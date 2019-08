Liveblog: Sof

Update 10:05 uur: Jeff Bezos verkoopt

Wat Corné zegt. In Reuters lees ik af dat de CEO, oprichter en grootaandeelhouder 77,85 miljoen aandelen heeft, ofwel 15,7% van het totaal. Dat kunnen u en ik hier met z'n allen op IEX niet zeggen, vermoed ik.

Jeff Bezos sells $1.8 billion worth of Amazon stock in three days https://t.co/98fCQKUqgg — CNBC (@CNBC) August 2, 2019

Pak ik de grafiek en nog even bij en verhip: sell the dip, typische paniekparticulier die Bezos :-) Als u andersom denkt, schrijft u de naam Amazon nu op een geel papiertje.

Update 09:25 uur: Daar valt het kwartje al

Dat is snel:

"We now see a 70% chance of a 25 basis point cut, a 10% chance of a 50 basis point cut, and a 20% chance of no policy change in September," the bank’s economists led by Jan Hatzius wrote in a note.

Goldman economists now see a greater chance that the Fed will lower interest rates in September after Trump threatened to impose new tariffs on Chinese goods https://t.co/gNkJwKZBLW — Bloomberg Economics (@economics) August 2, 2019

Spiek ik bij de Fed Fund Futures en ja hoor, voor september is al een kwartje ingeprijsd. Als het inderdaad de opzet is van president Donald Trump om met het op scherper zetten van de handelsoorlog de Fed tot nog een renteverlaging te dwingen, dan is hij aardig op weg? De schrik lijkt er goed in te zitten.

Update 09:10 uur: Nou eh, wie haalt er koffie...?

Wat een draak van een beursopening... Brunel heeft ook nog eens de pech in zo'n slechte markt met Q2's te komen, die niet iedereen kunnen bekoren. KBC gooit er al een verlaging tegenaan. Dit zijn de adviezen nu:

DSM: naar €119 van €110 - Berenberg

DSM: naar hold van buy - CFRA

ING: naar €11 van €11,50 - Credit Suisse

Wolters Kluwer: naar €70 van €60 - CFRA

Altice: naar €4 van €2,90 - HSBC

Brunel: naar hold van accumulate (€14) - KBC