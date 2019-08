Slot: -4,4%

Het is een week die we maar beter zo snel mogelijk moeten vergeten. Een oplaaiend handelsconflict en een relatief havikse Fed zorgen ervoor dat de AEX 4,4% daalt. Naar macro's zoals het banenrapport en inkoopmanagersindices lijken beleggers even niet te kijken.

Alles staat nu in het teken van de handelsoorlog tussen de VS en China. Nu is iedereen in rep en roer, maar er is nog steeds een reële kans dat het uiteindelijk goed komt. Vergeet niet dat niemand baat heeft bij een geëscaleerd handelsconflict.

De Amerikaanse President Donald Trump ziet niets liever dan hogere koersen en de Chinese leider Xi Jinping wil rust in de tent. De groei van de Chinese economie neemt af en een deal zorgt ervoor dat deze weer wat kan aantrekken.

Helaas zijn de Presidentsverkiezingen pas eind 2020, want anders was de kans op een akkoord op korte termijn groter geweest. Trump ziet het liefst vlak voor de verkiezingen een deal, zodat hij zich kan presenteren als de man die de Chinezen een toontje lager heeft laten zingen. Daarom moeten we er even op wachten. Nu is het simpelweg hopen dat het bedrijfsleven gewoon verder gaat met investeren.

Paniekverkopen onverstandig

Ondanks deze dramatische week staat de AEX nog ruim 16% hoger dit jaar. Daar komt bij dat u op dit moment geen rente ontvangt over u spaargeld. En bij Wopke Hoekstra moet u helemaal niet wezen. Dan mag u gaat betalen om uw geld tien jaar uit te lenen.

De Duitsers maken het helemaal bont. Zelfs de dertigjaarsrente is daar negatief. Veel alternatieven voor aandelen zijn er dus niet. Als u naar de onderstaande grafiek kijkt, heeft de aandelenmarkt het op lange termijn niet zo slecht gedaan.



Klik op het plaatje voor een grote versie

De AEX blijft met een totaalrendement van 950% wel achter ten opzichte van de S&P500 (+1650%). Omgerekend per jaar zijn de winsten 8,2% en 10,0%. Als we de helft van ons vermogen in Amerikaanse aandelen hebben, rolt er een plus van 9% uit.

Haal er een procentje aan kosten vanaf en het gemiddelde rendement over de afgelopen dertig jaar bedraagt 8%. Dat is toch niet verkeerd. Uiteindelijk gaat het erom hoeveel geld u verdient op lange termijn. Dan moet u zich niet gek laten maken maken door een tweetje van Trump.

AMX houdt stand

Meestal gaat het kleine spul helemaal aan puin in een week als deze. Dat is nu helemaal anders. Met name zwaargewicht Air France-KLM helpt de AMX. Goud (+1,9%) bewijst zijn waarde als veilige haven.

Rentes

Het komt niet als een verrassing dat de rentes verder dalen. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt vier basispunten naar -0,38%. Risk off dus!

Over naar de lijstjes

AEX deze week -4,4%

AEX deze maand -2,8%

AEX dit jaar +13,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +16,5%

AEX

Vopak (+3,0%) kwam met prima tweedekwartaalcijfers langs en wordt daarvoor beloond. Geen idee waarom KPN (+3,9%) er zo goed bij ligt deze week. De Nederlandse telecommer heeft natuurlijk niets te maken met het handelsconflict tussen de VS en China.

Dat heeft ArcelorMittal (-12,0%) helaas wel. Ook de financials krijgen flinke tikken te verwerken. Niet stijgen als de beurs klimt en twee keer zo hard dalen als de markt klapt. Slecht verhaal.

AMX

Altice (+22,9%) is de absolute winnaar van de week. De kabelaar verhoogt de groeiverwachtingen en verbetert de marges. Flow Traders (+9,0%) profiteert van de exploderende volatiliteit en Fugro (+9,5%) hoeft op korte termijn geen emissie te doen.

Daarentegen stelt AMG (-23,1%) op alle fronten teleur. De IEX Beleggersdesk heeft het zelfs over ontgoochelende resultaten. Aperam (-12,5%) gaat net als grote broer ArcelorMittal helemaal aan puin.

ASCX

Het is de week waarin Pharming (+7,6%) geen pennystock meer is. Het aandeel sluit nipt boven de €1. Brunel (-11,3%) wordt daarentegen afgestraft voor een rampproject in de Verenigde Staten.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan de vooruitblik. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.