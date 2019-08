Ook goedemorgen, mijn liveblog sloot ik gisteren hiermee en het is er al:

BREAKING: The U.S. Treasury Department has designated China as a currency manipulator amid rising trade tensions with Beijing https://t.co/J9CsxSjVvY pic.twitter.com/9nBtuKXh2D — Bloomberg (@business) August 5, 2019

Want ineens zijn alle ogen hierop gericht. Hoezeer China een economische grootmacht is geworden,blijkt wel uit dat het land de niet eens vrij verhandelbare yuan of renmibi als economisch wapen kan inzetten. Misschien is daarom de schok ook groot, omdat het nieuw is. Wat moeten we hiermee, vraagt iedereen zich af.

Zelf begin ik er ook hoe langer hoe meer stiekem aan te denken dat het voor de VS ook te laat is om China tot een handelsverdrag te dwingen op vooral haar voorwaarden. Het land is eenvoudigweg te machtig en zelfbewust geworden.

Yuan steadies after China fixes currency stronger than expected.



The central bank set its daily reference rate at 6.9683 per dollar and announced the planned sale of bills in Hong Kong. https://t.co/7AF5fSYMMk pic.twitter.com/BL1fSoyI2A — Bloomberg Markets (@markets) August 6, 2019

CNY/USD beweegt ook aardig aan het touwtje met de S&P 500 future:

En toch. Hij hoeft alleen maar te twitteren dat China fantastic is en president Xi Jinping an old jolly good bloke, maar inderdaad: eens gaat die grap niet meer op:

Each time Trump's trade moves dinged stocks, the White House eventually moved to reassure bulls. They may find find it tougher to reverse the damage this time. https://t.co/RBxlypBUH0 — Bloomberg Markets (@markets) August 6, 2019

Intussen kijken de koersen de kat uit de boom? Verder is er bijna geen nieuws, behalve dan dat onze inflatie op 2,5% uitkomt en net komen de Duitse fabrieksorders over juni ook door op +2,5%. Ja, een plus. Geen min #toll

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, er zijn vandaag geen cijfers op het Damrak:

08:06 Deutsche Post DHL positiever over winst

07:49 China voorkomt verdere val van yuan

07:48 Prijs ijzererts drukt op staalsector

07:02 Pershing stapt uit United Technologies en ADP

06:45 Consumentenprijzen vlakken iets af

05 aug Grootste verliesdag op Wall Street in 2019

05 aug 'Arriva mogelijk naar de beurs in Amsterdam'

05 aug 'Grote belegger tegen fusie Takeaway-Just Eat'

05 aug Fed werkt aan eigen realtime betalingssysteem

05 aug Grote verliezen op Wall Street

05 aug 'Beleggers vrezen onmacht centrale banken'

Analistenadvies luidt:

Air France-KLML: upgrade naar market perform - Bernstein

Aperam: naar €28 van €30 - Citigrou[

PostNL: naar €1,80 van €2 (hold) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts en het is weer druk bij AMG.

De agenda is verrassend leeg:

06:30 Nederland inflatie CPI jul

08:00 Beiersdorf Q2-cijfers

08:00 Rolls-Royce Q2-cijfers

08:00 Duitsland industriële orders jun 0,4% MoM

22:00 Walt Disney Q2-cijfers

Maar...!

En dan nog even dit

Hoppa +2,5%, het is mij een raadsel waarom onze premier niet tot volgende ECB-president is benoemd. Gewoon taxen en daar is de inflatie al :-)

De Reuters Business timeline is een en al ellende:

Stock market slump raises fears of deeper pain https://t.co/DgDDRr2AGe pic.twitter.com/eLKHemDkZM — Reuters Business (@ReutersBiz) August 6, 2019

Dit dus, hoe zit het nou?

WATCH: Wall Street plunges to worst day in 2019 as yuan drop heightens U.S.-China trade war fears https://t.co/n9KOHTLjkW pic.twitter.com/RLwsHTlwdu — Reuters Business (@ReutersBiz) August 6, 2019

Zo is het ook wel weer:

“This could be fixed overnight with one tweet from ?@realDonaldTrump?” -Ashwin Alankar, head of global asset allocation at Janus Henderson Investors ?@Reuters? https://t.co/kmLwb4zx4t — Jennifer Ablan (@jennablan) August 5, 2019

Is zo, maar de winsten zijn wel gestegen, Jeffrey:

A more than 760-point drop in the Dow gave battered shortsellers a chance to recoup massive losses this year https://t.co/k9q7nVyTmf pic.twitter.com/q97khTceLz — Reuters Business (@ReutersBiz) August 6, 2019

En dan nog even dit?

Former Fed chiefs unite in call on Trump to end Powell threats https://t.co/FxvjVOjKuJ — Bloomberg Markets (@markets) August 6, 2019

De markt prijst het al in:

The Fed will be leaning closer to reducing interest rates again next month and it may even have to cut more steeply than it did last week https://t.co/NAvYBBwoeI — Bloomberg Markets (@markets) August 6, 2019

Voor wie het heeft gemist:

WATCH: https://t.co/qdySTy71qD and Just Eat agree to merger terms to create the world’s largest online food delivery firm outside China https://t.co/k6x5zzOvpN pic.twitter.com/OD3hvBpWlu — Reuters Business (@ReutersBiz) August 6, 2019

Dan nog de belangrijkste vraag. Ik hanteer -10% vanaf de intradagtop, AEX 586,32 dus.

After the shock S&P 500 slump, when is the best time to buy the dip? History has a few answers https://t.co/aKGFMQ77jV — Bloomberg Markets (@markets) August 6, 2019

Of is het dit keer anders? Dit is de grootste black hole van de huidige markt, vind ik.

Negative-yielding debt hits record $15 trillion on trade woes https://t.co/AEWNDTVaeX — Bloomberg Markets (@markets) August 6, 2019

Maak hier maar geen wet van meden en perzen van?

Investors the world over are finding an unusual place to hide from the market turmoil: Bitcoin https://t.co/w8QUtLUHGl — Bloomberg Markets (@markets) August 5, 2019

Tot slot schrale troost voor iedereen die weer eens in de verkeerde aandelen zit:

The world's wealthiest 500 people lost $117 billion on Monday — about 2.1% of their collective net worth https://t.co/J2baUOzsv7 — Bloomberg Markets (@markets) August 5, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.