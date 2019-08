Royal Royal Dutch Shell is net door met Q2's, mixed bag op het eerste oog. Dividend gehandhaafd.

De ING Q2's zijn beter dan verwacht:

Die van DSM ook, ondanks zwak China:

ArcelorMittal valt niet mee...

Het is weer niet te behappen zoveel, want Unibail, Altice, AMG, Intertrust, Vastned, Veon, Atrium en Euronext zijn er ook met cijfers. Dan was er gisteravond nog een duivische Fed, die toch havikser was dan verwacht? Renteverlaging, maar niet zonder meer een belofte op meer. Wall Street zakte. Wat er nu verder speelt.

-U.S. dollar climbs to 2-month high

-Hong Kong, China and Australia stocks fall

-Crude oil prices tumble

-10-year Treasuries surrender gains made after the Fed’s meetinghttps://t.co/yb0tUbOVMo pic.twitter.com/axvD69Ixi6 — Bloomberg Markets (@markets) August 1, 2019

Eerste van de maand en we doen het vandaag behalve met heel veel cijfers, ook met inkoopmanagersindices. Verder staan onze indices er mooi bij dit jaar, maar wat zijn de verschillen groot.

AEX +17,2% (herbelegd +20,1%)

AMX +25,1%

AScX +10,1%

Hoogtste tijd voor het koersenoverzicht, het wil nog niet echt vlotten na gisteravond:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, de kopjes met de cijfers van AMG en Unibail gisteravond nabeurs spreken voor zich. Qualcomm deed -5,5% op Q2's.

07:51 Een vijfde minder winst voor verzekeraar AXA

07:51 Consumentenbond sleept Philips voor de rechter

07:40 Intertrust voert winst licht op

07:38 Omzetdaling DSM door einde vitamine-effect

07:37 Oekraïne en Pakistan trekken de kar voor VEON

07:34 ING compenseert ongunstig renteklimaat

07:31 Opnieuw krimp bedrijvigheid industrie China

07:26 Zalando zet grotere stap met winst

07:22 Staalgigant ArcelorMittal ziet resultaat dalen

31 jul Qualcomm pessimistisch over lopend kwartaal

31 jul Saxo Bank doet bod op BinckBank gestand

31 jul Wall Street stevig omlaag na rentebesluit Fed

31 jul Eerste renteverlaging in VS in tien jaar

31 jul Wall Street wacht op rentebesluit Fed

31 jul Samenwerking ING en NN in Polen geregeld

31 jul Fastned verliest zaak bij Raad van State

31 jul Hoger resultaat voor vastgoedfonds Atrium

31 jul Winstalarm bij metalenspecialist AMG

31 jul Beter Bed heeft helft van lening binnen

31 jul Vastned voorzichtiger vanwege Franse leegstand

31 jul Euronext groeit door overname Oslo Børs

31 jul Unibail positiever over 2019

31 jul Altice verhoogt verwachtingen voor 2019

31 jul Kiadis Pharma naar conferentie in Boston

31 jul Shell klaar met verkoop Deense dochter

Analistenadvies luidt:

Wolters Kluwer: naar €38,50 van €38 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent veel cijfers en die o zo belangrijke inkoopmanagersindices (China is door op 49,9):

03:45 China Caixin manufacturing PMI jul 49,6

08:00 Royal Dutch Shell Q2-cijfers

08:00 DSM Q2-cijfers

08:00 ING Q2-cijfers

08:00 Euronext Q2-cijfers

08:00 ArcelorMittal Q2-cijfers

08:00 Argenx Q2-cijfers

08:00 Rood Microtech Q2-cijfers

08:00 Telenet Q2-cijfers

08:00 Intertrust Q2-cijfers

09:00 Nederland manufacturing PMI jul

09:50 Frankrijk manufacturing PMI jul

09:55 Duitsland manufacturing PMI jul

13:00 General Motors Q2-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS ISM manufacturing PMI jul

16:00 VS bouwuitgaven jun

En dan nog even dit

Hier nog de Fed:

WATCH: The Fed cuts interest rates for first time since 2008, citing concerns about the global economy and muted U.S. inflation https://t.co/XAGIPjwgic via @ReutersTV pic.twitter.com/f1DOUQU28B — Reuters Business (@ReutersBiz) August 1, 2019

Ik weet niet of beleggers die hier gisteren $196 voor betaalden blij mee zijn:

Beyond Meat's secondary stock offering priced at $160 per share https://t.co/XQDZwswtHm pic.twitter.com/uVdVFni53g — Reuters Business (@ReutersBiz) August 1, 2019

Intussen in de EU:

WATCH: Euro zone growth halves, inflation slows in spur for ECB https://t.co/MW1ASZB98L pic.twitter.com/llbmuNAAdJ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 31, 2019

En in Shanghai:

Chinese and U.S. officials hold trade talks in Shanghai in a bid to end a year-long trade war. Read more: https://t.co/KXrx0R8IYU pic.twitter.com/tS86kvCTWG — Reuters Business (@ReutersBiz) July 31, 2019

We hebben er weer een, mooie naam:

Fat finger or mistaken identity? Hong Kong stock Want Want suffers mystery plunge, by @JeannyYu https://t.co/367GN6lg0i via @markets — Magdalene Fung (@in_transitiverb) August 1, 2019

