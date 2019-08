Valt het mee of tegen? En zo handelden we deze week tussen AEX 562,24 en 534,87 na vooral turbulente handel op maandag. Oh, dat was u alweer vergeten... :-)

Gaat de week met een nachtkaars uit? Wie weet, want er zijn geen cijfers, amper macrodata en nauwelijks specifiek bedrijfsnieuws. Snel maar even dan:

Azië en onze en de Amerikaanse futures: alles en iedereen even terug na een mooie rit gisteren

Dollar doet het net onder 1,12 en de yuan op 7,07

De rentes zakken weer twee à drie basispunten

De Aziatische markten reageren amper op een beter dan verwacht Japans BBP en wisselende inflatiecijfers uit China. Het Witte Huis hannest met Huawei, wat te doen?

Uber deed nabeurs Wall Street -6,2% op Q2-cijfers en DropBox -5,9%

Olie zakt wat, goud stijgt en idem dito voor bitcoin

Dat is het wel zo'n beetje. Schrik straks niet op opening, ABN Amro (€0,60) en Ahold Delhaize (€0,39) gaan ex-interimdividend.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, niet blazen:

07:39 J.C. Penney riskeert einde beursnotering

07:38 Klokkenluider zit obligaties Mattel dwars

06:49 Industriële productie duidelijk omlaag

06:37 Producentenprijzen China dalen

06:35 Japanse economie groeit sterker dan verwacht

08 aug Broadcom koopt zakelijke tak Symantec

08 aug Miljardenverlies voor Uber

08 aug Wall Street verheugd over Chinese cijfers

08 aug 'Fusie Ahold Delhaize en Kroger is zinvol'

08 aug Salvini dringt aan op nieuwe verkiezingen

08 aug Megaclaim dreigt voor Facebook

Zet ik deze er nog bij. Jeuj:

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse #industrie is in juni voor de vierde achtereenvolgende maand gekrompen. Meer hierover op: https://t.co/DdV0UhzIOS pic.twitter.com/RET62KuZNG — CBS (@statistiekcbs) August 9, 2019

Analistenadvies luidt:

ING: naar €13,50 van €15 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts met maar één PostNL melding:

De agenda is wel eens dikker geweest:

01:50 Japan BBP Q2 0,4% (verwacht 0,1% QoQ)

03:30 China inflatie CPI jul 2,8% (2,7%)

03:30 China inflatie PPI jul -0,3% (-0,1%)

06:30 Nederland industriële productie jun

09:00 ABN Amro notering €0,60 ex-dividend

09:00 Ahold Delhaize notering €0,39 ex-dividend

10:30 VK industriële productie jun -0,1% MoM

10:30 VK BBP Q2 +0,0% QoQ

11:00 Italië inflatie CPI jul 0,4%

En dan nog even dit

Hier nog even, -6,2% dus:

-5,9%:

Dropbox slides after reporting slowest user growth since IPO https://t.co/uiuDZFm2mj pic.twitter.com/Si90izBtjc — Reuters Top News (@Reuters) August 9, 2019

Nog wat M&A:

Broadcom to buy Symantec's enterprise unit for $10.7 billion in software push https://t.co/RzpoJVWRD3 pic.twitter.com/POfTXPjNfn — Reuters Top News (@Reuters) August 9, 2019

Jaja:

Trade war escalation nudges U.S. closer to recession: Reuters poll https://t.co/6alIH9Wz0H pic.twitter.com/7ApfclSjGp — Reuters Top News (@Reuters) August 9, 2019

Dit ding:

The yuan's wildest week in years ends with a whimper as panic fades https://t.co/s74IQusmPo pic.twitter.com/KKKAKWChTY — Bloomberg (@business) August 9, 2019

+0,4%:

Japan's GDP growth thumps expectations on consumer, business resilience https://t.co/xuzIx6VubX pic.twitter.com/Ww8f6gvAIa — Reuters Top News (@Reuters) August 9, 2019

China dan:

Here's China's inflation data for July:

-Factory prices fell 0.3% from a year earlier, a bigger decline than the median estimate of -0.1%

-The consumer price index rose 2.8% year-on-year, faster than forecasthttps://t.co/tyWgnOX8Kd pic.twitter.com/JGxbHCoK98 — Bloomberg (@business) August 9, 2019

Nog meer Chinese cijfers...

Booming travel is transforming Asia's airports into mini-cities https://t.co/iXwxCkP1yr pic.twitter.com/YAhXBGuzAB — Bloomberg Next China (@next_china) August 9, 2019

Hoe lopen die onlusten af?

Hong Kong airport on alert ahead of fresh wave of protests https://t.co/djMCA7ahcl pic.twitter.com/so2tMDeWhx — Reuters Top News (@Reuters) August 9, 2019

En dit:

After days of fraternizing with beachgoers, Matteo Salvini, the rising star of Europe’s far-right, is threatening to bring down Italy’s government https://t.co/d0qGsbwXxh — The Wall Street Journal (@WSJ) August 8, 2019

Dit spul kent u:

Oil prices rise on expectations of more OPEC output cuts https://t.co/tXws82ePq6 pic.twitter.com/0dKi1z8SBC — Reuters Top News (@Reuters) August 9, 2019

Juridisch gedoe kan wel eens here to stay zijn:

Facebook loses facial recognition appeal, must face privacy class action https://t.co/eoklged50t pic.twitter.com/Kwm15V1wEm — Reuters Top News (@Reuters) August 9, 2019

Verhip:

High-speed traders are angry over planned NYSE antennas designed to shave milliseconds off trades https://t.co/cz1INpFw1l — Markets Insider (@MktsInsider) August 8, 2019

Weet u ze?

The 7 Deadly Sins of Investing https://t.co/Bvtj3B4HZm — Barry Ritholtz (@ritholtz) August 8, 2019

