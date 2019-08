TA: Trump slaat technisch deukje

Trump zegt ff boe (wat een macht heb je toch om de beurs een bepaalde kant uit te sturen) en de beurs staat fors in het rood.

Mooi toch als je geen aandelen in porto hebt of als je wilt bijkopen. Of het een koopkans is, is de vraag, Meestal, na een correctie van 2 tot 2.5 minus komt er wel herstel alla koopjesjagers. Maar intraday kan de beurs weer in het rood zakken, lees maandag 5-8-19 . Aan deze post kunnen geen rechten ontleend worden. Tevens is het geen aanzet tot beleggen.