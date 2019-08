Ach we laten ons op het eind in de negatieve drukken. We hebben geen eigen gezicht en varen compleet op Wallstreet. Wanneer stoppen we daarmee en gaan we geloven in onze eigen kracht. Op de lange termijn staat Europa er namelijk beter voor dan Amerika. Alleen scheiten we in onze broek voor een handelsoorlog tussen USA en China zonder er zelf van te profiteren. Waar blijven de deals met China en de USA??

Doe eens wat EU of in ieder geval Rutten en consorten? We zijn potverdorie de tweede voedselexporteur van de wereld.