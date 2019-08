Liveblog: Ruim -3%

Update 20:50 uur: Het daalt maar door

Misschien kan president Donald Trump even twitteren dat hij heerlijk Chinees zit te eten, want dit schiet niet op. Nog een dik uur volhouden. Vooral tech is de klos, ook Apple (-5,4%) en de fondsen met China exposure. Nvidia is dan weer een combinatie van beiden: -7,4%.

Toch is er nog index die wel stijgt: de NYSE Arca Gold Bugs, ofwel HUI Index. Goudmijnen dus pic.twitter.com/7XOChpTsPE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 5, 2019

Kijk maar even of u hier lievelingen van u tussen staan. Nou ja, in ieder geval geen double digits.

Intussen in de ballenbak van de beurs:

Update 16:30 uur: Royal Dip Shell en ING

De een wordt jankerig, de ander hebberig van een dalende beurs. Laat ik het zo zeggen: bijna alle mooie beleggingen en beursritjes beginnen met malaise, niet met polonaise.

Ene #ING begint zo langzamerhand ook een déjà-vu gevoel te krijgen. Aandeel yieldt 7,4% pic.twitter.com/UL4uyS0XHa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 5, 2019

Update 15:55 uur: Handvuurwapenaandelen...

De beurzen en markten zijn amoreel. Soms is en voelt dat ook goed, soms ook niet.

Zucht. Waar Wall Street 2% daalt, zijn er drie aandelen die hard stijgen. Inderdaad, dié. Colt en Smith & Wesson zijn niet meer beursgenoteerd, kan ik er nog aan toevoegen pic.twitter.com/fGAnuUzIGi — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 5, 2019

Update 15:40 uur: Gezellig! Wall Street is ook open, hoor...

Tja. Nou eh, wie wil er een ijsje?

Wall Street nu ook open, ofwel een good old knalrooie maandag. Ik niet, maar gelukkig hebt u #goud en #bitcoin nog? pic.twitter.com/ozIY1b56IK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 5, 2019

Update 15:25 uur: VIX en Flow Traders

Niet te zien in het plaatje, maar er stond vandaag al 20,04 op het VIX-bord.

Hebt u al klotsende oksels, natte rug en borrelend zweet in uw navel (vrij naar Jules Deelder) vd koersen? Volatiliteitsindex #AEX #VIX tikt voor t eerst sinds begin januari weer standje 20 aan, de officieuze nervositeitsgrens pic.twitter.com/7HMC9bQFAY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 5, 2019

En wie VIX zegt, zegt Flow Traders:

Handelshuis #FlowTraders, dat het kort door bocht van zoveel mogelijk reuring op beurs moet hebben, is aandeel dat (per saldo) nog meeste met #VIX Index correleert. Blijft nu nog wat achter...? #AEX pic.twitter.com/P4r0lMTmSY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 5, 2019

Update 14:45 uur: Hyperdefensial KPN

Het trackrecord is nog veel te kort om überhaupt dit woord in de mond te nemen. En toch, sinds een jaar of twee doet zich een apart fenomeen voor bij telecom (en daarom officieel een cyclical) KPN. Het aandeel is zo defensief als een deur geworden. Als alles daalt en flink ook, dan heerscht KPN, lijkt het wel.

En vice versa, dat ook. Als iedereen aan het graaien is op de beurs, blijft KPN weer achter. Vooral vorig najaar was daar sprake van; de telecom boorde dwars tegen de berenstampede in. Misschien niet zo gek? Alle fantasie is uit KPN, dividend groeit nog wel, overname kan u vergeten, maar default ook.

KPN is in de beleggersbeleving misschien een beetje een systeemtelecom. Het netwerk is van strategisch belang en daarom kijkt de overheid kritisch naar eventuele kopers. Als er al zijn die daar zin in hebben. Bovendien springt de staat om dezelfde reden zeker te hulp, mocht KPN ooit in zwaar weer komen.

Dat denk ik in elk geval, maar... volgens mij wordt u in zo'n worst case scenario als aandeelhouder wel als eerste aangeslagen of platgewalst. Maar dat zien we dan wel weer.

Update 14:25 uur: Dollar vs yuan

Onze vaste twitteraar in het Witte Huis meldt:

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Hier USD/CNY die inderdaad in het plafond staat te boren:

En intussen vluchten de Chinezen in bitcoin?

Update 13:30 uur: AMG en de moelijkenamengrondstoffen

Niet te hard roepen, maar de koersdaling valt mij dik mee vandaag. Dit is denk ik een must-read voor AMG-volgers - hoewel die naam niet in het stuk valt - en alle automotive- en commoditybeleggers en -handelaren. Kijk zelf even voor de plaatjes, hier een citaatje met de harde cijfers.

Deployment of more than 140 million electric vehicles by 2030 will require 3 million tons more copper a year, 1.3 million tons of nickel and about 263,000 tons of cobalt, according to Glencore Plc’s forecasts.

By 2040, almost 60% of new vehicle sales and about a third of cars on the road will be electric, BloombergNEF said in a May report.

BHP sees an abundant global supply of lithium, and regards cobalt as at risk of substitution, reducing the attractiveness of both commodities, Chief Financial Officer Peter Beaven said in a May speech.

Rio also remains wary over cobalt, while Glencore CEO Ivan Glasenberg said in 2017 the company has “zero interest’’ in lithium, in part because of a lack of arbitrage opportunities.

Nikkel, koper, lithium, kobalt, palladium en platina zijn de metalen van de 'EV-toekomst' RT The top miners are split on how to chase the EV battery boom https://t.co/7zse0EAG4o via @technology — Delft Analist (@DelftAnalist) August 5, 2019

Update 10:50 uur: Sell-off?

De AEX kent de handicap vandaag van de ex-dividenden van ING (€0,24) en DSM (€0,77) - verder zijn AMG en Vastned ex-dividend - en dat scheelt de index 0,2%. Nietemin mag u zowat van sell-off spreken vandaag, er stond al bijna -2% op het bord. En soms komt dat net even mooi uit, ik heb mazzel. Vooralsnog dan...

Krijg net SMS'je v mn broker dat ik mn maandelijkse #AEX tracker heb bijgekocht (vaste order) op €54,54. Bedankt Mr. Market voor de korting :-) pic.twitter.com/6ddd0rWrXn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 5, 2019

Update 10:05 uur: Inkoopmanagersindices

Een meevallertje hier en een tegenvallertje daar: de Europese inkoopmanagersindices dienstensector juli zijn door (Nederland kent die niet).

Het verhaal:

???? Eurozone Composite Output Index posts 51.5 in July ?? from 52.2 in June, as service sector growth eases slightly while manufacturing production fell to the greatest degree since April 2013. More: https://t.co/OMFjYmSvWx pic.twitter.com/tsO8dl2lPG — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) August 5, 2019

Update 09:30 uur: Intussen in Korea

Zuid-Korea staat met haar technologie (chips) al net zo in de voorste loopgraaf van de handesloorlog als Duitsland (engineering).

South Korea’s tech-heavy Kosdaq index slid on Monday, triggering the first trading suspension in more than three years https://t.co/l1yumcJyW0 — Bloomberg Markets (@markets) August 5, 2019

Toevallig heb ik die index en ik heb even een lijntje getrokken vanaf het begin van de handelsoorlog. Dit is wel even wat anders dan de Nasdaq 100, die net van een all time high afkomt...

Update 09:15 uur: Advies

Er is een downgrade voor Aperam en ABN Amro vindt het DSM-ritje wel even welletjes.

DAM: naar hold van buy en naar €120 van €117 - ABN Amro

ING: naar €12 van €12,30 - UBS

ING: naar €11,90 van €13,30 - KBW

Vopak: naar €44 van €42 - Jefferies

Air France-KLM: naar €15 van €14,30 - Kepler Cheuvreux

AMG: naar €30 van €35 - Berenberg

Aperam: naar hold van buy en naar €25 van €36 - Kepler Cheuvreux

Wereldhave: naar €20 van €26 - JP Morgan

Vastned: naar €33 van €37 - Berenberg

Update 08:50 uur: Zwaait u maar even naar onze rentes

Het staat op het bord en dus is het zo. Ik weet verder ook niet wat ik er nog over moet zeggen. Dat het een historische dag is dan maar. Dit is nog nooit eerder voorgekomen. Bij lange na niet zelfs. Zeg maar wat Mr. Market ons hiermee wil vertellen.

Het is maandag 5 augustus 2019 en ál onze rentes zijn negatief. U kan boos worden op CEO Ralph Hamers van #ING die spaarrente mss ook onder nul zet, maar hij kan niet anders. Rente is nu eenmaal geen keuze #AEX pic.twitter.com/YWyL8pec8m — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 5, 2019

Holger wrijft het er ook nog even in, en de politiek lijkt het wel prima te vinden. Ik heb onze premier en minfin er nog niet over gehoord. Mag best, want de overheid dwingt burgers tot risico met 2% inflatiedoelstelling en vermogensrendementsheffing.

With all German govt bonds now w/negative yields, world of interest rates has finally turned upside down. Negative rates set by CenBanks represents tax on households that subsidizes govts. Redistribution from savers to debtors amounts to €160bn. https://t.co/JtzzHLEzpb via @welt pic.twitter.com/xcpsuYIExH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 5, 2019

Wacht even, Ben denkt er anders over en hij heeft cijfers:

ING jaarverslagen. rentemarge 2007 daalde van 106 naar 94 bps. ING wijt dat aan hogere ECB rente en toenemende concurrentie. Rentemarge sindsdien gestegen naar boven 150bps. Nu klagen ze over lage ECB rente. — Ben Leppers (@bleppers) August 5, 2019

Bij deze: