Ik heb toch het idee dat Trump een foute beslissing heeft genomen. Als ik China was zou ik rustig blijven praten en denken bekijk het maar. Uiteindelijk zal de VS het niet winnen van China, het enige dat bereikt kan worden is vertraging.



De nieuwe heffingen worden grotendeels betaald door de Amerikaanse consumenten, die merken het dus in hun portemonnee. De vraag is dan of de Amerikanen kiezen voor het gelijk hebben van Trump ten aanzien van China of kiezen voor hun portemonnee.



Als ze voor het laatste gaan dan is de kans groter dat Trump niet herkozen zal worden.



Beleggen begint steeds vreemder te worden. Rente negatief, Trump die de beurs in 5 seconden alle kanten kant doen bewegen. Bedrijven die voor heel weinig kunnen lenen en daarmee enorm veel aandelen zouden kunnen inkopen.