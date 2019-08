TA: Valse uitbraken

De beurzen weten op korte termijn wat op adem te komen na de forse daling van de afgelopen week. Er lijkt de komende tijd wat ruimte om nog verder te herstellen, maar voor de langere termijn lijkt het opwaarts potentieel momenteel beperkt.

Op de lange termijn grafieken zie ik dat veel opwaartse uitbraken de afgelopen week zijn geneutraliseerd. De recente correctie heeft hierdoor flink wat schade aangebracht aan het positieve technische beeld. Ook de Amerikaanse beurzen ogen een stuk minder sterk.

AEX stabiliseert boven de steun

De Nederlandse beurs (AEX-index) is vanaf eind juli hard teruggevallen en is nu aanbeland op de steun rond 538,70 punten.

Deze steun wordt gevormd door de bovenkant van een wat bredere steunzone, waarbij de onderkant rond 529,72 punten (de bodem van begin maart) ligt. In deze zone liggen meerdere bodems die de markt kunnen opvangen.

Nu de steun is bereikt, neemt de kans op een korte termijn herstelbeweging toe. Vanwege de forse verkoopdruk van afgelopen week lijkt de opwaartse ruimte wel beperkt. De koersgaten die tijdens de daling zijn gevormd, vormen nu de eerste weerstandsniveaus.

Rond 553 punten en daarboven rond 565 punten liggen de koershiaten die een mogelijk herstel in de kiem kunnen smoren.

Ik blijf daarom rekening houden met een scenario waarbij uiteindelijk een lagere top wordt gevormd.







Op lange termijn is duidelijk zichtbaar dat de recente opwaartse uitbraak ongedaan is gemaakt. De terugval onder de toppen van 2018 en april dit jaar heeft het positieve technische beeld een flinke deuk toegebracht.

Nu ook de opgaande fase vanaf begin dit jaar is afgebroken, is er een nieuwe verzwakking opgetreden.

De steun rond 534 punten moet standhouden op basis van het weekslot om verdere verzwakking te voorkomen.





De Duitse beurs mist kracht

Het technisch beeld van de DAX-index is de afgelopen weken wat verzwakt. De Duitse beurs is teruggezakt onder de voorliggende koerstop en heeft de herstelbeweging vanaf begin dit jaar afgebroken.

De steun rond 11.620 punten staat onder druk. Een doorbraak en weekslot onder dit niveau zal ruimte vrijmaken voor een diepere terugval.





De Dow Jones index heeft de uitbraak teruggegeven

De Dow Jones index heeft een belangrijke uitbraak ongedaan gemaakt. De correctie onder de toppen van 2018 en 2019 zorgt ervoor dat de opwaartse ambities van de index even in de ijskast zijn gezet.

Het neutraliseren van een significante uitbraak zorgt vaak voor een felle beweging in tegengestelde richting. We zullen in dit geval dus rekening moeten houden met een mogelijke diepere correctie.

De bevestiging hiervoor komt wanneer de steun van 24.680 punten wordt gebroken.

Na een doorbraak kan de index verder omlaag richting het niveau van de bodem van begin dit jaar rond 21.712 punten.

Een lagere koerstop zal de verzwakkingen nog wel moeten bevestigen.

Nasdaq overtuigt niet meer

Ook de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq heeft de opmars even stilgelegd. De terugval onder de recente toppen signaleert een eerste technische verzwakking.

Nu de opwaartse uitbraak ongedaan is gemaakt, mag een meer neutraal koersverloop worden verwacht.

Zolang de steun van 6.940 punten intact is, oogt het technisch beeld nog niet dramatisch. Wellicht dat ook de 200-dagenlijn de komende weken nog voor steun kan zorgen.