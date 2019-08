Liveblog: Shell en Philips

Update 10:45 uur: ING

Helaas, de koers staat weer onder een tientje.

ING posts 2Q2019 net result of €1,438 million https://t.co/d66dW81a4b — ING (@ING_news) August 1, 2019

De Q2-cijfers van ING zijn relatief goed. De bank maakt meer winst, ondanks dat bijvoorbeeld de stroppenpot is verhoogd naar €209 miljoen. Over heel 2018 was dat de helft. Dat heeft alles te maken met de teruglopende economie. De bank kent behalve dit nog een groot probleem: de lage rente. Collega Martin:

Wel zegt topman Ralph Hamers te vrezen dat de rentemarge van de bank onder druk zal blijven liggen. Dat impliceert dat de huidige 1,52% allicht zijn beste tijd gehad heeft.

U ziet dus de koersreactie, weer een min. Het aandeel blijft dit jaar ook dik achter op de AEX, maar kent nog wel een plus: net 4%. Nee, het is geen tijd om lekker uw bankaandelen te laten lopen, hoewel ING goed presteert gegeven de lastige omstandigheden. Prettig is ook dat die hele negatieve publiciteitsstorm is gaan liggen.

Als u dan toch een bank wilt hebben, zit u bij ING denk ik wel goed. Al is het maar voor het dividendrendement van 6,8%. Waar u goed over na mag denken, maar dat geldt voor alle banken, is waar de groei en nieuwe markten vandaan moeten komen. Helemaal met de opkomst van fintech en bedrijven die zelf bankdiensten gaan leveren. Misschien is dat nog wel het grootste risico.

Update 10:30 uur: Roze wolk Philips

Update 10:15 uur: Royal Dutch Shell

Zie mijn tweet, om maar met de enige meevaller uit de rapportage te beginnen. Morgan Stanley analist Martijn Rats vertelt Reuters:

This set of earnings is weaker than most were looking for and were below expectations in all the main divisions. Earnings remain hard to forecast and volatile.

Daar voeg ik dan meteen aan toe dat dit laatste nou juist het knappe is aan Shell. Inderdaad, zo'n volatiele business, waar het concern al zo lang zo'n gestaag groeiende aandeelhouders-return uit weet te halen. Per saldo dan en zeker niet van kwartaal op kwartaal. Dat zien we vandaag wel: niet best. Ver onder de verwachtingen.

In de Q2's van #RoyalDutchShell (-4,3%) zit geloof ik maar één cijfer dat meevalt, maar dat is zeker niet de minste. Dit staatje geeft meteen aan wat voor boom & bust business energie is #AEX pic.twitter.com/o2z2MsArFu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 1, 2019

Want de Q2's van Royal Dutch Shell vallen de beurs rauw op hun dak. Wel weer typisch Shell om ondanks alles niet aan het heilige dividend te tornen, want dat kan even niet uit dit kwartaal. Bovendien gaan de buybacks door, ofwel als aandeelhouder wordt u weer gewoon gekoesterd. Zoals altijd.

Let wel, bij Shell letten we niet op de koers. Dat is eurdinair.

De grote boosdoener is gas. Want waar het concern in de volksmond Koninklijke Olie heet, is het een olie- én gasbedrijf. Energie-onderneming is denk ik de beste naam. Want u ziet het geflirt van Olie met duurzame bronnen. Het zal naar mijn bescheiden mening Shell worst wezen in wat voor energie ze doet, als het maar geld oplevert.

Een van de redenen achter de slechte cijfers van Shell is de lage gasprijs. Olie viel wel mee. maar gas was slecht. pic.twitter.com/LLJ6ceSjcR — Corne van Zeijl (@beursanalist) August 1, 2019

Vooral met een extra eigen aandeleninkoop van $2,75 miljard probeert Shell vertrouwen uit te stralen, zeg maar dat u die Q2's al een incident ziet. Wat dat betreft heeft het bedrijf natuurlijk een majestueus trackrecord. Duimen maar weer. Vooral voor de gasprijs.

Update 09:15 uur: Nevi PMI

Nou ja, het is in ieder geval niet slechter geworden. Het wachten is op het aantrekken van nieuwe orders, want daar begint de economische cyclus mee.