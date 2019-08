Liveblog: Uber, ABN, ING en Bayer

Update 15:40 uur: Uber -9%

De grote bleeder op Wall Street is Uber, met een verlies van zo'n 9%. De omzetgroei viel tegen en het verlies kwam hoger uit dan verwacht. Een negatieve operationele kasstroom van $1,6 miljard is niet om over naar huis te schrijven.

Ondanks de beroerde cijfers is het voor de IEX Beleggersdesk nog te vroeg om Uber helemaal af te schrijven. In het onderstaande Premium artikel leest u waarom (NK).

Update 14:50 uur: Vijf tips

Vijf tips om van je schulden af te komen en controle te krijgen over je eigen geld.

1. Maak een overzichtelijk budget in Excel

2. Koop tweedehands auto's in plaats van nieuwe

3. Zet geld op zes verschillende spaarrekeningen, inclusief één die bedoeld is voor speelgeld.

4. Visualiseer uw schulden met behulp van een pot knikkers.

5. Onderhandel zo veel mogelijk om de rekeningen naar beneden te krijgen (NK).

How this family went from debt of $55,000 on two incomes to saving more than $350,000 on one income https://t.co/4uVgyuntaC — MarketWatch (@MarketWatch) August 9, 2019

Update 14:40 uur: Aegon

Een mooi voorbeeld dat de waardering van een aandeel door de jaren heen nogal kan wijzigen. Wie heeft het ooit in zijn hoofd gehaald om Aegon te kopen tegen zeven keer de boekwaarde? Eerlijk zeggen (NK).

beurswaarde Aegon was ooit 7 keer de boekwaarde. (nu minder dan 0,5 keer) pic.twitter.com/nDKzNEplZr — Hans de Geus (@hansdegeus) August 9, 2019

Update 14:00 uur: Hoge belastingen

Nederlanders betalen relatief gezien de hoogste belasting over het inkomen. Opvallend is hoeveel de Amerikanen moeten betalen. Daarentegen komen de Canadezen goed weg (NK).

Nederland kent hoogste lastendruk op arbeid. (belasting+zorgpremie+pensioenpremie) pic.twitter.com/iMWLi8gpq4 — Robin Fransman (@RF_HFC) August 9, 2019

Update 12:00: Stoomcursus dividend beleggen

Zo dus:

Vandaag zijn #ABNAmro (€0,60) en #AholdDelhaize (€0,30) ex-interimdividend, schrik daarom niet van koersen. Doet #AEX herbeleggingsindex ook niet. Mooi om te zien hoe met al die ex-dividenden deze index dit jaar stilletjes op AEX prijsindex uitloopt pic.twitter.com/pTjys038lg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 9, 2019

Voor wie zat is van negatieve rentes op staatsobligaties, dood spaargeld en met stockpicken en met koersritjes maken geen pepernoot verdient, is dividend beleggen hét alternatief. Barron's heeft advies hoe u dan weer niet in de beruchte dividend trap trapt:

Dodging the Dangers of Dividend Stocks https://t.co/ZXSmzbQ3cG — Barron's (@barronsonline) August 9, 2019

Voor wie het stukje niet open krijgt, kan ik het snel samenvatten, want dividend beleggen is geen raketwetenschap. Ga niet meteen voor de hoogste dividenden, want die kunnen weer té hoog zijn. Ik heb zelf als sigarendoos- en bierviltjewijsheid dat als het dividendrendement hoger is dan dat van Royal Dutch Shell, u goed moet kijken.

Enfin, waar het om gaat is dat u bedrijven kiest met een mooi historisch trackrecord van liefst gestage, jaarlijkse dividendverhogingen die boven de inflatie uitstijgen. Bovendien moeten het concerns zijn die ook in de toekomst, voor zo ver is te beoordelen, voldoende groei, winst en vrije kasstroom kennen om te kunnen blijven verhogen.

Toevallig gaf ik gisteren nog een voorbeeldje van zo'n aandeel:

Dit is waarom #Unilever (vandaag ex) schoolvoorbeeld is lange termijn dividend beleggen. Dat verhoogde laatste 45 jaar dividend met gemiddeld 8% pj, volgens Datastream. Beleggers uit 1975 beuren nu 2x zoveel dividend als ze destijds omgerekend voor aandeel betaalden pic.twitter.com/9jgvca3FTc — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 8, 2019

Barron's heeft ETF- of tracker-suggesties. Uiteraard ligt de focus vooral op de VS.

The iShares Select Dividend ETF (DVY) picks only stocks with consistent five-year records of paying dividends.

The Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) selects high-yielders that also showed low price volatility over the past 12 months.

The Global X S&P 500 Quality DividendETF (QDIV) ranks stocks on both dividend yield and other quality measures such as debt level and profitability.

The Invesco S&P Ultra Dividend RevenueETF (RDIV) simply eliminates the top 5% high-yielders from the portfolio.

Volgens mij kan het nog gemakkelijker. Ieder huis heeft zo'n beetje trackers op Dividend Aristocrats, zowel Amerikaans als Europees. De Amerikaanse moeten 25 jaar onafgebroken dividendgroei laten zien en de Europese tien. Verder is het een soort Koninklijke certificaat, bedrijven moeten aan meer strenge normen voldoen.

Ik zou zeggen, vraag uw broker of vermogensbeheerder naar deze fondsen of trackers, als u een mandje dividenders wil hebben, maar zelf niet goed kan kiezen. Stockpickers kunnen bij collega Niels terecht voor suggesties. Helemaal veilig bent u nooit met (hoog)dividenders, maar zonder risico is er nu eenmaal geen rendement.

Of het moet negatief zijn.

Update 11:15 uur: There seems to be something wrong with our bloody GDP today

BBP Q2 VK -0,2% is het gespreksonderwerp bij de koffie-automaten op de Europese beurzen. We zitten alleen alweer halverwege Q3 en gelet op de inkoopmanagersindices hoeft u dit kwartaal niet op een sensationeel BoJo-effect te rekenen. Beetje aanmodderen en het pond krijgt weer een schop.

Latest UK GDP data reaffirms the signal from our PMI surveys that underlying economic conditions in the UK are weak and broad-based across all sectors. pic.twitter.com/zKA36loQbu — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) August 9, 2019

Update 11:00 uur: SBM Offsof

Wat een sof. Prima Q2's en outlook gisteren voorbeurs van SBM Offshore, maar de aanvankelijke mooie winst is er intussen volledig uitgelopen. Gecorrigeerd voor de ex-dividenden van ABN Amro (-0,2%) en Ahold Delhaize (-0,9%) is het fonds zelfs daler van de dag.

Ik zie geen advieswijzigingen, waar u misschien in eerste instantie bijvoorbeeld aan een dikke downgrade van een grootbank denkt. Niet dus, maar waarom ook? Mooie cijfers.

Update 10:45 uur: Blaren sparen

Corné heeft denk ik gelijk, -0,4% zou logischer zijn. En straks -0,5% als er weer eens witte rook uit de ECB-toren in Frankfort komt. Zullen we spelletje doen: welke Nederlandse bank durft als eerste...?

U krijgt een streepje boven 0% op uw spaarrekening. Maar dat is eigenlijk nog veel te hoog. Column in het @FD https://t.co/QJByEBacdS — Corne van Zeijl (@beursanalist) August 9, 2019

Wat opvalt is... Nou ja, u ziet het zelf. Hoe lager de rente, hoe meer...

Update 10:00: Even uitblazen

Rustig beursje met bij ons maar een paar aandelen die significant bewegen. ArcelorMittal en Aperam hebben weer eens pech, Aegon vecht met de (VS) rente, Fagron en PostNL gaan weer lekker en Pharming lijkt technisch uitgebroken. Heb ik welgeteld drie adviezen voor u:

ABN Amro: naar €16,50 van €19,90 (neutral) - UB

Ahold Delhaize: naar €23,20 van €24,60 - Kepler Cheuvreux

ING: naar €13,50 van €15 - Jefferies

Intussen in Duitsland:

BREAKING: Bayer is proposing to pay as much as $8 billion to settle more than 18,000 U.S. lawsuits alleging its Roundup herbicide causes cancer, sources say https://t.co/lLLpDTIIYO pic.twitter.com/IXjftujs2k — Bloomberg (@business) August 9, 2019

Hoppa, +11%:

Wellicht ook interssant is dat Huawei een ontwikkelaarsdag houdt en - dat is snel - nu al met een eigen besturingssysteem voor smartphones komt: HarmonyOS. Wellicht is dit weer een stapje verder in zeg maar de scheiding tussen een westers en een Chinees internet.

Huawei says tough to meet No.1 smartphone vendor goal due to U.S. curbs https://t.co/OQ5nLTSp6v pic.twitter.com/5p84BY0qwI — Reuters Top News (@Reuters) August 9, 2019

Verder speelt er niet zo gek veel, of het moet Italië zijn. De tienjaarsrente stijgt negentien basispunten naar 1,76%.

#Italy's political turmoil push Italian banks markedly lower. FTSE Italy Banks Index down 3% while Italy 10y yields rising after the leader of ruling League party, Salvini, pulled his support for the country's governing coalition. Markets sensitive to pol developments in Rome. pic.twitter.com/UYFFFKHil2 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 9, 2019

