan hun ESG- en duurzaamheidselectie en geschikt voor mandaten voor pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, passieve fondsen en gestructureerde producten. STOXX heeft ook twee andere ESG ETF’s van UBS AM samengesteld: de UBS ETF MSCI China ESG Universal UCITS ETF (CNSG) en

de UBS ETF JP Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EMIG). Met een OCF van 0,65% volgt EMIG de MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped index. Dat betekent dat elk aandeel een maximumgewicht van 5% heeft. CNSG biedt beleggers blootstelling aan vastrentende en variabelrentende obligaties van beleggingskwaliteit uit zogeheten carbonisatielanden en heeft een OCF van 0,45%.





Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.