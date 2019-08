Liveblog: Uber van onderen

Update 22:05 uur: Uber

Alles is overweldigend aan de Q2's van van Uber: hoe de consensus wordt gemist, verschil omzet en verlies, koers, volatiliteit, maar ook de groeicijfers. En daar het gaat het om bij dit aandeel, verder is het verstand op nul, in my humble opinion. In de reguliere handel steeg de koers +8,2%, maar nu... Succes er mee.

Omzet #UberEats wel +72% (!), iets voor #Takeaway om op te knagen — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 8, 2019

Lees het hier nog even na, toe maar: dik $5 miljard verlies in één kwartaal. Hoe krijgt Uber het - en hier is geen ander woord mogelijk - überhaupt voor elkaar? Ik denk dat we zo ongeveer terug moeten tot de grote banken najaar eind 2008 voor zulke verliezen.

Uber stock dives 12% as ride-hailing service posts $5.24 billion quarterly loss https://t.co/Z78BNOvALg — MarketWatch (@MarketWatch) August 8, 2019

Update 16:45 uur: "Negatieve rentes zijn normaal en doodgewoon"

Vorige week tweettte hij hierover - ik gaf ze u mee in dit blog - maar Bloomberg's Joe Weisenthal heeft zijn originele kijk op negatieve rentes uitgewerkt. Ik ben zeer onder de indruk, hoewel ik er nog niet uit ben of hij een onzinstuk, of een geniaal verhaal heeft geschreven. Hij heeft wel een simpele verklaring en dat is altijd sterk.

Het is in ieder geval verfrissend om te lezen en eens wat anders te horen - mijzelf incluis - dan al die dertien in een dozijn economen, strategen, investment managers en dure visitekaartjes die we dagelijkse in lange rijen voorbij zien komen op de beurs. Ze hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde verhaal en boodschap: ach en wee.

Hier is Joe zijn conclusie. Misschien maken we ons inderdaad wel helemaal druk om niks. Nog iets en dat is mijn conclusie: niet alles wat we niet begrijpen of kunnen duiden hoeft meteen in een beurskrach te eindigen.

One thing that does seem clear is that while central bankers, who are now embarking on yet another global easing round, may be able to keep growth alive, they haven’t really figured out how to change the overall rate trajectory. So some new policy prescription probably needs to be tried.

In the meantime, there’s lots of money out there and a limited capacity to store it all. So increasingly, savers are going to have to pay for money storage services. And although it’s not much consolation, we can at least remember that whether it’s fees for oil tanks, safe deposit boxes, security guards, insurance, or wealth managers, there's nothing unnatural about being forced to pay to preserve your wealth.

Negative interest rates aren't as weird as they look

(Yea, we let @TheStalwart

get this off his chest) https://t.co/4pHTA5KSWY — Bloomberg Markets (@markets) August 8, 2019

Update 16:30 uur: Goud verslaat Warren?!

In 2012 schreef Warren Buffett een beroemde longread for Fortune Magazine, waarin hij uiteen zette waarom op lange termijn aandelen altijd obligaties en goud verslaan. Per saldo en op lange termijn dan, want vandaag krijgt hij deze even vrolijk terug van Charlie:

Returns over Last 20 Years...

Berkshire Hathaway: +387%

Gold: +488% pic.twitter.com/tsX3QgpfPC — Charlie Bilello (@charliebilello) August 8, 2019

Nu deed Warren het nog aardig in de afgelopen twee decennia, want als ik dit plaatje voor de AEX maak...

Het is echter maar net welk time frame u neemt. Want in de afgelopen tien jaar...

Om maar te zwijgen als ik de hele historie van de AEX neem anno 4 maart 1983. Nogal wiedes, van 1983 tot 2000 steeg de index met gemiddeld iets van 20% herbelegd per jaar... en daar komen we zeg maar nu al negentien jaar van bij.

Krijgt u nog één plaatje van me. Geïndexeerd, echt waar. Helaas heb ik Berkshire Hathaway van Buffett niet langer dan dertig jaar terug. Succes met kiezen of u uw geld (vooral) in aandelen of goud steekt.

De eerlijkheid gebiedt nog wel te zeggen dat Warren vandaag een van z'n beleggingen even vol in zijn gezicht krijgt: Kraft Heinz -13,5% op Q2-ketchup en -sandwichspread, want cijfers zijn het met goed fatsoen niet te noemen. Die Braziliaanse tandpastalach van 3I kan een belletje van hem verwachten?

Update 15:30 uur: Hallo, daar zijn we weer

Gezellig, Wall Street gaat nú open. Mooi samengevat, het is wel een beetje zo. Dat is ook het mooie en fascinerende aan de beurzen: op korte termijn maken we er een puinhoop van en rotzooien we maar wat aan, maar op lange termijn klopt het dan allemaal weer precies.

Powell Speaks, Trump Tweets, China Reacts, Markets Freak. Repeat https://t.co/GAemtHTwC9 — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) August 8, 2019

Update 15:20 uur: De Duitsers regelen het gewoon

Ziezo, het probleem van die imploderende rentes is ook weer opgelost :-)

... en je rente knalt omhoog pic.twitter.com/Q7yJcCuZ21 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 8, 2019

Update 14:40 uur: Unilever en dividend

Unilever is vandaag €0,41 ex-kwartaal- of interimdividend. Het kost de AEX (prijsindex) 0,1%. Ik zit een beetje met data te fröbelen en daar komt eigenlijk wel een leuk bedrag uit. Want u kan twee dingen doen op de beurs: met uw geld werken, of uw geld voor u laten werken.

Als #Unilever ook de komende 45jr voor 8% dividendgroei kan zorgen, beurt u dan €52,35 aan dividend. U kunt het aandeel vandaag rond €50,45 kopen pic.twitter.com/z7WGOPJl3H — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 8, 2019

Update 12:30 uur: PostNL

Zeg maar of u vanaf bodem 1 of bodem 2 rekent, maar PostNL gaat alweer. Op aardig volume, ook dat.

Misschien is er (ook) bescheiden shorts squeeze gaande? Er wordt in ieder geval aan dat front wel gecovered.

Update 12:00 uur: Uber

Vandaag ook Q2-cijfers van Uber, maar deze maken wellicht meer indruk. Zeker hier in de polder? Citaatje:

An Uber spokesman said the shuffle was made to “meet the demands” of “the new global tax environment.” He referred to the OECD rules that aim to prevent technology and pharmaceutical companies from using paper companies to whisk profits earned in high-tax countries to low-tax and no-tax ones.

The spokesman added that the shuffle also marked an end to Uber’s use of a different tax strategy, known as “Double Dutch.” That structure, which involves Dutch entities with no employees that funnel profits to havens, has been popular with multinationals in recent years and is now in the cross-hairs of European regulators.

Uber creates a $6.1 billion Dutch tax deduction that will help the company reduce its global tax bill for years to come https://t.co/eNFKb2vTIk — Bloomberg (@business) August 8, 2019

Update 11:45 uur: En de kosten? Die dalen

Desastreus voor fondsmanagers - we weten dat ze collectief op de benchmarks achterblijven - en lucratief voor ons. De enige race naar de bodem die wel geld oplevert: dalende kosten. Dank hiervoor ETF-industrie, furieuze concurrentie onderling, technologische vernieuwing en high frequency traders.

Kijk nog even goed naar de kosten van uw producten en broker, wellicht kan het met iets of ergens anders significant goedkoper. Zet wellicht meer zoden aan de dijk dan stockpicken ofzo.

Mooiste trend op beurs voor handelaren en beleggers: kosten omlaag, omlaag, omlaag, ofwel rendement omhoog. Eindeloos veel data en grafieken, Bloomberg heet fraai artikel over fondsen en fees #AEX https://t.co/KqGsM92BJ4 pic.twitter.com/0SesZY9dCN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 8, 2019

Update 10:40 uur: Ahold Polonaise

Aparte beweging Ahold Delhaize! Zomaar even +5% in drie uurtjes. Alsof u met bitcoins aan de kassa kan betalen, lekker volatiel. Gisteren had de grootgrutter Q2-cijfers, maar die waren toch echt voorbeurs en niet om 15:55 uur. Ik kan dit niet duiden.

Update 10:00 uur: Kort rondje en advies

SBM Offshore wordt beloond voor mooie cijfers en outlook, ABN Amro bakt er weer niks van, PostNL vindt weer de weg naar boven, Pharming vecht een technisch robbertje uit met €1,07 en Sif heeft de geest: het positieve Damrak in een notendop. Verder zijn er een paar adviezen, maar geen hemelbestormende:

ABN Amro: naar €24,80 van €28,90 - Barclays

ABN Amro: naar €19 van €20 - Deutsche Bank

ABN Amro: naar €19 van €20 - Berenberg

ABN AMRO GROUP NV ABNd.AS: JP MORGAN ESTABLISHES DEC 2020 PRICE TARGET OF EUR 20

ING GROEP NV INGA.AS: JP MORGAN ESTABLISHES DEC 2020 PRICE TARGET OF EUR 12.10

ING: naar €12,50 van €14 - Citigroup

Air France-KLM: naar buy van hold en naar €12,50 van €13 - Société Gérérale

Corbion: naar €31,50 van €33 - Kepler Cheuvreux

Sligro: naar €31 van €37,50 (accumulate) - KBC

Om dit hele summiere blogje nog een beetje body te geven, marketing talk debunken doet u zo :-) KBC zet trouwens Binck op hold van sell en verhoogt het koersdoel naar €6,35 van €5,60, maar wat daar nog het nut van is nu Saxo Bank al bijna alle aandelen heeft, is mij een raadsel.

Deze valt in dezelfde categorie. Ik heb aanvullingen: niemand voorspelde de huidige bull market anno 2009 (en die mag er zijn), Griekenland nog gewoon in de EU met een rente van 2% zag in 2012 ook niemand gebeuren, de rallies van Google, Amazon en Facebook versloegen ook iedereens stoutste dromen en ga zo maar door.

Koersen voorspellen is voor kermiswaarzegsters. Verdoe uw tijd en energie er niet aan. Maak sommen, trek lijnen, heb een visie of ontwikkel een strategie en handel of beleg daarop. Is al lastig, tijdrovend en moeilijk genoeg om u ook nog met dat kinderachtige koersen voorspellen bezig te houden. Of de koe in de kont kijken.