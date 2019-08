Fondsenrondje: Omkeren

Zijn we niet een beetje laat met opmerkingen plaatsen over de gevolgen van handelsoorlog.



We zijn al 2 jaar bezig en Trump is al een jaar bezig.



Dan zijn de gevolgen al verwerkt.

De nieuwe importheffingen nog niet, maar dat is toch vanzelfsprekend.



Daarom is de beurs in elkaar geklapt naar 540, de gevolgen zijn al in de koersen verwerkt.



Beleggers hebben al lang voorgesorteerd.



Om nu met handelsoorlog te komen en angst te zaaien, terwijl China mooie cijfers laat zien is wel indicatie dat wij geindoctrineerd zijn door de Amerikanen.



Het zou mooi zijn als wij de gevolgen van wereldeconomie op rekening van trump schrijven ipv zo lyrisch te zijn.