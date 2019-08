De AEX (+0,1%) kent een beroerde dag in vergelijking met de overige Europese indices. Grote boosdoeners zijn het cijferende ING (-2,3%) en Royal Dutch Shel (-4,9%).

Beide fondsen samen bepalen voor 22% de richting van de hoofdindex. Dit betekent dat deze zwaargewichten de AEX 0,9% omlaag trekken. Zonder deze twee bleeders hadden we in Amsterdam 1% hoger gestaan. Maar goed, wat als telt natuurlijk niet in het leven.

Met name de daling van ING is opvallend. De cijfers waren heel behoorlijk. De rentemarge liep op en de nettowinst kwam hoger uit dan verwacht. Toch wordt het aandeel in de kliko gegooid. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door tegenvallende vooruitzichten. Topman Hamers vreest dat de rentemarge de komende tijd onder druk blijft staan.

Is dit nou echt zo verrassend? We zien de rentes steeds verder dalen en het lijkt er niet op dat centrale banken ineens de voet van het gaspedaal halen. Het zou raar zijn als Hamers ineens zegt dat het renteklimaat bijzonder gunstig is voor zijn bank. Maar goed, de markt heeft altijd gelijk.

ArcelorMittal heeft het weer niet

Het lukt ArcelorMittal (-1,5%) maar niet om weg te komen van de lows. De staalgigant kwam met redelijke cijfers langs. Natuurlijk gaat het zoals verwacht beroerd in Europa, maar de schuldgraad verbetert. Tijdens de financiële crisis van 2008/2009 stortte het aandeel helemaal af vanwege de problematische schuldpositie.

Dat ziet er nu een stuk beter uit. Over een net debt/ebitda van 1,3 hoeven beleggers zich niet zoveel zorgen te maken. Deze ligt namelijk ruim binnen de bankconvenanten. Het is simpelweg wachten op het aantrekken van de Europese industrie. Pas dan zullen de staalprijzen gaan oplopen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een stijging van de koers van ArcelorMittal.



Daar waar de AEX de afgelopen tien jaar fors is opgelopen, is ArcelorMittal één groot drama. Een min van 60% voor een cyclisch fonds in een periode waarin de hoofdindex 200% oploopt, is ronduit beroerd.

Rentes

Een nieuwe all time low voor de Nederlandse tienjaarsrente. Inmiddels moeten beleggers 0,34% betalen om geld uit te lenen aan Wopke Hoekstra.

Brede markt

De AEX stijgt 0,1% en daarmee blijven we ver achter ten opzichte van de Duitsers (+0,5%) en Fransen (+0,7%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 2,2% omlaag en noteert 12,9 punten.

De Amerikaanse indices knallen omhoog. De Dow Jones (+1,0%) en S&P500 (+1,0%) liggen er al uitermate goed bij, maar de Nasdaq (+1,5%) gaat daar nog eens flink overheen.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,106 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,1%) maakt het ochtendverlies weer goed.

Olie: WTI (-2,9%) en Brent (-2,4%) gaan door het putje.

Bitcoin (-0,3%) doet vrij weinig vandaag.

Het Damrak

Beleggers die de aandelen ASML (+2,3%) continu hebben gehouden, krijgen van mij een dikke pluim. Het is een hele opgave om na al die all time highs de stukken er niet uit te kieperen.

(+2,3%) continu hebben gehouden, krijgen van mij een dikke pluim. Het is een hele opgave om na al die all time highs de stukken er niet uit te kieperen. Hetzelfde geldt voor DSM (+2,1%). Net geen hoogste koers ooit voor het chemie- en biotechnologieconcern. Oja, de cijfers zijn wederom beter dan verwacht.

(+2,1%). Net geen hoogste koers ooit voor het chemie- en biotechnologieconcern. Oja, de cijfers zijn wederom beter dan verwacht. Vopak (+3,6%) stijgt naar de hoogste koers sinds oktober 2016.

(+3,6%) stijgt naar de hoogste koers sinds oktober 2016. Altice (+23,8%) verhoogt de groeiverwachtingen en verbetert de marges. Daar gaan de handen van beleggers wel van op elkaar. Altice: Winstverwachting omhoog #ALTICEEUROPEN.V. https://t.co/sUXEx19xrX — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 1, 2019

(+23,8%) verhoogt de groeiverwachtingen en verbetert de marges. Daar gaan de handen van beleggers wel van op elkaar. Dat geldt helaas niet voor AMG (-18,4%). Dramatische tweedekwartaalcijfers en verlaagde outlook. Geen goede combinatie.

(-18,4%). Dramatische tweedekwartaalcijfers en verlaagde outlook. Geen goede combinatie. Air France-KLM (+3,7%) ligt er de gehele dag al goed bij.

(+3,7%) ligt er de gehele dag al goed bij. De tweedekwartaalcijfers van Ordina (-2,6%) zijn volgens de verwachtingen van analisten. De IEX Beleggersdesk komt met een advieswijziging langs. Ordina: Belgi?FD als groeimotor #Ordina https://t.co/XWMKL0HKsf — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 1, 2019

(-2,6%) zijn volgens de verwachtingen van analisten. De IEX Beleggersdesk komt met een advieswijziging langs. Vastned (+2,1%) heeft eindelijk een huurder gevonden voor een groot winkelpand in Parijs.

(+2,1%) heeft eindelijk een huurder gevonden voor een groot winkelpand in Parijs. Beter Bed (-6,5%) gaat door het putje. De beddenverkoper sluit een lening af tegen een woekerrente van 30%.

