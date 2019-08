De Duitsers hebben zich veel te veel gecommitteerd aan diesel. Na de bekende schandalen en alle klimaatperikelen is diesel volledig in discrediet geraakt. De concurrentie ligt ver voor met electrische auto's. De "voorsprong door techniek" is even helemaal weg. Het gaat heel veel geld kosten om die weer terug te krijgen, als dat al gaat lukken. Slechte industriecijfers uit Duitsland blijven nog wel even.