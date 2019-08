Liveblog: Hectisch!

Update 15:50 uur: Wat gebeurt er allemaal?!

Ineens gebeurt alles tegelijk, lijkt het wel. Drie op een rij:

Een oceaan verderop, bakken de duitsers ze bruin. De wereldeconomie, de crux van dit alles denk ik.

BOOM. There it is. German 10-year yield falls below -0.6% https://t.co/XYZ9zYpR10 pic.twitter.com/GeSApheJLu — Joe Weisenthal (@TheStalwart) August 7, 2019

Voor het eerst in zes jaar:

Dan is er ook nog iets dat daalt, olie:

WTI crude oil falls 3.4%. Nears the June lows https://t.co/fc6VAXzXnP — ForexLive (@ForexLive) August 7, 2019

Update 15:00 uur: Wie hebben we daar?

U ziet de AEX de mooie winst van vanochtend weggeven en de dollar zakt weer door 1,12 heen. Dit is niet de trigger, de beweging werd al rond 13:00 uur ingezet, maar ik geef het u toch maar even mee. President Caps Lock roert zich:

Gisteren nog riep een roedel oud-#Fed voorzitters de Amerikaanse president op (publiekelijk) het mandaat van de centrale bank te respecteren. Voilá: pic.twitter.com/LhntS3des3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 7, 2019

Even snel een screendump van mijn basis- der basisgrafieken, AEX future en dollar. Op zich klopt het dan weer wel volgens de boekjes, dat als dollar daalt ook de AEX veertje laat (meer dan helft omzet AEX-bedrijven is in dollars). Over deze correlatie hoort u echt al tijden niemand meer. Komt wel weer eens terug.

Update 14:30 uur: Uber en Lyft

Meer verlies dan omzet en niet zo'n beetje ook: op het Damrak kennen we bijvoorbeeld nieuwkomer FastNed, maar op de Big Board hebben ze ze nog een paar maatjes groter. Vandaag nabeurs heeft debutant Lyft cijfers en morgen komt de moeder aller cash burners door: Uber. Citaatje Bloomberg:

Uber is expected to report a second-quarter GAAP net loss of $5.27 billion on $3.05 billion of revenue, according to the average analyst estimate compiled by Bloomberg. While most of the losses are related to stock-based compensation tied to the IPO, it doesn’t help the company make a case that it will eventually turn a profit.

At $501.6 million, Lyft’s anticipated second-quarter net loss is paltry in comparison, but still worrisome for an outfit expected to generate $809.4 million in revenue.

Hier het Bloomberg stukje waar ik dit uit haal.

Uber and Lyft will get a chance to jump-start their languishing stocks when they report second-quarter financial results this week https://t.co/ugUqrYmepu — Bloomberg (@business) August 7, 2019

Pak ik ook de grafiek er nog even bij en u ziet dat beide aandelen kwakkelen sinds hun beursgang. Die bar chart van Uber vind ik helemaal opmerkelijk, wat een schuiverts maakt dat aandeel op een dag, niet normaal. Kijk daarom niet raar op dat het aandeel morgen met (whopping) double digits op de cijfers reageert.

U hoeft alleen maar het plusje of het minnetje goed te raden. Ik heb geen idee en brand mijn vingers er niet aan. Succes als u de adrenaline niet kan weerstaan.

Update 14:00 uur: CBS trakteert

Valt het mee of tegen?

Deze en veel meer plaatjes vindt u in dit CBS rapport. Lekker bladeren.

Our trademark interactive publication "Trends in the Netherlands" 2019 edition is now online! Browse to your heart's content at: https://t.co/mlWdKHrMGW #Netherlands — CBS.nl Statistics (@statisticscbs) August 7, 2019

Update 11:25 uur: Goud en goudmijnen

U hebt het gezien, goud flirt met $1500. Het is een mooi ritje vanaf de bodem in mei, toen duidelijk werd dat de handelsoorlog VS-China voorlopig een blijvertje is.

Toch is er goud dat nog meer blinkt. Wat namelijk nog veel harder gaat is de NYSE Arca Gold Bugs of HUI Index, ofwel de goudmijnenindex. Barrick, Newmont, AngloGold Ashanti, Harmony, Goldcorp: ze zitten er allemaal in. Ik prik ook weer vanaf half mei. Wat een rit! Hóógrisico, dat begrijpt u.

Update 10:35 uur: Pharming en PostNL

Twee koersen en vooral grafieken van zeg maar populaire aandelen vallen mij op. Pharming gaat alweer lekker - zie die aardige volumes ook - en het jeukt om even een horizontaal lijntje in het plaatje te tekenen. De geest lijkt wel de fles uit te willen spingen? Ene Royce T. fluistert €1,07 in mijn oor. U weet genoeg?

Herna & Co worstelen en komen boven? Als u een koersritje wil maken, moet u denk ik niet te lang meer wachten met het doorhakken van de knoop over de vraag of PostNL nu wel of niet de bodem heeft gezien.

Update 09:40 uur: Duitsland in recessie?

Noteer maar vast, Duitsland zit in een recessie? Vanochtend pünktlich om 08:00 uur was er alweer een zwaar tegenvallend industrieel productiecijfer: -1,6% over juni:

'Scary' German output figures propel recession fears https://t.co/kzgYTROx4C pic.twitter.com/B5aaallZiN — Reuters Top News (@Reuters) August 7, 2019

Op jaarbasis is het nog veel erger. De dienstensectoren draaien gelukkig in Duitsland nog wel goed, maar Made in Germany is echt in crisis.

German industry suffered the worst annual drop in a decade in June. Production down 5.2% from previous year as trade woes bite. Bundesbank predicts econ contracted in Q2, & receding confidence is feeding speculation that Germany may be headed for recession https://t.co/3akYtNeEwM pic.twitter.com/Z3LCV4gt7c — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 7, 2019

Update 09:15 uur: ABN Amrood en DNB

Geen outlook afgeven, of van uitdagende omstandigheden spreken? Met nu -5% op het bord was optie 1 misschien handiger geweest, maar dat is koffiedik kijken. In ieder geval krijgt ABN Amro ervanlangs op toch helemaal niet zulke gekke Q2's...? Rentes, economie en handelsoorlog: de markt ziet banken even als heel risicovol.

Even tussen onder ons, gelukkig loopt #AirFranceKLM van onze minfin de laatste tijd wat beter. Die spike omhoog is zo ongeveer zijn aankoopkoers. Kopen op de top en dan tijden lang voor jan doedel de koers F5'en: wie is er niet arm van geworden? #AEX pic.twitter.com/TWoLcoNp2E — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 7, 2019

Intussen reageert in België al iemand als door een adder gebeten:

07 Aug - 09:12:07 [RTRS] - ABN AMRO BANK NV ABNd.AS: KBC SECURITIES CUTS TO SELL FROM ACCUMULATE; CUTS TARGET PRICE TO EUR 16.0 FROM EUR 27.0

Corné is milder:

hier de relatieve winsten van ING (blauw) en ABNAMRO (zwart) vs STOXX. Dat gaat dit jaar wat naar beneden. Winsten blijven dus achter bij rest van de beurs. Maar als je het vergelijkt met de Europese banken (rode lijn) is het een uitstekende prestatie. pic.twitter.com/jtOQQRhLB0 — Corne van Zeijl (@beursanalist) August 7, 2019

Gokje, Camiel verwoordt denk ik de gedachten van meer mensen:

Krijg nog bijna onrechtvaardig gevoel bij 775 miljoen boete voor ING. Als justitie zelfde onderzoek op staatsbank ABN Amro had losgelaten was waarschijnlijk vergelijkbare janboel aangetroffen https://t.co/wSzmGe1vfm — Camil Driessen (@CamilD) August 7, 2019

Even een uitstapje, maar inderdaad: als we zo gaan beginnen, dan begrijp ik de markt wel die even geen banken blieft. Niet de wet, maar de (helaas ook aan mode onderhevige) ethiek van DNB is leidraad?! Waarom is er dan een wet? Nee, dit kan niet. Dit is een hellend vlak.