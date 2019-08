TA: Nakende valutaoorlog eist slachtoffers

China lijkt een valutaoorlog te ontketenen door de yuan los te laten. In paniek worden aandelen gedumpt, waardoor technische niveaus sneuvelen.

De hevige schrikreactie op de wereldwijde beurzen is aangestoken door de forse koersval van de Chinese yuan. Afgelopen week heeft de yuan, ten opzichte van de dollar, het laagste punt sinds 2008 aangetikt. Dat leidde tot stevige correcties op alle aandelenmarkten.

Door de devaluatie is de dollar nu ruim 7 Chinese yuan waard. Dat de schrik er goed in zat, zagen we terug in de koersniveaus van aandelenbeurzen. Zowel Wall Street als de Europese beurzen tikten de laagste standen van de afgelopen twee maanden aan.

Aan het einde van de week volgde een opleving, maar is technisch nog geen duurzame bodem.

Loslaten munt

De vonk voor de onrust op de valutamarkten en de forse daling in de yuan werden ontstoken door de Chinese centrale bank die eerder had besloten de Chinese munt los te laten. Met een devaluatie van de yuan kunnen Chinese producten goedkoper worden in het buitenland, dus ook aantrekkelijker worden voor de Amerikaanse consument.

Dit vindt de Amerikaanse president niet leuk, want het slaat hem een wapen uit handen aan de onderhandelingstafel met China.

Indien Amerika terugslaat door ook de dollar te laten dalen, kan een valutaoorlog ontbranden. Door Trump is het laatste woord hierover nog niet gezegd.

Conflict wordt valutaoorlog

Veel analisten vrezen dat de strijd tussen de VS en China zal escaleren. Het handelsconflict was al lastig, maar kon door de hoofdrolspelers nog wel onder controle worden gehouden.

Door de recente escalatie wordt echter gevreesd wordt dat het conflict uitbreidt naar een valutaoorlog. In dat geval is de geest uit de fles, want de krachten op de valutamarkten zijn te groot om te beheersen.

Als er eenmaal een negatief sentiment geldt voor een bepaalde valuta, zoals nu voor de yuan, dan zullen de spelers alle sluizen openzetten om zich van hun posities ontdoen. Daar is nooit een kruit tegen gewassen, zo hebben we geleerd in eerdere conflicten.



Technisch bespreek ik vandaag de hoofdrolspelers van het uitdijende handelsconflict, de dollar/yuan en de euro/yuan. Maar ik begin met de AEX en de Dow Jones.

Nederlandse beurs blijft kleven aan steun 538,70

De AEX-index lijkt wat te stabiliseren boven de steun van 538,70 punten (de bodem van 25 maart), maar van duurzame bodemvorming is nog geen sprake.

Let vooral op de gaps (koersgaten binnen de rode cirkels). Deze geven aan daar nog veel aanbod boven de markt hangt.

Indien de steunzone het definitief begeeft, mag een verdere koersdaling van de AEX-index niet meer worden uitgesloten.





Dow Jones komt op adem, na forse correctie

Wall Street blijft zwak. De stijgende trend van de Dow is gebroken en een lagere bodem is op de grafiek achtergelaten.

Neerwaarts is er ruimte richting de steun van 24.680,57 punten (de bodem van 3 juni).

De weerstand komen we tegen op 27.398,68 punten (de top van 16 juli). Een eventueel lagere top zou de recente verzwakking bevestigen.

De huidige opleving doet niets af aan verzwakte technische plaatje.





Dollar/yuan lange termijn

De USD/CNY koers is boven de voormalige weerstand rond de toppen van 2017 en 2018 gebroken.

Deze uitbraak signaleert kracht in de dollar en zwakte in de yuan. Hierdoor is het technische plaatje structureel verbeterd.

Dit koopsignaal biedt in eerste instantie ruimte tot aan 7,35 (berekend koersdoel).







Euro/yuan korte termijn

De EUR/CNY is boven de toppen van juni gestegen. Hierdoor is het technische plaatje verbeterd en is er ruimte vrijgekomen tot aan de weerstand van 811,52 punten (de top van 26 september 2018).

De steun ligt op 761,11 putnen (de bodem van 1 augustus).