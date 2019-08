Slot: Alleen maar slecht nieuws

Het is een dag waarop het vrij lastig is positief te blijven. Vrijwel al het nieuws dat langskomt, is ronduit beroerd. De grootste trigger voor de daling van de AEX (-2,4%) is de devaluatie van de yuan.

Inmiddels is de Chinese munt zo hard gezakt dat u voor iedere dollar 7,05 Yuan terugkrijgt. Dit is het laagste niveau sinds de financiële crisis en niet iets wat Donald Trump kan waarderen. Een zwakkere Chinese munt betekent namelijk een sterkere concurrentiepositie voor het Aziatische land.

Aangezien de Chinezen hebben gezegd geen Amerikaanse landbouwproducten meer te willen kopen, wordt de gemiddelde boer nog harder geraakt. Laten dat nou net de kiezers van Trump zijn. Ook zijn vrienden op Wall Street zullen de laatste dagen iets minder blij met hem zijn. Sinds zijn tweetje is de S&P500 zo'n 5% kwijtgeraakt.

De macro's zijn vandaag ook niet om over naar huis te schrijven. Zowel de Amerikaanse als de Duitse inkoopmanagersindex voor de dienstensector viel behoorlijk tegen. Overigens is er geen sprake van paniek op de beurzen. De koersen lopen in een relatief rustige lijn terug. Pas als we spikes in de grafiek gaan zien, beginnen beleggers echt onrustig te worden.

AEX YTD +10,9%

We mogen ondanks deze serie dramatische beursdagen niet vergeten dat de hoofdindex dit jaar 10,9% in de plus staat. Tellen we het dividend erbij op dan resteert er een winst van 13,9%. Wie weet is het een leuk instapmomentje, omdat iedereen weet dat Trump noch Xi Jinping zit te wachten op verdere escalatie van het handelsconflict.

Anderzijds is er een reële kans dat het getrouwtrek nog wel even gaat duren. In de tussentijd zullen de nodige bedrijven hun investeringen uitstellen en dat raakt de wereldeconomie. Wellicht gaan centrale banken de pijn enigszins verzachten door renteverlagingen en/of nieuwe stimuleringsmaatregelen. Er is in ieder geval één meneer die daarop hoopt:

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Over zes weken gaan we zien of Fed-voorzitter Jerome Powell een renteverlaging presenteert. Doet hij dat niet en is er nog steeds geen zicht op een handelsakkoord, dan zullen de beren waarschijnlijk feestvieren.

Maar goed, we moeten ons niet gek laten maken. Bedrijven maken nog altijd winst en kunnen goedkoop lenen, de wereldeconomie groeit en aandeleninkoopprogramma's staan op recordniveaus. Uiteindelijk vloeit het geld in de zakken van de aandeelhouders.

Rentes

Het is wel duidelijk dat er een nieuwe all time low op het bord staat voor de Nederlandse tienjaarsrente. In het liveblog schreef Arend Jan vanochtend dat de rentes voor alle looptijden negatief zijn. Wilt u betalen om uw geld dertig jaar uit te lenen aan Wopke Hoekstra? Lijkt mij niet, maar toch doen partijen dat. Heel bijzonder allemaal.

Brede markt

De AEX daalt 2,4% en daarmee gaan we harder omlaag dan de Duitsers (-1,5%) en Fransen (-2,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 19,1% omhoog en noteert 19,3 punten.

De Amerikaanse indices gaan door het putje. De Dow Jones (-1,9%) en S&P500 (-1,9%) liggen er al beroerd bij, maar de Nasdaq (-2,6%) gaat daar nog eens onderdoor.



De euro klimt 0,7% en noteert 1,118 ten opzichte van de dollar.



Goud (+1,3%) moet het van dit soort dagen hebben.

Olie: WTI (-1,6%) en Brent (-2,4%) gaan mee in het slechte sentiment.

Bitcoin (+12,1%) is daarentegen het feestvarken.

Het Damrak

Alles kleurt rood in de AEX. Zowel cyclische als defensieve aandelen worden in de kliko gegooid. Zelfs KPN (+0,4%) sluit uiteindelijk in de min.

(+0,4%) sluit uiteindelijk in de min. ArcelorMittal (-4,4%) en Besi (-3,2%) zijn de aandelen die op dit soort dagen de grootste klappen krijgen. Opvallend dat Aperam juist in de plus sluit. Het aandeel kreeg nota bene vanochtend een adviesverlaging te verwerken van Kepler Cheuvreux.

(-4,4%) en (-3,2%) zijn de aandelen die op dit soort dagen de grootste klappen krijgen. Opvallend dat Aperam juist in de plus sluit. Het aandeel kreeg nota bene vanochtend een adviesverlaging te verwerken van Kepler Cheuvreux. ING (-4,3%) gaat vandaag €0,24 ex-dividend. De daadwerkelijke schade is daarom slechts 2%.

(-4,3%) gaat vandaag €0,24 ex-dividend. De daadwerkelijke schade is daarom slechts 2%. Ook DSM (-4,4%) gaat ex-dividend, maar die €0,77 is klein bier.

(-4,4%) gaat ex-dividend, maar die €0,77 is klein bier. Misschien is Galapagos (-0,3%) wel hét defensieve aandeel binnen de AEX geworden. Wat heeft een biotechbedrijf nou met een handelsoorlog te maken?

(-0,3%) wel hét defensieve aandeel binnen de AEX geworden. Wat heeft een biotechbedrijf nou met een handelsoorlog te maken? Hetzelfde geldt voor Basic-Fit (-1,6%), maar dat aandeel zit de laatste tijd een beetje in de hoek waar de klappen vallen.

(-1,6%), maar dat aandeel zit de laatste tijd een beetje in de hoek waar de klappen vallen. OCI (-6,5%) is een producent van kunstmest. Als China zegt geen Amerikaanse landbouwproducten meer te willen kopen, dan weet u hoe laat het is.

(-6,5%) is een producent van kunstmest. Als China zegt geen Amerikaanse landbouwproducten meer te willen kopen, dan weet u hoe laat het is. PostNL (+4,8%) heeft de pech de tweedekwartaalcijfers te publiceren op een zeer beroerde beursdag. Toch resteert er een mooie plus, omdat het onderliggende bedrijfsresultaat veel hoger uitkwam dan gedacht. PostNL valt sterk mee (update) #PostNL https://t.co/4I7zKWYSIR — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 5, 2019

(+4,8%) heeft de pech de tweedekwartaalcijfers te publiceren op een zeer beroerde beursdag. Toch resteert er een mooie plus, omdat het onderliggende bedrijfsresultaat veel hoger uitkwam dan gedacht. Fagron ging afgelopen maand helemaal aan puin, omdat een grootaandeelhouder een deel van de stukken verkocht tegen een stevige discount. Nu presenteert het bedrijf prima cijfers en is het aandeel in de herstelmodus.

ging afgelopen maand helemaal aan puin, omdat een grootaandeelhouder een deel van de stukken verkocht tegen een stevige discount. Nu presenteert het bedrijf prima cijfers en is het aandeel in de herstelmodus. Fugro (-5,8%) is bijna terug bij af.

(-5,8%) is bijna terug bij af. Vastned (-5,8%) gaat vandaag weliswaar €0,58 ex-dividend, maar hiervoor gecorrigeerd is het nog steeds één groot drama.

Adviezen

Air France-KLM: naar €15 van €14,30 en kopen - Kepler Cheuvreux

AMG: naar €30 van €35 en kopen - Berenberg

Aperam: naar houden van kopen en naar €25 van €36 - Kepler Cheuvreux

ArcelorMittal: naar houden van kopen en naar €15 van €23 - Kepler Cheuvreux

Brunel: naar €16 en houden - KBC

ING: naar €12 van €12,30 - UBS

ING: naar €11,90 van €13,30 - KBW

Vastned: naar €33 van €37 en houden - Berenberg

Vopak: naar €44 van €42 en houden - Jefferies

Wereldhave: naar €20 van €26 en verkopen- JP Morgan

De dag van morgen