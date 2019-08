"Ook zijn vrienden op Wall Street zullen de laatste dagen iets minder blij met hem zijn. Sinds zijn tweetje is de S&P500 zo'n 5% kwijtgeraakt."

Zijn vele bankenvrienden die hij hoge posities heeft gegeven in zijn entourage wisten natuurlijk al lang van zijn tweetje... Het was beter gezegd een één-tweetje.... Zitten allemaal short of hebben de boel vakkundig afgedekt. Nu nog allemaal fake news berichten dat "de belegger" compleet het vertrouwen kwijt is, en de afstort gaat verder. Echter de rente is lager dan laag en een vlucht in "goud" dat is ook flauwekul natuurlijk want ook die prijs is te manipuleren. Staatsobligaties dan? Voor vele particulier beleggers geen optie en daar is de rente ook om te janken. Maar TINA is ook negens te vinden kennelijk. Het is allemaal onderdeel is van het masterplan van het grootkapitaal uit de U.S. daar kun je vergif op innemen...