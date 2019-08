In het voorbeeld wordt uitgegaan van een leasebedrag van 250,- terwijl een VW Polo een vanaf bedrag kent van 275,- Dat wil dus zeggen dat de 42.000 euro minder aan te verstrekken hypotheek ook hoger wordt, als we er van uitgaan dat niet iedereen een Toyota Aygo gaat leasen. Persoonlijk vind ik dat de ANWB een verkeerd advies geeft, zij begeeft zich op een vlak waar ze zich niet moeten willen begeven. Daar waar ik de ANWB ken als organisatie die zich , op meerdere gebieden, met informatie, tips en tools , haar klanten altijd op een verantwoordelijke manier helpt komt de tip van hen bij de private lease juist als onverantwoordelijk over.