Slot: Bubbel blazen

Om maar met een understatement te beginnen: het was een uitermate volatiele dag. Rond het nulpunt openen, vervolgens een enorme rit omhoog maken, daarna afstorten en in het laatste handelsuur weer aantrekken. Zo zien we het graag. Veel actie met een groen slot.

#AEX bakt ze wel bruin vandaag, u hebt nog paar minuten om ad random wat orders in het boek te gooien pic.twitter.com/5mm0yhZzNn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 7, 2019

Het is de Amerikaanse President Donald Trump die met zijn tweetjes voor reuring zorgt op de financiële markten. De beste man wil dat de Fed de rente met drie basispunten verlaagt. Uiteraard wordt dit op een bijzondere manier tot uiting gebracht.

“Three more Central Banks cut rates.” Our problem is not China - We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege - Our problem is a Federal Reserve that is too..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

Bubbel in rentemarkt

Gevolg is dat de dollar verzwakt en de goudprijs flink aantrekt. De grootste bewegingen vinden plaats in de rentemarkt. Niet alleen de Nederlandse yield (-0,49% en -7 basispunten) gaat hard omlaag, maar let ook even op de Zwitserse vijftigjaarsrente. Deze yield is inmiddels gedaald tot -0,32%.

Simpel gezegd: u moet 0,32% rente per jaar betalen om uw geld vijftig jaar lang uit te lenen aan de Zwitserse overheid. Als ik dit soort rentepercentages zie dan kan ik niet anders stellen dat er een enorme bubbel gaande is in de rentemarkt.

Onze Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft ook niets om over te klagen. Met dit soort rentes wordt het wel heel gemakkelijk om een nette begroting af te leveren.



ABN Amro in de rebound

De durfalls die het vanochtend aandurfden om wat aandelen ABN Amro op te pikken, hebben een uitstekende dag. Vanochtend stond de koers even 5% lager, omdat topman Van Dijkhuizen waarschuwde dat de marges de komende tijd onder druk blijven staan.

De analisten van KBC gingen daar nog even overheen met een fikse downgrade. Het aandeel ging naar de verkooplijst, terwijl KBC gisteren nog adviseerde de stukken te kopen. Het gekke is dat de Nederlandse grootbank met cijfers kwam die in lijn lagen met de verwachtingen.

In de loop van de dag kwamen beleggers een beetje bij van die downgrade en herstelde de koers. Aangezien ING afgelopen week al waarschuwde voor het ongunstige renteklimaat, komt de voorzichtigheid van ABN Amro niet als een verrassing. Vergeet niet dat de koers dit jaar al behoorlijk is gedaald. Een min van 20% bij een AEX die 11% is opgelopen, is ronduit teleurstellend.

De IEX Beleggersdesk ziet in tegenstelling tot KBC lichtpuntjes.

ABN Amro heeft last van rentevrees (update) #ABNAMROBANKN.V. https://t.co/lScI7zVzAc — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 7, 2019

Rentes

De rentes hebben we al even gehad. Hieronder ziet u dat de vergoedingen op tienjaars staatspapier steeds verder weg zakken.

Brede markt

De AEX stijgt 0,4% en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (+0,6%) en Fransen (+0,5%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 2,1% omlaag en noteert 19,7 punten.

De Amerikaanse indices staan allemaal diep in het rood. De Nasdaq (-0,7%) houdt het verlies nog het meest binnen de perken.



De euro klimt 0,3% en noteert 1,124 ten opzichte van de dollar.



Goud (+2,3%) stijgt tot boven de $1500.

Olie: WTI (-6,8%) en Brent (-5,5%) gaan door het putje.

Bitcoin (+0,0%) koerst inmiddels ruim boven de $10.000.

Het Damrak

Takeaway.com (+3,4%) gaat sinds de opening van Wall Street als de brandweer. Geen idee waar deze koersstijging door wordt veroorzaakt, want de volumes zijn laag en groot nieuws is er niet.

(+3,4%) gaat sinds de opening van Wall Street als de brandweer. Geen idee waar deze koersstijging door wordt veroorzaakt, want de volumes zijn laag en groot nieuws is er niet. De rentes zakken keihard weg en dat zijn natuurlijk slechte berichten voor verzekeraars zoals Aegon (-1,5%), ASR (-0,4%) en NN Group (-0,7%)

(-1,5%), (-0,4%) en (-0,7%) Wolters Kluwer (+2,4%) profiteert van een koersdoelverhoging van Berenberg. Relx (+2,3%) gaat in de achtergrond mee omhoog.

(+2,4%) profiteert van een koersdoelverhoging van Berenberg. (+2,3%) gaat in de achtergrond mee omhoog. Royal Dutch Shell (-0,5%) blijft als oliegerelateerde waarde aardig liggen. Dat geldt niet voor Fugro (-3,0%) en SBM Offshore (-1,9%). Maar goed, Koninklijke olie heeft de laatste vijf handelsdagen flink op zijn broek gekregen.

(-0,5%) blijft als oliegerelateerde waarde aardig liggen. Dat geldt niet voor (-3,0%) en (-1,9%). Maar goed, Koninklijke olie heeft de laatste vijf handelsdagen flink op zijn broek gekregen. Air France-KLM (+2,6%) is de laatste tijd niet te houden. Vandaag profiteert de luchtvaartmaatschappij van de fors gedaalde olieprijs

(+2,6%) is de laatste tijd niet te houden. Vandaag profiteert de luchtvaartmaatschappij van de fors gedaalde olieprijs Niet schrikken van die min bij PostNL (-3,2%). Het aandeel gaat vandaag €0,08 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat er een mooie plus van ongeveer 1,7% op het bord.

(-3,2%). Het aandeel gaat vandaag €0,08 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat er een mooie plus van ongeveer 1,7% op het bord. Besi (+1,8%) is vandaag de topper onder de chippers.

(+1,8%) is vandaag de topper onder de chippers. Corbion (-3,1%) wordt afgestraft omdat het bedrijf de outlook terug schroeft.

(-3,1%) wordt afgestraft omdat het bedrijf de outlook terug schroeft. Accell (+6,9%) verkoopt zijn verlieslatende Amerikaanse activiteiten voor €1. Daar zijn beleggers erg blij mee. Of speelt er meer? Pon heeft al 20% van de aandelen in bezit.

(+6,9%) verkoopt zijn verlieslatende Amerikaanse activiteiten voor €1. Daar zijn beleggers erg blij mee. Of speelt er meer? Pon heeft al 20% van de aandelen in bezit. Brunel (+2,4%) krabbelt op, maar de detacheerder heeft de afgelopen week een enorme klap te verwerken gehad.

Adviezen

ABN Amro: naar houden van kopen en €24,60 - Morgan Stanley

ABN Amro: naar verkopen van kopen en naar €16 van €27 - KBC

Ahold: naar €17,80 van €18,60 en verkopen - DZ Bank

Philips: naar €52 van €41 en kopen - Commerzbank

Wolters Kluwer: naar €62 van €58 en houden - Berenberg

