Koersen: wederom storing

Wederom is er een storing bij de stijgings/dalingspercentages van de aandelen. De koersen zijn correct, maar de percentages die erachter staan zijn afgeleid van de slotkoersen van donderdag. We beseffen dat dit bijzonder vervelend is en werken hard aan een oplossing.

Sinds 1 juni 2016 is Nico Inberg verbonden aan IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Inberg kan posities innemen op de financiële markten. Reacties, of vragen?Mail naar nico.inberg@iexgroup.nl.