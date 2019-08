TA: Nederlandse beurs in de uitverkoop

Investeerders blijven bang voor de escalerende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Het lijkt erop dat beleggers in grote haast afscheid van hun stukken nemen; de AEX is in korte tijd hard gedaald.

Te hard, volgens sommige indicatoren, die een tussentijdse opleving voorspellen. Het is geen gelopen race, want niet alle signalen wijzen in dezelfde richting.

Eenrzijds is de beurs oversold geraakt, dat wil zeggen 'technisch uitverkocht'. Sinds donderdag is de AEX bijna 30 punten gedaald (op basis van de slotstand van maandag). Daarmee is de index, overigens geheel in lijn met de andere beurzen, technisch oversold. Daarvan is sprake als de koersen in korte tijd te hard zijn gedaald. Sinds de top van 25 juli op 586,32 is de Nederlandse beurs nu bijna 8% gedaald.

Anderzijds staan alle indicatoren nog op rood, er is nog geen enkel positief signaal te vinden.

Deze tegenstrijdigheid geef aan dat voorzichtigheid geboden is. De 'campingrally 2019' waar ik kort geleden nog over sprak, is in elk geval gestrand in een onweersbui. Lees hierover ook mijn artikel van afgelopen vrijdag 'Technische schade wordt groter'.

Vandaag bekijk ik de belangrijkste indicatoren van de Nederlandse beurs, zoals RSI, MACD, Momentum en de 200-dagenlijn.

Steun 538,70 onder druk

De Nederlandse beurs is de steun 538,70 (bodem van 25 maart) genaderd. De neerwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze bodem naar onderen wordt gebroken.

Verdere koersdalingen mogen dan niet meer uitgesloten worden, dan wordt wordt 529,72 het volgende neerwaartse koersdoel. De weerstand van de AEX-index ligt rond 586,32 (top van 25 juli).



RSI

De RSI van de AEX geeft op korte termijn een zware oversold conditie (zeer uitverkocht) aan. De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen.

Hiermee kunnen bijvoorbeeld uitverkochte (oversold) condities gevonden worden, zoals nu. Deze situatie treedt op bij waarden onder 30. Let op, hieraan kunnen geen directe koopsignalen ontleend worden, want een index in een sterke dalende trend kan soms wekenlang 'oversold' blijven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op als de AEX nog lagere bodems neerzet, terwijl de RSI al hogere bodems begint te vormen. Dat zijn vaak vroege signalen van een nakende trendverandering.

Overigens is daar thans absoluut nog geen sprake van. Vanwege de vele signalen geeft de RSI ook relatief veel onjuiste signalen af, wat bij consequent volgen leidt tot een slecht resultaat. Tostrams past doorgaans een subtielere beoordeling toe, waarbij ook wordt gekeken of deze indicator net uit de oversoldzone stijgt.





MACD

De MACD verzwakt op korte termijn wat (daalt en zakt nipt onder 0).





Momentum

Het momentum (Rate of Change) tendeert op korte termijn neerwaarts.





MA200

De AEX zakt nipt door de stijgende 200-dagenlijn. Op lange termijn is e ralleen sprake van een positieve technische conditie, indien de AEX boven het 200-daags gemiddelde blijft.

Onderstaande grafiek geeft aan dat de koers nipt door het langetermijngemiddelde zakt. De horizontale zwarte lijn in het midden van deze grafiek is de 200-dagenlijn. De 'beweeglijke' zwarte lijn geeft het koersverloop van de AEX weer.