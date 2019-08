Liveblog: Zeperd Brunel. En de rest

Update 11:40 uur: Wat doet China?

Ja, het wachten is op witte rook uit Beijing. Of zwarte rook.

China staat ook al niet vooraan bij de Amerikaanse sojabalie, heet het. Mede vandaar dat president Donald Trump de druk op de ketel opvoert?

China made its biggest-ever cancellation of American pork https://t.co/lCWk41U0Vr — Bloomberg Economics (@economics) August 2, 2019

Update 11:00 uur: Perfect storm Brunel

Het is echt een perfect storm die Brunel vandaag raakt. De double digit koersellende grijst u tegemoet vanaf het bord. Nee, de Q2-rapportage is niet goed. Een onverwachte afschrijving, minder marge, zachte outlook en automotive dat begint door te wegen. En dan uitgerekend vandaag hier mee komen...

Waarom is dit een perfect storm?

Een bedrijf dat met slechtere cijfers komt dan verwacht in een dikke dalende markt, krijgt in de regel inderdaad met een hefboom koersslaag

Uitgerekend nu president Donald Trump de handelsoorlog met China verder op scherp zet, moet Brunel melden dat automotive terugloopt, net een van dé sectoren die te lijden heeft van die strijd

Op zich is het verstandig dat Brunel die miljoenenafschrijving in één keer communiceert én neemt op dat Texaanse project die de winst in Q2 deed verdampen. Zand erover en we hebben het er niet meer over denkt de beurs dan misschien in... een mooie markt, maar nu even niet?

Minder marges en zacht outlook doen dan de rest, zeker nu er vandaag angst in de markt zit.

Kortom, achteraf gezien zou dit een prachtig koopmoment kunnen zijn, want de stukken gaan nu massaal en per strekkende meter de kliko en shredder in. Tja, het kan echter ook het begin zijn van serieus mindere tijden en misschien wel een nieuwe, hele vervelende, neergaande trend. Niemand die het weet.

Als het antwoord er is, is de koerswinst weg. Ondanks die koerszepers vandaag is het aandeel nog best duur tegen 21 keer de verwachte winst en 1,9% dividendrendement, want de analisten gingen tot vandaag uit van double digit groeicijfers de komende jaren. Afwachten of dat na vandaag nog zo is.

Brunel kan een koopje zijn, maar het is zeker geen gegarandeerd koopje.

Nico kan ook niet zoveel choclade van de cijfers maken:

Brunel's groei kwam vooral uit de VS terwijl Europa op zijn best stagneert. Nu men in de VS lelijk zijn neus heeft gestoten komt verdere groei de komende kwartalen meer onder druk te staan. Het bedrijf leek op weg naar steviger groei, maar dit halfjaarrapport lijkt eerder een keerpunt te zijn.

Update 10:15 uur: Rekent er nog iemand rente, hallo?!

Arme, arme pensionado's.

Nieuwste data DNB over de rekenrente. Pas bij looptijden van tien jaar of langer positief. Anders gezegd: die was nog niet eerder zo laag. #dekkingsgraad pic.twitter.com/AyWpKl4MPq — jeroen van wensen (@jvanwensen) August 2, 2019

Het wordt er ook niet beter op. De Europese rentes zetten ook vandaag weer - met verve - nieuwe all time lows neer. Ik vind het niet meer grappig: Mr. Market, wat moeten we hier nou mee?

Update 10:05 uur: Jeff Bezos verkoopt

Wat Corné zegt. In Reuters lees ik af dat de CEO, oprichter en grootaandeelhouder 77,85 miljoen aandelen heeft, ofwel 15,7% van het totaal. Dat kunnen u en ik hier met z'n allen op IEX niet zeggen, vermoed ik.

Jeff Bezos sells $1.8 billion worth of Amazon stock in three days https://t.co/98fCQKUqgg — CNBC (@CNBC) August 2, 2019

Pak ik de grafiek en nog even bij en verhip: sell the dip, typische paniekparticulier die Bezos :-) Als u andersom denkt, schrijft u de naam Amazon nu op een geel papiertje.

Update 09:25 uur: Daar valt het kwartje al

Dat is snel:

"We now see a 70% chance of a 25 basis point cut, a 10% chance of a 50 basis point cut, and a 20% chance of no policy change in September," the bank’s economists led by Jan Hatzius wrote in a note.

Goldman economists now see a greater chance that the Fed will lower interest rates in September after Trump threatened to impose new tariffs on Chinese goods https://t.co/gNkJwKZBLW — Bloomberg Economics (@economics) August 2, 2019

Spiek ik bij de Fed Fund Futures en ja hoor, voor september is al een kwartje ingeprijsd. Als het inderdaad de opzet is van president Donald Trump om met het op scherper zetten van de handelsoorlog de Fed tot nog een renteverlaging te dwingen, dan is hij aardig op weg? De schrik lijkt er goed in te zitten.

Update 09:10 uur: Nou eh, wie haalt er koffie...?

Wat een draak van een beursopening... Brunel heeft ook nog eens de pech in zo'n slechte markt met Q2's te komen, die niet iedereen kunnen bekoren. KBC gooit er al een verlaging tegenaan. Zie ook even CFRA over ING en dit zijn de adviezen nu:

DSM: naar €119 van €110 - Berenberg

DSM: naar hold van buy - CFRA

ING: naar €11 van €11,50 - Credit Suisse

ING: naar strong buy van buy - CFRA

Wolters Kluwer: naar €70 van €60 - CFRA

Altice: naar €4 van €2,90 - HSBC

Brunel: naar hold van accumulate (€14) - KBC