Maak u op voor een sell-off op opening? President Donald Trump gaf gisteravond onverwacht de handelsoorlog met China een nieuwe dimensie met harde woorden én extra tarieven.

Dat hakte er in in: aandelen, dollar en vooral olie omlaag, obligaties en goud omhoog. Olie herstelt nu, de dollar stabiliseert en goud zakt, maar verder ogen de koersenborden nog niet zo vrolijk. Zie die tweet hieronder, is dit het idee er achter? Opvallend, er zijn ook al geluiden dat de handelsoorlog the new normal is.

Nog maar drie maanden geleden dacht de beurs dat met een simpel verdragje de boel fluitend werd opgelost. Dat was ook weer overdreven. Naar mijn smaak is die handelsoorlog onderdeel van een geopolitieke, economische en technologische concurrentiestrijd tussen VS en China. Kan inderdaad nog heel lang duren.

Hoe dan ook, let op opening in ieder geval op uw chippers, cyclicals en oliewaarden.

Trump's surprise move to impose new tariffs on Chinese imports has thrown the Fed another curveball that may force the central bank to cut interest rates more than it had hoped was necessary https://t.co/jOl7TQhrdJ pic.twitter.com/VwsPzuHiHz — Reuters Business (@ReutersBiz) August 1, 2019

Er zit wat in?

The market is now pricing in 3-4 more 25 bps Fed rate cuts by the end of 2020 w/ a terminal rate of 1.25%. pic.twitter.com/t9v19yLvLo — Charlie Bilello (@charliebilello) August 2, 2019

Intussen gaat het leven gewoon door en heeft Brunel Q2's, als enige ook bij ons. De uitzender boekt verlies door een eenmalige tegenvaller. De omzet valt mee.

Vers van de pers, GrandVision doet een overname, terwijl ze zelf... #inderdaad Ziet u niet zo vaak.

De agenda is vrij leeg na een megadrukke week, maar vanmiddag zijn er nog wel maandelijkse Amerikaanse arbeidsmarktcijfers, het Payroll Report. Oeps, wat een opening! Ik gok dat het allemaal wel een beetje bij trekt vandaag, zie olie en ook goud al in de rebound, maar het wachten is nog op antwoord China.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Nieuwkomer Pinterest deed +13,4% op Q2's.

08:05 Brunel sluit kwartaal af met brutoverlies

07:59 Toyota voelt tegenwind van sterke yen

07:49 Winststijging voor verzekeraar Allianz

07:32 'Foxconn bekijkt verkoop grote fabriek China'

01 aug Meer gebruikers voor Pinterest

01 aug Wall Street omlaag vanwege handelsangst

01 aug 'FTC onderzoekt aankoopbeleid Facebook'

01 aug Rente op 10-jaarsleningen verder omlaag

01 aug Trump zet handelsoorlog met China op scherp

01 aug Trump doet winsten Wall Street verdampen

Analistenadvies luidt:

DSM: naar €119 van €110 - Berenberg

ING: naar €11 van €11,50 - Credit Suisse

Wolters Kluwer: naar €70 van €60 - CFRA

Altice: naar €4 van €2,90 - HSBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Allianz Q2-cijfers

08:00 Brunel Q2-cijfers

13:00 Chevron Q2-cijfers

14:30 VS Non-Farm Payrolls jul 160K

14:30 VS werkloosheidspercentage jul 3,6%

14:30 VS loongroei jul 0,2% MoM

14:30 VS handelsbalans jun -55,0B

16:00 VS fabrieksorders jun

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jul 98,8

En dan nog even dit

Of niet.

The global economy is set for a fresh trade blow, testing central bankers https://t.co/zPljqIOC3z — Bloomberg Markets (@markets) August 2, 2019

Bij deze:

LIVE: U.S. Secretary of State Pompeo talks free trade and China in a Q&A with@BloombergTV's @haslindatv in Bangkok https://t.co/d9cuJteEQq https://t.co/A3XJoaftWb — Bloomberg Markets (@markets) August 2, 2019

En China dan? Zo:

Trade is weighing down on Chinese markets.



The CSI 300, Shenzhen Composite and ChiNext indexes open more than 2% in the red after Trump announces new tariffs on Chinese goods https://t.co/dZSpGSVMEm pic.twitter.com/hqexlWFASQ — Bloomberg Next China (@next_china) August 2, 2019

Disastrous zegt Bloomberg niet zo snel:

One of the Fed's goals for its rate cut was to lift the market’s sights on inflation. The initial reactions look not just disappointing, but near-disastrous https://t.co/Lxn9buHeq1 — Bloomberg Markets (@markets) August 2, 2019

Tja:

U.S. retailers blast new China tariffs, say move will raise prices further, hurt jobs https://t.co/Nvn4BaQaig — Simon Webb (@reutersSimonW) August 2, 2019

Wie hebben we daar:

UK says it is ramping up preparations for a no-deal Brexit by spending an extra $2.6 billion. Read more: https://t.co/v0VE2LhGBG pic.twitter.com/FI8fXjfN3c — Reuters Business (@ReutersBiz) August 2, 2019

Ik bedoel maar:

In the race for tech supremacy, China is betting it can seize the lead by building the world’s biggest 5G wireless networks https://t.co/kLDBS096al — Bloomberg Markets (@markets) August 2, 2019

Wat een gedoe:

T-Mobile’s Sprint deal faces a new hurdle as Texas' Republican attorney general joins the antitrust lawsuit filed by several other states https://t.co/UvW1und9Cf — Bloomberg Markets (@markets) August 2, 2019

Toe maar:

MacKenzie Bezos is officially Amazon's second-largest individual shareholder, with a 4% share worth $37 billion https://t.co/uiZdPtbzDI pic.twitter.com/oi2uLAbBKg — Bloomberg Markets (@markets) August 2, 2019

(...)

Negative Bond Yields through...

50 yrs: Switzerland

25 yrs: Germany

20 yrs: Denmark, Netherlands

10 yrs: Japan, Austria, Finland, Sweden, France, Belgium, Slovakia

9 yrs: Ireland

8 yrs: Slovenia

7 yrs: Spain

6 yrs: Portugal

5 yrs: Malta

1 yr: Bulgaria, Italy — Charlie Bilello (@charliebilello) August 2, 2019

Veel plezier en succes.

Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.