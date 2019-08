Fondsenrondje: Midcapknallers

Hoewel de AEX (-0,1%) een deel van het openingsverlies goedmaakt, presteren we in Amsterdam beduidend slechter dan de overige Europese indices.



U hoeft geen geleerde te zijn om te zien dat hiervoor slechts één aandeel verantwoordelijk is: Royal Dutch Shell (-4,9%) wordt behoorlijk afgestraft voor zijn kwartaalcijfers. De analisten van The Royal Bank of Canada zijn het meest negatief.



Zij vinden niet alleen de winst ronduit tegenvallen, alle divisies presteerden ondermaats. Alleen ING is iets positiever; zo is de kasstroom dik in orde. Over het algemeen kijken beleggers naar de kasstroom, maar vandaag even niet.

Met zijn indexgewicht van 15% zet Koninklijke Olie de AEX maar liefst 0,7% lager. Zonder deze zwaargewicht hadden we dus gewoon in het groen gekoerst.

AMG onderuit

Het echte geweld speelt zich af binnen de AMX. Om maar met het slechte nieuws in huis te vallen. AMG (-15,7%) leverde dramatische tweedekwartaalcijfers af en wordt hiervoor keihard afgestraft.

Het bedrijf is zeer afhankelijk van de wereldwijde prijzen voor vanadium, lithium en titanium. Als die kelderen, zien we dit terug in de cijfers van de metalenspecialist. Het pijnlijkst is dat de ebitda met maar liefst 53% daalt. Ook wordt de outlook verlaagd.

AMG is een typisch voorbeeld van een boom/bust-aandeel en de IEX Beleggersdesk heeft daar zo zijn eigen mening over.

Altice gaat helemaal los

Waar de aandeelhouders van AMG in rouwstemming zijn, is het groot feest bij Altice (+22,6%). De Franse kabelaar verhoogt de omzet- en winstverwachtingen voor dit jaar. Met name in thuisland Frankrijk gaat het beter dan verwacht; zo denkt het management daar de opbrengsten met 5 á 6% te laten groeien.

Niet alleen topman Drahi is in zijn nopjes met de cijfers. De analisten van Goldman Sachs zijn blij met de voorgenomen verkoop van onderdelen en de verbeterende winstmarges. Het aandeel zet het ene na het andere jaarrecord op het bord.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Dit jaar staat het aandeel Altice alsof het niets is 146% in de plus. Als het de kabelaar lukt om het groeitempo door te zetten en de schulden verder te verlagen, kan het zomaar het begin zijn van een mooie rit. Maar goed, deze belegging is en blijft zeer risicovol.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en daarmee blijven we beduidend achter ten opzichte van de DAX (-0,0%) en CAC (+0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 2,4% en noteert 12,8 punten.

De Amerikaanse futures blijven dicht bij huis.

De euro zakt 0,3% en noteert 1,105 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,30%) en Duitse (-0,42%) rente dalen twee basispunten.

Goud (-0,6%) zakt ineens iets weg.

Olie: WTI (-1,4%) en Brent (-1,4%) kennen een off-day.

Bitcoin (-0,7%) dobbert rond $10.000.

Het Damrak

ING (-2,6%) kwam met prima cijfers langs, maar de waarschuwing dat de rentemarge van de bank onder druk zal blijven liggen, zorgt voor deze koersdaling.

Vopak (+2,2%) is nog niet uitgeraasd. Gisteren ging het olieopslagbedrijf al fors omhoog op puike cijfers.

Blijkbaar hadden beleggers even nodig om de cijfers van Wolters Kluwer (+2,3%) goed te interpreteren. Gisteren bij opening ging het aandeel nog even lelijk omlaag. Dat verlies is helemaal weggewerkt. Er staat nu zelfs een all time high op het bord. Wolters Kluwer: Degelijkheid heeft zijn prijs #WoltersKluwer https://t.co/AoM524cnBp — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 31 juli 2019

Het komt niet vaak voor dat er na de publicatie van de resultaten van ArcelorMittal (+0,0%) een nulletje voor de komma staat. De cijfers zijn redelijk in lijn met de verwachtingen. De schuldpositie is wel onder controle en de aflossingen kunnen volgens de IEX Beleggersdesk betaald worden uit de eigen middelen. ArcelorMittal: Pijn in Europa #ArcelorMittal https://t.co/oLtjroB813 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 1, 2019

Air France-KLM (+3,0%) vliegt richting de €10.

Intertrust (+8,3%) koerst op het hoogste niveau van het jaar. De vergelijkbare omzetgroei bedraagt 2,5% en de operationele winst stijgt met 1,7%. Niet heel indrukwekkend, maar toch een mooie koersstijging.

Vastned (+2,5%) kwam met het goede nieuws dat er een huurder is gevonden voor het grote leegstaande pand in Parijs. Waarschijnlijk is dat de trigger voor deze koersstijging.

Beter Bed (-5,5%) leent €3,5 miljoen, alleen zijn de voorwaarden niet bepaald over naar huis te schrijven. Er moet maar liefst 30% rente per jaar over deze lening betaald worden.

