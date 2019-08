Galapagos en Shell favoriet voor augustus

Galapagos en Royal Dutch Shell horen bij de populairste aandelen voor deze maand. Randstad kunnen we beter van wegblijven, dat staat bovenaan bij de floppers.

Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête van augustus.

Verder waren beleggers eind juli - toen de vragenlijst ingevuld werd - nog steeds optimistisch over de beurs. Ruim 50% is optimistisch of zeer optimistisch over de aandelenmarkten in het algemeen, en dat was in juni nog 46,9%. Dit was dus nog vóór de forse beursdaling die ingezet werd in augustus.

Bull/Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is gestegen van 52,3 in juli naar 52,7 deze maand. 50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish.

Deze maand hebben 366 beleggers onze vragenlijst ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor augustus is als volgt (tussen haakjes de score voor juli):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 11,7% (was 12,2%)

Optimistisch: 36,9% (was 34,7%)

Neutraal: 25,7% (was 26,1%)

Pessimistisch: 19,7% (was 18,8%)

Zeer pessimistisch: 6,0% (was 8,2%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 12,6% (was 12,8%)

Optimistisch: 37,7% (was 35,0%)

Neutraal: 26,5% (was 29,0%)

Pessimistisch: 16,7% (was 16,2%)

Zeer pessimistisch: 6,5% (was 7,1%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 42,4% (was 42,3%)

Neutraal: 33,3% (was 29,8%)

Omlaag: 22,3% (was 27,8%)

AEX komende maand

Omhoog: 45,3% (was 40,6%)

Neutraal: 28,7% (was 34,7%)

Omlaag: 26,0% (was 24,7%)

Aandelenkeuzes augustus: Galapagos favoriet



Voor komende maand voorzien de respondenten de beste beursprestaties voor Galapagos. Op de tweede plaats vinden we Royal Dutch Shell, gevolgd door ASML. DSM komt nieuw binnen bij de toppers, op een gedeelde plek met ING. ArcelorMittal is uit het linkerrijtje verdwenen.

De slechtste koersprestaties verwachten beleggers voor Randstad, dat ten opzichte van vorige maand stuivertje gewisseld heeft met Adyen. Heineken, Aegon en Takeaway komen nieuw binnen bij de floppers. KPN en Unibail-Rodamco zijn verdwenen.