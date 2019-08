TA: Eerste koopjesjagers op aandelenbeurzen

Hoewel technisch van echte bodemvorming op aandelenbeurzen nog geen sprake is, zien we beperkte tussentijdse oplevingen, gedragen door koopjesjagers en bodemvissers.

De Verenigde Staten en China zijn er nog niet in geslaagd hun onderlinge handelsconflict te beslechten en lijken nog altijd lijnrecht tegenover elkaar te staan. Technisch zien we op Wall Street dan ook nog steeds een negatief marktbeeld.

Nog geen duidelijke bodemvorming

Overigens worden in beperkte mate koopjesjagers en bodemvissers in de markt gelokt door de gedaalde koersen, na de recente uitlatingen van de Chinese centrale bank.

We zien dit terug in een beperkt herstel op Wall Street, maar van duidelijke bodemvorming is technisch nog niets te zien.

Gaps

Opvallend ziin de gaps die in de afgelopen dagen op de korte termijn grafieken zijn achtergelaten. En gap ontstaat als de hoogste koers op een bepaalde beursdag ruim onder de laagste intradaykoers van de voorgaande dag wordt gevormd.

In het gebied van de gap zijn dan geen koersen tot stand gekomen. Een gap geeft doorgaans aan dat er sprake is van dynamische marktomstandigheden.

Een gap in een neerwaartse trend signaleert vaak forse verkoopdruk. Het gebied van de gap vertegenwoordigt vaak stevige tussentijdse weerstand.

Nederlandse beurs zet steun 538,70 onder druk

De AEX-index breekt nipt onder de steun van 538,70 punten (de bodem van 25 maart). Verdere koersdalingen mogen niet meer uitgesloten worden. Thans ligt rond 529,72 punten het eerstvolgende neerwaartse koersdoel.

De weerstand van de AEX-index ligt rond 586,32 punten (de top van 25 juli). De gaps (koersgaten binnen de rode cirkels) op de grafiek geven aan dat er sprake is van flinke verkoopdruk.

Deze gaps geven bovendien aan waar zich de eerste weerstand bevindt.





Wall Street maakt nog geen bodem

De S&P500 index is verzwakt, nadat zowel de stijgende trend als de laatste bodem naar onderen is gebroken. Er is ruimte voor een diepere correctie richting de steun van 2.722,27 punten (de bodem van 8 maart).

Weerstand is gevormd op 3.027,98 punten (de top van 26 juli).

De gap op de grafiek geeft aan dat er sprake is van zeer dynamische marktomstandigheden. Dit geeft de neerwaartse trend extra kracht. Het is niet onwaarschijnlijk dat een eventueel tussentijds herstel zal stranden in het gebied van de gap.





Technische plaatje Nasdaq Composite index verpietert

De Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, is verzwakt. De doorbraak onder de oude steun maakt naar onderen ruimte vrij voor een verdere koersdaling richting de steun van 7.225,14 punten (de bodem van 8 februari).

Weerstand is gevormd op 8.339,64 (top van 26 juli). De gap (koersgat binnen de rode cirkel) geeft aan dat de daling met stevige verkoopdruk gepaard gaat.