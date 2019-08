Liveblog: AMG, KPN, FF en Post

Update 12:25 uur: Verplicht risico nemen

Zozo:

The 'beauty' of monetary policy! UBS will put a penalty of 0.6% on its wealth clients for NOT taking risk. #MonetartMadness pic.twitter.com/C8Krq1KBGE — jeroen blokland (@jsblokland) August 6, 2019

En toch is er niks nieuws onder de zon. Door de negatieve rentes (en binnenkort ook spaarrentes?) komt het alleen pijnlijk aan het licht. In ons land is het simpel. De overheid hanteert een inflatiedoelstelling (vroeger Den Haag en DNB, nu Brussel en ECB) van 2% en een vermogensrendementsheffing van zeg gemiddeld 1,2%.

Dat betekent dat uw geld jaarlijks 3,2% minder waard wordt. Standaard. Ofwel, de overheid dwingt u in feite het te laten rollen, of het te investeren, wilt u het niet laten verpieteren. Dat ziet er zo uit. Het lukt mij niet om in Datastream een grafiek te maken, ik moet improviseren. Dit geeft een idee. Let wel, tax gaat er ook nog af.

Het gekke (?) is alleen... Toevallig twitterde ik gisteren deze grafiek nog van DNB. Vind er iets van of duid het maar. Ik zou niet weten hoe en wat. Het verbaast mij wel.

Hoe lager de rente, hoe meer we sparen. Om idee te geven: #AEX is €658mld waard. Verder: gebruik het b-woord niet eerder dan dat er een gaande is pic.twitter.com/lnCTqkphpt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 5, 2019

Update 11:45 uur: Dolle Dinsdag bestáát!

Vaste dinsdag, flauwe week: is die niet van Cees Smit?

En zie nu WSJ hier. Leuk, maar als u hierop voorsorteert door bijvoorbeeld op maandag of zelfs woensdag tegen het slot long te gaan en er dinsdag tegen het slot weer uit te gaan, zult u net zien dat de komende elf jaar dit fenomeen een dagje verschuift. Of twee. Of verdwijnt. Of blijft. Dan weet u nu al waar u over elf jaar van baalt.

Kortom, mooie statistiek, maar u kan er weer eens niks mee. Niettemin sta ik wel paf. Iemand een verklaring?

It's a Tuesday miracle! Stocks are up.



If you remove Tuesday performances from the S&P 500 since 1980, the index is up by just 560%. Including the Tuesdays, it's up 2500%. Those are not typos. https://t.co/IxL9RdR04q via @WSJ pic.twitter.com/pcg5ivE7UG — Mike Bird (@Birdyword) August 6, 2019

Update 11:25 uur: Arriva naar Damrak?

Gemist, we krijgen uitbreiding in Amsterdam? Hoe Europees wilt u het hebben: een Duits bedrijf wil een vooral in het VK actieve dochter in Ons Mokum naar de beurs brengen.

Germany’s state-owned railway operator, Deutsche Bahn, has chosen Amsterdam as the potential listing venue of its U.K.-based transport unit Arriva, sources say https://t.co/REJh68nIaT — Bloomberg (@business) August 6, 2019

Uit het stukje: een mooie AMX-kandidaat? Nee, veel meer cijfers en feiten dan dit komt u in het verhaal niet tegen.

Update 11:00 uur: ForFarmers

Zie hieronder, ForFarmers krijgt vandaag een downgrade van KBC en daalt weer flink. Intussen staat de koers nog amper boven de introductiekoers (24 mei 2016) van €6,50. U ziet ook dat de daling niet met volumepieken gepaard gaat. Het gaat sluipend en fnuikend, maar al met al wel -17,5% dit jaar (AEX +11,1%).

Onderliggend is het ook best een rommeltje: wispelturige omzet- en winstontwikkeling en een waardering tussen duur en goedkoop. En dat alles in slechts ruim drie jaar tijd. De omzet(verwachting) is wel gestaag aan het groeien, maar het is voor het bedrijf lastig daar meer winst uit te halen.

Mooi, lekker saai, defensief aandeel, dacht ik toen ForFamers naar de beurs kwam. Veevoer, een nobrainer. Dat blijkt aanzienlijk complexer en dat had ik ook wel kunnen weten, hoe dom. Er zijn maar vier analisten die het aandeel volgen, maar ze hebben er behoorlijk wat werk aan. Ergo, ze weten zich er ook geen raad mee?

Zulk beeld ziet u zelden met zo vaak zo veel verschuivingen.

Volgende week donderdag heeft ForFamers Q2-cijfers en wat nu weer: droogte, krimp veestapel, grondstoffenprijzen, concurrentie, Britse pond: er zijn genoeg risico's (te bedenken). Cijfers en outlook kunnen ook nog meevallen. De koers zou het kunnen gebruiken.

Update 10:50 uur: Er zit een panda in de grafiek?!

Schitterend!

so the yuan's woken up pic.twitter.com/UrzhwgAZUb — Livia Yap (@liviayap11) August 6, 2019

Nog iets: kijk eerdaags ook niet raar op als de koersen flink lager staan als u opstaat, omdat in Hongkong... Vult u dat verder zelf in. Beijing laat zich in ieder geval door niks en niemand uitdagen. Vraag president Donald Trump maar.

China warns Hong Kong protesters not to mistake restraint for weakness https://t.co/9Hrf01Galt pic.twitter.com/cbaSm8Axhn — Reuters Top News (@Reuters) August 6, 2019

Update 09:55 uur: "Als koerse niet kenne dale, kenne ze ook niet stijge"

Koffietijd en met nu toch weer een min op het bord, is dit het ideale moment om dit stuk te lezen. Zeker als u nog relatief nieuw bent op de beurs en het niet bent gewend om een pak rammel te krijgen. Geeft niks als u opvliegers hebt. Dalen moet u leren, zo is het gewoon, maar alles went. Prachtig stuk dit.

Doe ik er nog gratis en voor niks grafiekje bij #partylikeits1999 pic.twitter.com/kpn6LN596f — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 6, 2019

Update 09:35 uur: Yuan huilt, yuan lacht

Corné heeft het trackrecord van de yuan al even opgezocht. En zoals altijd en met alles op de beurs: de ene keer wel en de andere keer niet. Beetje cryptisch, maar u begrijpt wat ik daarmee bedoel.

De twee devalutaties in 2015 en 2016 van Chinese yuan (zwarte lijn) zorgden toen voor flinke correctie in S&P500 (rood). Maar die in H2 2016 en in 2018 niet pic.twitter.com/czAqQ2tYxf — Corne van Zeijl (@beursanalist) August 6, 2019

Komt deze er nog achteraan, interessante historische data! Ik vrees alleen voor Conré dat hij hiermee weer veel preken van gold bugs krijgt. Zeker nu die de goudprijs en vooral de koersen van de goudmijnen meehebben. De HUI Index steeg gisteren liefst 4,3%.

Valuta oorlogen : je kan je niet uit de problemen weg devalueren. Dat klopt maar is niet altijd zo. In de de jaren '30 degenen die het eerste devalueerden, hadden de minste problemen. Dat was UK btw. Uiteindelijk leidde het tot Bretton Woods in 1944. Om 11.00 uur bij @bnr. pic.twitter.com/Lpsf4T4C9H — Corne van Zeijl (@beursanalist) August 6, 2019

Update 09:25 uur: Advies en eerste marktindruk

Air France-KLM en ForFarmers krijgen respectievelijk een up- en downgrade. Nog meer vliegverkeer, Ryanair doet +0,4% op vervoerscijfers.

Zomaar headline: hoe duurzamer we praten, hoe meer we vliegen?



06 Aug - 08:53:21 [PUBT] - ISE - RYANAIR JULY TRAFFIC GROWS 9% TO 14.8m CUSTOMERS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 6, 2019

Hier de adviezen tot dusverre vandaag.

ING: naar €12 van €13 - Kepler Cheuvreux

Air France-KLML: upgrade naar market perform - Bernstein

Aperam: naar €28 van €30 - Citigroup

PostNL: naar €1,80 van €2 (hold) - Jefferies

ForFarmers: naar hold van accumulate en naar €7,50 van €8,50 - KBC

Euronext: naar €73,50 van €73 - KBW

Nog even snel een blik op het Damrak, het houdt niet over na de afstraffing gisteren. Er zijn verliezers die herstellen, er zijn verliezers die nog meer verliezen en defensief versus cyclisch laat ook al geen eenduidig beeld zien. Ik durf nog geen conclusies te trekken.