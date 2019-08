Goedemorgen,



veel beginnende beleggers werden de beurs ingelokt en brachten nieuw geld in, de spaarrente levert toch niets op, de koersen gingen in één grote beweging omhoog en meer geld stroomde naar de beurs.



Nou dan kan je er opwachten dat het feest plotseling over is en de niets of niemand ontziende partijen worden daarbij nu gesteund door een President die door een bombardement aan twitter berichten, handelsconflicten uitlokkend en onvoorspelbaar gedrag, de beginnende belegger de stuipen op het lijf jaagt omdat de koersen onderuit gaan en in paniek verkopen.



Die beweging wordt bewust in gang gezet is mijn stellige overtuiging en die 20 jaar dat ik de beurzen volg, maar met de kennis van nu dat het geheel weer zal herstellen laat ik die bewegingen voor wat het is.



In de tussentijd mee bewegen met de richting en er je voordeel mee doen.