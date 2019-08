Liveblog: Aegon, NN en Altice

Update 14:45 uur: It was 37 years ago today

Zo heeft iedere generatie zijn piketpaaltjes. Voor mij zijn AEX 703,18 uit september 2000 (hoogtepunt dotcombubbel) en AEX 194,99 (dieptepunt kredietcrisis) de standen die in mijn geheugen zijn geramd.

Wellicht dat de echte krasse knarren onder ons deze dag nog herinneren: de start van de bullmarket 1982-2000 en het einde van de beruchte, stagflerende, zijwaartse markt 1966-1982. Niemand is zo goed in zulke feitjes als Eddy.

The start of the this time it's different era?? pic.twitter.com/tWfXNfXNal — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 12, 2019

Helaas heb ik alleen de prijsindex Dow Jones - merk ook op dat het ene logaritmische grafiek is - want over zo'n periode moet u natuurlijk aandelen altijd herbelegd nemen. De S&P 500 heb ik ook niet herbelegd, maar wel de MSCI World Index. Hoppa!

Nu wordt het nog mooier. De AEX zat in augustus 1982 nog in de bloemkolen, de index startte op 4 maart 1983, maar ook toen bestond al de MSCI Netherlands Index. Dat zijn zeg maar de veertig grootste Nederlandse aandelen minus Royal Dutch Shell. Knijp me in mijn arm, ik weet niet wat ik zie...

Nog iets, krap een jaartje eerder piekte een zekere andere markt, voor aandelen aan hun jubeljaren begonnen: de rente. Liep het slimme geld toch weer een jaartje op het domme geld vooruit :-)

Update 11:15 uur: Spaarrente en hypotheekrente

Lenen lenen, betalen betalen, zong Youp van 't Hek ooit over banken. Geweldig, nog steeds, alsof hij de kredietcrisis voorzag: pak 't dan, pak 't dan, pak 't dan en heel Nederland pakte 't an. Anno nu zou hij er Lenen lenen, halen halen van maken? Twee berichtjes. Eerst de spaarrente.

Slim van CEO Ralph. Weekje geleden suggereerde hij negatieve rentes en #ING verlaagt nu 'maar' naar 0,02% van 0,03%. ING doet trouwens 7,9% dividendrendement, maar dit terzijde. Is wel héél erg veel, suggereert risico #AEX https://t.co/Aj1vBmL5m3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 12, 2019

Marcel heeft wel een béétje gelijk, Telegraaf:

Telegraaf: "Bittere pil voor spaarders ING". Wat is er aan de hand? Rente gaat van 0,03% naar 0,02%. Op een spaarsaldo van 25.000 euro betekent dat 2,50 euro minder rente op jaarbasis. Kun je jaarlijks net 1 exemplaar van deze krant voor kopen (als je dat al zou willen). — Marcel Tak (@MarcelTak) August 12, 2019

Over naar de overkant, waas rhet zker niet stil is. Kijk, nog even en het is, als het zo door gaat, inderdaad halen halen.

En daarmee is 2019 halverwege het jaar ook op weg het jaar te worden met gemiddelde laagste hypotheekstand sinds begin vorige eeuw. pic.twitter.com/LntCMvip9c — Datagraver (@Datagraver) August 12, 2019

Update 11:00 uur: Advies

De eerste adviezen vandaag, eindelijk. The Firm geef het koersdoel van Altice een opkikkertje en UBS waardeert ietwat routinematig onze banken af.

ABN Amro: naar €16,50 van €19,90 - UBS

ING: naar €11,60 van €12 - UBS

Altice: naar €5,80 van €4,30 (buy) - Goldman Sachs

Update 10:50 uur: Saudi Aramco

Alsof het een echt beursbededrijf is rapporteert het eens mysterieuze en gesloten Saudi Aramco vandaag H1-cijfers. Die zijn duizelingwekkend en kleineren ExxonMobil en Royal Dutch Shell tot krabbers. Dat het bedrijf rapporteert, duidt er wellicht op dat het de Saudi's menens is en het toch naar de beurs willen brengen.

Daar is al een jaar of drie sprake van, maar iedere keer is er wat. Nu zou er sprake zijn van 2020 of 2021. We wachten af. Bloomberg en Reuters hebben een vrijwel identiek bericht over die cijfers. Ik citeer even een paar dingen van beide:

Saudi Aramco maintained its position as the world’s most profitable company on Monday even as it reported a 12% drop in first-half net income to $46.9 billion due to lower oil prices.

Compared to Aramco’s first half earnings, U.S. oil giant Exxon Mobil Corp. made around $5.5 billion in the first half of the year, while Royal Dutch Shell (RDSa.L) reported $8.8 billion.

Aramco said it generated total revenues, including other income related to sales, of $163.88 billion in the first half of this year, down from $167.68 billion a year earlier.

Despite a drop in income, Aramco paid a dividend of $46.4 billion to the government including a special dividend of $20 billion, up from $32 billion a year earlier.

Income taxes were $45.6 billion in first half, compared with $48.2 billion a year earlier. Total production royalties and excise and other taxes were $25.1 billion, little changed from $25.6 billion a year earlier.

Although it’s the world’s most profitable company, high taxes mean Aramco can generate less cash from each barrel than other top oil producers. Saudi Arabia depends on the company to finance social and military spending, as well as the lavish lifestyles of hundreds of princes.

Een biljoen...? Het leukste is natuurlijk om op basis van deze cijfers op sigarendoos en bierviltje uit te rekenen wat het bedrijf waard is. Moeilijk, ik durf het niet aan. U wel? Hier heb ik wat basisdata oliebedrijven, die ik helaas niet allemaal in euro's of dollars krijg voor de meest eerlijke vergelijking.

Ach, wat maakt het ook uit. Koester uw Shelletjes, zou ik zeggen. Of Total van mijn part, Niels heeft mooie vergelijking. Of een tracker op oil & gas. Als Saudi Aramco naar de beurs gaat, komt het zeker in alle grote indices en daarmee ETF's. Op het eerste gezicht hoef ik ze zelf eigenlijk niet, ondanks die mega dividenden.

Dit zinnetje staat me namelijk niet aan, ik vind dit een extra risico: de luimen van het huis Saoed. Want daar komt het wel op neer, die zijn heer en meester binnen dit bedrijf. Betaal dit allemaal lekker zelf, in plaats van uit de kasstroom, denk ik dan.

Saudi Arabia depends on the company to finance social and military spending, as well as the lavish lifestyles of hundreds of princes.

Saudi Aramco's first-half net income falls 12% on lower oil prices https://t.co/ylOtlP76Mi pic.twitter.com/U1l8SEKuZt — Reuters Top News (@Reuters) August 12, 2019

09:45 uur: Huizenprijzen

Copypaste, de conclusie van Rabobank luidt:

De prijsstijging van huizen vlakt zoals verwacht af: in het tweede kwartaal waren huizen 7,2 procent duurder dan een jaar eerder

In 2018 was de prijsstijging nog gemiddeld 9 procent, voor 2019 verwachten we een stijging van 6 procent, gevolgd door 4 procent in 2020

Het verschil in de gemiddelde verkoopprijs tussen de duurste provincie, Noord-Holland, en de goedkoopste, Groningen, is opgelopen tot 175.000 euro

In Nederland kost een huis in hoofdstad zo’n 1,5 keer zo veel. In het Verenigd Koninkrijk en Denemarken is die kloof nog veel groter

Het aantal verkopen is slechts beperkt gedaald. We gaan uit van een stabilisatie van het aantal verkopen; voor 2019 en 2020 voorzien we 205.000 transacties

De huizenprijzen stijgen minder hard, maar de kloof tussen Amsterdam en de rest van het land blijft groot. Voor een huis in de hoofdstad betaal je ruim 1,5 keer zoveel. Dit is fors, maar in het VK betaal je ruim twee keer zoveel. #RaboResearch https://t.co/GFMcniL1yY — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) August 12, 2019

Nog even een plaatje er bij, want we hebben een huizenmarkt op twee snelheden?

Update 09:35 uur: Aegon, NN (en ASR)

Door regeldruk en bemoeizucht van vooral DNB worden onze verzekeraars eenheidsworst, is een verwijt dat ik vaak van verzekeringsmensen zelf hoor. Off-the-record natuurlijk. Misschien, maar dat geldt zeker niet de koersen. Wat een verschillen. Over de verbazingwekende (?) verhuizing van CEO Lard Friese van NN naar Aegon dus.

In die tijd kwam er op Damrak nog een verzekeraar bij: #ASR. Maar ja, CEO Jos Baeten hoefde #Aegon niet te proberen, want die is bang dat ie te veel verdient :-) #NN #AEX pic.twitter.com/vK04Hxmcnk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 12, 2019

Goed opgemerkt: