Winnaars van de halfjaarcijfers

Het cijferseizoen loopt al weer op zijn einde. Op een enkeling na hebben alle Nederlandse aandelen hun halfjaarcijfers gemeld. Obectief én subjectief zijn er een aantal winnaars en verliezers aan te wijzen: aandelen die sterk omhoog gingen naar aanleiding van de cijfers, en aandelen die beleggers hevig teleurstelden.

En dan gaat het niet zozeer om de koersreactie op de eerste dag na publicatie, maar meer om de indruk die het bedrijf via de cijfers achterlaat. Kijken we na de halfjaarcijfers wezenlijk anders aan tegen het bedrijf in kwestie? Een top-5 met opmerkelijke winnaars en verliezers.

De winnaars

WINNAARS Koers voor de cijfers Koers nu % stijging (incl. dividend) ASM International €65,88 €72,74 10% Fagron €14,90 €16,65 12% Pharming €0,81 €1,12 38% Altice €3,37 €4,3 27% PostNL €1,52 €1,73 19%

ASM International

ASMI boekte een omzet van €260 miljoen (+25%) en haalde voor €270 miljoen (+53%) aan orders binnen. Deze getallen zijn exclusief de uitkomst van een patentschikking die beide noemers nog eens €103 miljoen hoger zet. Puike cijfers van de chipfabrikant uit Almere, dat op koers ligt om opnieuw een recordjaar in de boeken te zetten.

Ook in het lopende (derde) kwartaal zet de opmars zich voort, dankzij de stijgende vraag naar rekenchips.

Op een verwachte k/w van 15 à 16 voor dit boekjaar 2019 is het aandeel daarmee niet overdreven duur en dat wist de markt te waarderen. ASMI steeg ruim 10% sinds het de halfjaarcijfers publiceerde.

Altice

Grote vrees was er bij Altice het afgelopen jaar voor een escalatie van de veel te hoge schuldpositie. Het concern zette echter een agressieve marketingcampagne op in Frankrijk, waardoor het klantenbestand flink opliep.

Wanneer Altice dit vol kan houden, kan de hogere omzet de komende jaren ervoor zorgen dat de rentelasten onder controle blijven en dat er, vanwege een enorme hefboom, versneld winst gemaakt kan worden. Het blijft een hoogrisico-aandeel, maar daar horen dus af en toe ook hoge rendementen bij.

PostNL

De omzetontwikkeling gaat eindelijk de goede kant op bij PostNL. De winst viel mee, weliswaar door wat minder afdracht aan de pensioenpot, maar onderliggend was er ook verbetering bij de winstgevendheid van de Post-tak.

Tegelijkertijd zagen we dat het shortpercentage van de aandelen langzaam maar zeker lijkt af te nemen. Hedge funds zaten in totaal meer dan 70 miljoen aandelen in de wind (short), waardoor positief nieuws voor de koers een flinke katalysator kan zijn.

Pharming

Beurslieveling Pharming boekte een verrassend sterke omzet in het tweede kwartaal. Na de negatieve berichtgeving van eind vorig jaar is het nu de tijd voor Pharming om terug te slaan.

Ook voor het lopende kwartaal zijn de verwachtingen positief. Omdat er hoge marges zitten op Ruconest, gaat de winst hard omhoog en kan Pharming nieuwe productontwikkelingen uit eigen zak betalen. Een mooie combi dus van een farmaceut en een biotechbedrijf.

Fagron

Het Belgisch/Nederlandse farmabedrijf werd door een grote plaatsing van grootaandeelhouder Waterland fors lager gezet, maar wist de trend de keren door met mooie groeicijfers te komen. Een organische groei van ruim 7% en een gerapporteerde groei van 10% deed de daling keren.

Fagron loopt qua nettoschuld nog niet helemaal in de pas (netdebt/ebitda 2,5), maar zorgen over grote overnames zijn er niet nu het management al enige tijd laat zien gedisciplineerd te werk te gaan.

Waar winnaars zijn, zijn verliezers....

Uiteraard zijn er in elke markt winnaars, maar ook verliezers. Het halfjaarcijferseizoen werd mede getekend door de oplaaiende handelsoorlog tussen de VS en China. Was er al weinig fiducie in een nette deal, nadat president Trump nieuwe tarieven aankondigde per 1 september, lieten de Chinezen ook hun tanden zien en lieten ze de eigen munt wat devalueren.

Om op die manier de export een steuntje in de rug te geven. De VS kenmerkte als gevolg daarvan China als 'currency manipulator' en een felle correctie was geboren. Bij een aantal van deze afgestrafte aandelen is de handelsoorlog het grootste pijnpunt.

Koers voor de cijfers Koers nu % daling (incl. dividend) Shell 27,34 25,55 6,5% ArcelorMittal 14,30 12,5 12% AMG 26,10 20 22% Brunel 13,48 11,10 18% Wereldhave 22,10 18 15%

Shell

Shell kwam met een uitermate tegenvallende kwartaalrapportage, wat we niet gewend zijn van de oliereus. Op alle fronten zat het (wat) tegen: de gasprijs is erg laag, de marges bij raffinage staan onder druk en het bedrijf kampt met moeilijke omstandigheden bij de chemietak.

Gelukkig is er altijd het ruimhartige dividend nog en dat joeg het dividendrendement weer op naar ruim boven de 6%.

ArcelorMittal

Staalaandelen blijven het moeilijk hebben. Mittal verdiende in 2018 $4.50 per aandeel, maar na een half jaar in 2019 staat de teller nog op 0. Overcapaciteit in het economisch zwakke Europa is de hoofdreden, terwijl de devaluatie van de Chinese yuan nog meer goedkoop Chinees staal op de wereldmarkten zal doen terechtkomen.

De grote schuldpositie, inmiddels nog $10 miljard, is redelijk onder controle, maar als er niets verdiend wordt, kan dat ook een molensteen worden. Verlichting is er van de hoge ijzerertsprijs en de reeks prijsverhogingen die Mittal in de VS weer aan het doorvoeren is. Niettemin laat de markt staalaandelen voorlopig links liggen.

AMG

CEO Heinz Schimmelbusch kon er niet over uit: de prijsdaling in vanadium, één van de grondstoffen die AMG levert, is exceptioneel en noopt het bedrijf nieuwe afschrijvingen op haar voorraad door te voeren.

Vorig jaar was het juist andersom: toen moest de ijzeren voorraad steeds opgewaardeerd worden. De markt voor bijzondere grondstoffen ligt er momenteel slecht bij, maar gewoonlijk is dit een boom-en-bust markt dus dat zal wel weer bijtrekken binnenkort. AMG houdt vast aan haar langetermijndoelstellingen, maar die lijken momenteel erg ver uit beeld.

Brunel

Het detacheringsbedrijf moest een fors verlies opbiechten op een Amerikaans contract. In 2017 wilde Brunel zich invechten in de Amerikaanse schalie-oliemarkt en richtte daartoe BIS (Brunel Industry Services) op. Met als uitvalsbasis El Paso in Texas wist het bedrijf snel omzet te winnen.

Eén contract voor een waterbehandelingsfabriek liep echter helemaal in de soep. De aanneemsom van $12 miljoen werd fors overschreden en halverwege het project moest Brunel een verlies nemen van €5,5 miljoen.

Andere tegenvallers waren er in Duitsland, waar de marges onder druk liggen, en in Nederland, waar de omzet maar niet wil stijgen. Brunel kreeg een knauw van meer dan 20% op de dag zelf en is nog steeds niet hersteld.

Wereldhave

Het getroubleerde vastgoedbedrijf nam een extra grote afschrijving op haar winkelbestand van maar liefst €80 miljoen. De afgelopen elf jaar moest Wereldhave telkens afschrijven op haar vastgoed. Per 1 augustus verwelkomde het de nieuwe leidsman, Matthijs Storm, die bij Kempen verantwoordelijk was voor de vastgoedfondsen.

Storm heeft in één van de vastgoedfondsen van Kempen een grote positie in Unibail-Rodamco opgebouwd. Benieuwd of hij Wereldhave kan modelleren richting dat vlaggenschip van de winkelvastgoedindustrie.

Beleggers lijken nog weinig vertrouwen te hebben in zijn ideeën. Het aandeel kalfde sindsdien met 30% af, al ging er ook 3% dividend af. Hoewel de vingers jeuken bij Wereldhave, is er nog steeds weinig zicht op herstel.

Oliefondsen overtuigen niet

Zowel SBM, Fugro als Shell overtuigden niet qua halfjaarcijfers. Shell stelde ronduit teleur. Fugro kende een enorme rally op de dag zelf, maar dat liep er later weer uit. SBM opende fors hoger, maar viel ten prooi aan winstnemingen. Momentum bij oliegerelateerde aandelen wordt kennelijk nog steeds gebruikt om afscheid te nemen.

Fugro: Uitstel is nog geen afstel

De bodemonderzoeker lag voorafgaand aan de cijferrapportage flink onder druk doordat de markt twijfelde aan de schuldpositie. Het bankensyndicaat dat soepele voorwaarden aan de schuldpositie had verleend had Fugro echter al in april een half jaar uitstel gegeven.

Dat, gecombineerd met de optimistische toon van het management inzake de omzet- en ebitdaontwikkeling, zette het aandeel op de dag zelf in vuur en vlam. Het aandeel stond zelfs even 33% hoger.

Inmiddels is de realiteit weer ingedaald: de schuldpositie is nog steeds erg groot. Eerste trigger is nu dat het verliesgevende Seabed verkocht wordt. Dat geeft de ebitda een zetje in de goede richting waardoor de netdebt/ebitda flink kan verbeteren.

SBM Offshore

Eigenlijk geen verrassing, maar het aandeel daalde met de markt mee richting €16 voor de cijfers. Het orderboek stroomt vol, het management is erg optimistisch over de omzetontwikkeling de komende jaren en er zit veel in de pijplijn aan eventuele nieuwe orders.

Klein smetje is dat het omkoopdossier in Brazilië misschien toch nog een klein staartje krijgt, nu een lagere rechter zich weer met de zaak bemoeit. Maar in principe zouden SBM en Petrobras dat boek nu moeten kunnen dichtklappen.

Banken afgestraft

Ook onze banken ING en ABN Amro hadden het zwaar te verduren gedurende het cijferseizoen. De almaar dalende rente zet druk op de rentemarges, banken moeten nog steeds veel geld (0,4%) betalen om geld bij de ECB te stallen en worden ondertussen op kosten gejaagd door de toezichthouders.

Ondanks dat beiden eigenlijk meevallende cijfers bekendmaakten, lag de nadruk daarom toch steeds op de kostenontwikkeling en de dalende rentes.

Eervolle vermeldingen

Verdere eervolle vermeldingen voor Unibail-Rodamco, dat de outlook verhoogde. Ook Aalberts en Vopak leverden als vanouds.