Liveblog: AF-KLM, FF, ING en Post

Update 09:55 uur: "Als koerse niet kenne dale, kenne ze ook niet stijge"

Koffietijd en met nu toch weer een min op het bord, is dit het ideale moment om dit stuk te lezen. Zeker als u nog relatief nieuw bent op de beurs en het niet bent gewend om een pak rammel te krijgen. Geeft niks als u opvliegers hebt. Dalen moet u leren, zo is het gewoon, maar alles went. Prachtig stuk dit.

Doe ik er nog gratis en voor niks grafiekje bij #partylikeits1999 pic.twitter.com/kpn6LN596f — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 6, 2019

Update 09:35 uur: Yuan huilt, yuan lacht

Corné heeft het trackrecord van de yuan al even opgezocht. En zoals altijd en met alles op de beurs: de ene keer wel en de andere keer niet. Beetje cryptisch, maar u begrijpt wat ik daarmee bedoel.

De twee devalutatie in 2015 en 2016 van Chinese yuan (zwarte lijn) zorgde toen voor flinke correctie in S&P500 (rood). Maar die in H2 2016 en in 2018 niet pic.twitter.com/czAqQ2tYxf — Corne van Zeijl (@beursanalist) August 6, 2019

Komt deze er nog achteraan, interessante historische data! Ik vrees alleen voor Conré dat hij hiermee weer veel preken van gold bugs krijgt. Zeker nu die de goudprijs en vooral de koersen van de goudmijnen mee hebben. De HUI Index steeg gisteren liefst 4,3%.

Valuta oorlogen : je kan je niet uit de problemen weg devalueren. Dat klopt maar is niet altijd zo. In de de jaren '30 degene die het eerste devalueerden, hadden de minste problemen. Dat was UK btw. Uiteindelijk leidde het tot Bretton Woods in 1944. Om 11.00 uur bij @bnr. pic.twitter.com/Lpsf4T4C9H — Corne van Zeijl (@beursanalist) August 6, 2019

Update 09:25 uur: Advies en eerste marktindruk

Air France-KLM en ForFarmers krijgen respectievelijk een up- en downgrade. Nog meer vliegverkeer, Ryanair doet +0,4% op vervoerscijfers.

Zomaar headline: hoe duurzamer we praten, hoe meer we vliegen?



06 Aug - 08:53:21 [PUBT] - ISE - RYANAIR JULY TRAFFIC GROWS 9% TO 14.8m CUSTOMERS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 6, 2019

Hier de adviezen tot dusverre vandaag.

ING: naar €12 van €13 - Kepler Cheuvreux

Air France-KLML: upgrade naar market perform - Bernstein

Aperam: naar €28 van €30 - Citigroup

PostNL: naar €1,80 van €2 (hold) - Jefferies

ForFarmers: naar hold van accumulate en naar €7,50 van €8,50 - KBC

Euronext: naar €73,50 van €73 - KBW

Nog even snel een blik op het Damrak, het houdt niet over na de afstraffing gisteren. Er zijn verliezers die herstellen, er zijn verliezers die nog meer verliezen en defensief versus cyclisch laat ook al geen eenduidig beeld zien. Ik durf nog geen conclusies te trekken.