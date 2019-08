Liveblog: AMG, ING, Shell en Altice

Update 17:00 uur: Altice

Geloof me, ik had al veel eerder op de dag een update over Altice willen geven. Want koersstijgingen van meer dan 20% zien we ook niet iedere dag op het Damrak. Hoewel, gisteren ook al Fugro... Ik weet alleen niet wat ik moet schrijven. Ja, de cijfers en de outlook zijn beter dan verwacht. Dat is dan ook alles, toch?

Misschien is de reden voor de koersexplosie dat de markt eindelijk overtuigd is, dat Altice niet zonder mee op een blinde (schulden)muur aan stuurt, echt wel business heeft en ook nog kan ondernemen. Uiteraard is dit speculatief. Weet u het beter?

Zo zit het trouwens met die schulden. Nog altijd dik €30 miljard.

Update 16:00 uur: IS'M dat schrikken

De verwachting was 52,0 en Wall Street stijgt lekker vandaag, dus...? Het cijfer is nog wel beter dan China en Europese landen.

#ISM Manufacturing down to 51.2, lowest since August 2016. Markets love it because more #Fed rate cuts. pic.twitter.com/9BJrPG4zF2 — jeroen blokland (@jsblokland) August 1, 2019

Update 15:00 uur: Beyond Meat

Ja, die waardering van Beyond Meat kan toch geen blijvertje zijn...? Nog nooit gegeten, het zal best goed zijn, ik geloof het graag, maar de business is natuurlijk geen hogere wiskunde. En als vegetarisch écht mainstream of heel gewoon gaat worden, zijn denk ik ook hier de kiloknallers niet ver weg.

Is this the Beyond Burger killer? As of today, Lidl offers a copy of the plant-based Patty, but 40% cheaper than the original one. I'll test the product tonight. pic.twitter.com/K3O7FzbqsG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 1, 2019

Update 13:00 uur: Advies

Zijn dit ze allemaal? Er is een upgrade voor Air France-KLM, een downgrade voor GrandVision en er zijn veel verhogingen voor de Wokkels. Gaat Vopak nou zo hard op die Australiërs...?

Takeaway: naar €85 van €84,50 Barclays

Unibail: naar €155 van €175 - Berenberg

Vopak: naar €53 van €50 - Macquarie

Wolters Kluwer: naar €38,50 van €38 - Citigroup

Wolters Kluwer: naar €59 van €51,50 (hold) - KBC

Wolters Kluwer: naar €60 van €52,50 - Kepler Cheuvreux

Wolters Kluwer: naar €71 van €69 - Credit SuisseCredit Suisse

Wolters Kluwer: naar €67,50 van €67 - Barclays

Air France-KLM: naar buy van hold en naar €12 van €9 - HSBC

Altice: naar €3,30 van €2,90 - Credit Suisse

Aperam: naar €33 van €36 - Deutsche Bank

GrandVision: naar hold van buy en naar €28 van €27 - Deutsche Bank

Update 12:45 uur: "EU = zombie economies"

President Donald Trump blijft zich met de Fed-rente bemoeien. Hier krijgt hij weer onderuit de zak, maar dan om een andere en volgens mij veel betere reden. Zombie economies. Josh Brown, met dik een miljoen volgers een van de bekendste, orgineelste, grappigste en slimste no-nonsense Amerikaanse beursbloggers, zegt het gewoon.

En mesjogge kennen we ook.

What’s crazy is having a President who sees this happening across the Atlantic and wants to emulate it, thinks we’re somehow at a disadvantage to these zombie economies. Whole thing is meshuga. https://t.co/FByYSa1eie — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) August 1, 2019

Als voorbeeld geef ik de grootste comedy capers, de Zwitserse rentes. Zelfs de vijftigjaars staat beneden NAP.

Update 12:30 uur: Zwitserse franc

Hier volgt een waarschuwing voor iedereen die met hoge hefbomen in de Zwitserse franc zit.

Achtung, achtung ????



We are trading in intervention territory in EURCHF.#SNB pic.twitter.com/0VzU70mbWI — AndreasStenoLarsen (@AndreasSteno) August 1, 2019

Want de vorige keer heugt ons nog. Links vol in beeld. Er waren destijds mensen die er een hypotheekje op hun huis bij konden nemen, omdat ze met hoge hefbomen werkten. Tussen ons: die actie destijds van de SNB om de franc niet meer te ondersteunen door per strekkende Matterhorn euro's op te kopen, is nooit gelekt. Knap!

Ene Christine Lagarde (destijds hoofd IMF en binnenkort een andere baan, u weet welke) beklaagde zich toen publiekelijk dat de Zwitsers zelfs haar niet hadden ingelicht. Tja, wie ben ik, maar waarom zouwwe ze ook en de SNB wist goed dat hoe minder mensen het wisten... De koersreactie is duidelijk en het werd zelfs een credit-event.

Goed, dat was toen, maar dat u ook nu gewaarschuwd bent als u meer risico's met valuta neemt dan goed is voor uw vermogen.

Update 12:00 uur: Europese aandelen, wie maakt ons los?

Nou, kom maar op? Als u puur op namen zoekt: Altice wordt genoemd.

Gepikt van Bloomberg dus. Plaatje is duidelijk. Even heel snel en kort door de bocht: de S&P 500 doet 20,4 keer de huidige winst en 2,4% dividend. De Stoxx 600 Europe (da's heel Europa en niet alleen EU) kost 16,4 keer de huidige winst bij 3,6% dividend.

Private equity is coming for Europe's stocks https://t.co/v6aYDjMkHs pic.twitter.com/tYJohNmteG — Bloomberg Markets (@markets) August 1, 2019

Update 11:30 uur: AMG

Wat is een betere omschrijving? AMG is het Besi van de grondstoffenaandelen, of Besi is het AMG van de chippers? In ieder geval is dit zinnetje van collega Paul van toepassing op beide - het meest cyclische der cyclische aandelen op het Damrak - maar vandaag bedoelt hij er even AMG mee.

Toch laten we ons niet gek maken nu alles van hosanna in een jaar tijd naar bedroevend zwak draait.

Het concern deed er het afgelopen jaar alles aan om de moed erin te houden. Denk vooral aan die enorme aandeleninkoop en ik herinner me ook nog een persbericht dat de omzet het lopende kwartaal een centje hoger ofzo uit kwam dan verwacht. De hele omzet dan, niet per aandeel.

Vandaag is er geen houwwe meer aan en moet het bedrijf met de billen bloot. Het hypercyclische AMG zit even aan de verkeerde kant van de cyclus.

Op de lange termijn heeft AMG natuurlijk als geen ander de onbekende-grondstoffen-met-de-moeilijke-namen-markt in de vingers en daar wijst ook onze beleggersdesk op. Met vooral de duurzaamheidsrevolutie moet het goed komen met AMG. Of u het aandeel nu op de afstraffing moet oppikken? Timing is altijd hachelijk.

Ja, eens knalt AMG vast weer net zo snel omhoog als het nu in elkaar kiepert en wie wil dat ritje niet maken? Wie lang belegt kan het nu oppikken, maar - en dat is het risico - kijk niet raar op van meer dalingen of (jarenlange!) underperformance. Voor een kort(er) ritje is de glazen bol een stuk troebeler, als er al enig zicht is.

Het enige zinnige dat ik weet is dat u AMG beter kan kopen nadat het hard is gedaald, dan gestegen. Dooddoener? Zeker, maar vinger opsteken wie hier nog nooit is ingetuind. Hier het trackrecord van AMG versus de verwachtingen en waardering. Dat de koers nog het minst volatiel is, is overdreven, maar ook niet meer dan dat.

Zie twee stukjes hieronder, AMG het Shell noemen van de onbekende-grondstoffen-met-de-moeilijke-namen-markt gaat ver. Zie echter dat dividend en ook die buybacks, aandeelhoudersreturn is er zeker bij dit fonds ondanks die boom & bust.

Update 10:45 uur: ING

Helaas, de koers staat weer onder een tientje.

ING posts 2Q2019 net result of €1,438 million https://t.co/d66dW81a4b — ING (@ING_news) August 1, 2019

De Q2-cijfers van ING zijn relatief goed. De bank maakt meer winst, ondanks dat bijvoorbeeld de stroppenpot is verhoogd naar €209 miljoen. Over heel 2018 was dat de helft. Dat heeft alles te maken met de teruglopende economie. De bank kent behalve dit nog een groot probleem: de lage rente. Collega Martin:

Wel zegt topman Ralph Hamers te vrezen dat de rentemarge van de bank onder druk zal blijven liggen. Dat impliceert dat de huidige 1,52% allicht zijn beste tijd gehad heeft.

Bloomberg haakt hier even op in:

If the ECB decides to cut rates and restart bond purchases, it would hurt the euro-area economy more than help it, according to ING’s CEO https://t.co/Ru1N21x0Ns — Bloomberg (@business) August 1, 2019

U ziet dus de koersreactie, weer een min. Het aandeel blijft dit jaar ook dik achter op de AEX, maar kent nog wel een plus: net 4%. Nee, het is geen tijd om lekker uw bankaandelen te laten lopen, hoewel ING goed presteert gegeven de lastige omstandigheden. Prettig is ook dat die hele negatieve publiciteitsstorm is gaan liggen.

Als u dan toch een bank wilt hebben, zit u bij ING denk ik wel goed. Al is het maar voor het dividendrendement van 6,8%. Waar u goed over na mag denken, maar dat geldt voor alle banken, is waar de groei en nieuwe markten vandaan moeten komen. Helemaal met de opkomst van fintech en bedrijven die zelf bankdiensten gaan leveren. Misschien is dat nog wel het grootste risico.

Update 10:30 uur: Roze wolk Philips

Aaah, wat lief :-)

Update 10:15 uur: Royal Dutch Shell

Zie mijn tweet, om maar met de enige meevaller uit de rapportage te beginnen. Morgan Stanley analist Martijn Rats vertelt Reuters:

This set of earnings is weaker than most were looking for and were below expectations in all the main divisions. Earnings remain hard to forecast and volatile.

Daar voeg ik dan meteen aan toe dat dit laatste nou juist het knappe is aan Shell. Inderdaad, zo'n volatiele business, waar het concern al zo lang zo'n gestaag groeiende aandeelhouders-return uit weet te halen. Per saldo dan en zeker niet van kwartaal op kwartaal. Dat zien we vandaag wel: niet best. Ver onder de verwachtingen.

In de Q2's van #RoyalDutchShell (-4,3%) zit geloof ik maar één cijfer dat meevalt, maar dat is zeker niet de minste. Dit staatje geeft meteen aan wat voor boom & bust business energie is #AEX pic.twitter.com/o2z2MsArFu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 1, 2019

Want de Q2's van Royal Dutch Shell vallen de beurs rauw op hun dak. Wel weer typisch Shell om ondanks alles niet aan het heilige dividend te tornen, want dat kan even niet uit dit kwartaal. Bovendien gaan de buybacks door, ofwel als aandeelhouder wordt u weer gewoon gekoesterd. Zoals altijd.

Let wel, bij Shell letten we niet op de koers. Dat is eurdinair.

De grote boosdoener is gas. Want waar het concern in de volksmond Koninklijke Olie heet, is het een olie- én gasbedrijf. Energie-onderneming is denk ik de beste naam. Want u ziet het geflirt van Olie met duurzame bronnen. Het zal naar mijn bescheiden mening Shell worst wezen in wat voor energie ze doet, als het maar geld oplevert.

Een van de redenen achter de slechte cijfers van Shell is de lage gasprijs. Olie viel wel mee. maar gas was slecht. pic.twitter.com/LLJ6ceSjcR — Corne van Zeijl (@beursanalist) August 1, 2019

Vooral met een extra eigen aandeleninkoop van $2,75 miljard probeert Shell vertrouwen uit te stralen, zeg maar dat u die Q2's al een incident ziet. Wat dat betreft heeft het bedrijf natuurlijk een majestueus trackrecord. Duimen maar weer. Vooral voor de gasprijs.

Update 09:15 uur: Nevi PMI

Nou ja, het is in ieder geval niet slechter geworden. Het wachten is op het aantrekken van nieuwe orders, want daar begint de economische cyclus mee.