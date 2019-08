Ik val bijna van mijn stoel….

Helemaal, totaal van mening veranderd, Fred ( Objectief) ?



Ik ken jou enkel uit zeer negatieve postings over ING, over bankaandelen en uit een onverholen plezier om de koersdaling van ING het afgelopen jaar.



En nu dan toch ( ineens? ) van mening veranderd? Dat hoge dividend bestaat toch al langer……. en jouw mening over CEO Ralph Hamers staat mij ook nog bij.



Maar dat is het leuke, boeiende van beleggen: Ineens is een mening radicaal veranderd.



Je schrijft" Op deze koers mag men de stukken gewoon vasthouden…



DAT vind ik nu zo raar, want dan moet je ze toch eerder gekocht hebben. Toen jouw commentaren zo negatief over ING en de bankwereld waren….



Peter