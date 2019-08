Fondsenrondje: Afkalven

Na een roerige week staat de AEX na twee uur handelen 0,2% hoger. Hiermee presteren we in lijn met de overige Europese indices. Ook de DAX (+0,3%) en CAC (+0,0%) koersen licht in het groen.

Deze plus valt een beetje tegen, omdat we de handelsdag ruim 1% hoger begonnen. Het ligt vandaag niet voor de hand dat het een hele spectaculaire beursdag gaat worden. De agenda is namelijk vrijwel leeg. Alleen een tweetje van Donald Trump zou nog roet in het eten kunnen gooien.

De grote tegenvaller van de dag is voorlopig ArcelorMittal (-0,9%). Drie keer zo hard dalen als de markten omlaag gaan en niet stijgen als de beurs klimt. Dat is het lot van de aandeelhouders van de staalgigant. Ook bij AMG (-2,5%) is het weer kommer en kwel.

Aegon VS NN Group

Het grote nieuws van de dag is de onverwachte overstap van NN-topman Lard Friese naar Aegon. Dit betekent dat de huidige CEO van Aegon, Alex Wynaendts, het veld moet ruimen. In eerste instantie spoot de koers van Aegon bijna 3% omhoog, maar inmiddels is daar slechts een schamele plus 0,6% van over.

Eerlijk gezegd kan Aegon wel wat vers bloed gebruiken, omdat het veruit de slechtst presterende verzekeraar is op het Damrak. NN Group (-0,6%) heeft het sinds de beursgang aanmerkelijk beter gedaan.

In 2014 ging #NN naar de beurs en bij #Aegon konden ze de hele tijd CEO Lard Friese hard horen lachen? Hier geïndexeerd en herbelegd vs #AEX pic.twitter.com/NcPLQYfP7i — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 12, 2019

Collega Arend Jan laat in een grafiek mooi zien dat NN Group de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld is en de AEX daarmee ruim heeft verslagen. Daarentegen hebben de aandeelhouders van Aegon in deze periode juist 20% van hun inleg zien verdampen.

Brede markt

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 4,0% en noteert 17,0 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,1% in het rood.

De euro zakt 0,3% en noteert 1,117 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,47%) en Duitse (-0,59%) rente zakken een basispuntje.

Goud (+0,0%) blijft stabiel.

Olie: WTI (-1,1%) en Brent (-0,5%) vallen wat tegen.

Voor Bitcoin (-4,9%) geldt hetzelfde, al heeft de digitale munt een enorme rit gemaakt dit jaar.

Het Damrak

De nulletjes voor de komma schieten ons om de oren. De grootste uitschieter onder de hoofdfondsen is Vopak, met een plus van 0,7%.

Na al die stijgingsdagen geeft Air France-KLM (-2,5%) wat gas terug. Year to date staat er een plus van 9% op het bord.

Altice (+3,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van Goldman Sachs. Het aandeel gaat naar €5,80 van €3,60 en het advies blijft kopen.

SBM Offshore (-1,4%) koerst alweer ruim onder het niveau van voor de kwartaalcijfers.

Flow Traders (-1,2%) gaat vandaag €0,35 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel 0,2%.

Pharming (+2,6%) gaat vrolijk door met stijgen en koerst inmiddels boven de €1,10.

