Left with immediate effect...? Hij was er echt niet meer in gekomen vandaag, hoor. Enfin, wat een nieuws. Een AEX-CEO die naar een ander AEX-bedrijf gaat, is het ooit eerder voorgekomen? Ik weet het niet.

Op papier is dit een achteruitgang, want NN is €10,5 miljard waard en Aegon €7,96. Friese zal wel een leuk centje gaan verdienen.

Toevallig komen beide bedrijven donderdag met Q2's. Ik hoef u niet te vertellen hoe de aandelen er dit jaar bij staan, vooral Aegon. Je mag vast dit grafiekje gaan bestuderen, Lard. Het is Aegon versus de Amerikaanse tienjaarsrente, uit mijn vooruitblik van gisteren:

Dit is ook het enige nieuws voorbeurs. Er zijn geen Q2-cijfers op het Damrak, er zijn geen nieuwtjes en er is nog geen analistenadvies. Internationaal gezien is er ook geen groot bedrijfsnieuws te melden, of het moet zijn dat AMS opnieuw op Osram biedt, CBS en Viacom willen fuseren en Cathay Pacific slecht ligt...

Geopolitiek gezien is de spanning in Hongkong te snijden en zijn er geen nieuwe ontwikkelingen in de handelsoorlog. Op naar de koersen dan maar meteen. Vorige week gingen we hard onderuit op maandag (-2,4%), nadat we de vrijdag daarvoor al -3,2% verloren. Het begin van het einde, kreeg ik op Twitter te horen.

Valt mee tot dusverre. Het koersenbord doet het nog en er staan prijzen op. De opening ziet er aardig uit na een zwak Wall Street vrijdag. Geen fratsen. Olie zakt wat, de dollar en yuan bewegen min of meer vlak en de rentes openen vlak (Duitsland) tot een basispuntje hoger (VS). Singapore, Japan en India zijn dicht.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Leuk om te zien dat Goldman Sachs mijn zondagse vooruitblik ook leest :-)

Goldman Sachs economists say fears rise that U.S.-China trade war leading to recession https://t.co/7DtaS4gKKF pic.twitter.com/ks9RrTON6x — Reuters Top News (@Reuters) August 12, 2019

Nee, want er is even wat minder vraag naar Made In Germany:

Don’t rely on German fiscal medicine to fix the economy's ailments https://t.co/bywZIzfM2N pic.twitter.com/hzsE5aFoQE — Bloomberg (@business) August 12, 2019

7,09 nu:

Yen buoyed by China jitters; sterling under water https://t.co/XI0wNHuIGf pic.twitter.com/3TD7QE0Omi — Reuters Top News (@Reuters) August 12, 2019

Valt mee toch?

Oil prices fall on worries over demand growth outlook https://t.co/M4U5ofPlh3 pic.twitter.com/WmAdbdZjsb — Reuters Top News (@Reuters) August 12, 2019

Héhé?

Iron ore sank toward $80 a ton, extending this month’s rout, after China poured fuel on demand fears https://t.co/t4eibwStwT — Bloomberg (@business) August 12, 2019

Dit blijft een potentiële zwart zwaan?

Hong Kong authorities deployed more aggressive tactics in the 10th straight weekend of anti-China protests, with:

-Riot police filmed beating protesters in subway stations

-Police firing weapons at close range

-Undercover officers making arrests https://t.co/ZsMbYGxoHG — Bloomberg Next China (@next_china) August 12, 2019

Je moet durven na al die Chinese waarschuwingen:

???????? The fallout from Cathay Pacific staff partaking in anti-China protests pushes shares to their lowest level in a decade:



-Cathay shares lost 4.5% as of 10:59 a.m., set for the lowest close since June 2009

-Parent company Swire Pacific fell 5.3%https://t.co/IS7i4Zs6cT — Bloomberg Next China (@next_china) August 12, 2019

We wachten af:

The People’s Bank of China is “close” to issuing its own cryptocurrency, according to a senior official https://t.co/ccyu1BlfR0 — Bloomberg (@business) August 12, 2019

Ja en nu?

Sensor specialist AMS triggers bidding war for Germany's Osram https://t.co/i4YbmPONeg pic.twitter.com/0NanoLcowj — Reuters Top News (@Reuters) August 12, 2019

Ze zijn er nog niet uit? samen een kleine $25 miljard waard:

CBS and Viacom to work through the night to hash out a price for the long-awaited merger https://t.co/QIfSv1uqmA — Bloomberg (@business) August 12, 2019

Verschil tussen markt en geen markt?

Economists are completely mystified by this chart. These things have become cheaper over time:

?? Food

?? Clothing

?? Cars

?? Electronics



While these things have soared in price:

?? Health care

?? Child care

?? Education https://t.co/bTkn4PEaxM via @bopinion pic.twitter.com/klsTeektM0 — Bloomberg (@business) August 12, 2019

De uitsmijter nog, voor Olaf nog eenmaal troelala:

Je zou zeggen dat de negatieve rentes er binnenkort voor zorgen dat eerder stoppen een hogere pensioenopbouw oplevert?? — Olaf (@falootje) August 12, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.