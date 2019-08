Zie geen enkele reden om ook maar iets te kopen na de daling van 1 en 2 agustus 2019 zien we een AEX op 554 en als het effe fout gaat zie ik snel 480 op de borden staan. Dus niks om naar huis te schrijven. Gewoon de bui deftig afwachten shorters opletten. Het kan heftig heen en weer bewegen de komende maanden ofdat de boot in een oorkaan beweegt. Gaat het onder de 480? dan helemmal opletten want de weg is open naar de 400