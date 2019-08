quote: S8Power schreef op 5 aug 2019 om 09:18:

Wie long durft te gaan heeft ballen. Ik heb ze vandaag even niet:-)

Ook niet om short te gaan overigens.

Casino Beursplein 5 is weer geopend.

Just did. Een kleintje. Zorgtoeslag is binnen!