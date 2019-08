Toch vindt het IMF deze route weinig aantrekkelijk omdat dit het betalingsverkeer zou kunnen ontwrichten en tot woede onder de bevolking kan leiden.



De prijsroute krijgt de voorkeur van het IMF en kan gaan via een systeem van huurvergoeding of wisselkoersen.



In het geval van huurvergoeding betaalt een commerciële bank een vergoeding aan de centrale bank voor het verkrijgen van cash. Deze vergoeding is gelijk aan de rentekosten die het anders gehad zou hebben wanneer het geld op een bankrekening had gehouden. Het is aannemelijk dat klanten die contant geld opnemen deze kosten doorberekend krijgen.



Bij een alternatief systeem van wisselkoersen – waarin een digitale euro meer waard is dan een contante euro – wordt voor stortingen en opnames een omrekenkoers gehanteerd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat iemand die 100 euro aan contant geld stort, vervolgens slechts 99 euro krijgt bijgeschreven.