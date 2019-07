Wall Street zakt weg!

Het is wat ze in Amerika maar willen horen.

De FED heeft nu een mechanism getriggered dat analisten en kenners niet meer kunnen inschatten wat de Fed doet op basis van "data".



De downside risk bepaald nu ook of rente verlaagd of verhoogd wordt.



En als men goed geluisterd heeft, is de Trade Policy de kwade doener, alleen Powell heeft zich keurig gedragen door te zeggen dat FED niet verantwoordelijk is voor de Trade policy.



Maar door de Trade Policy (dus Trump) heeft ervoor gezorgd dat bedrijven minder uitgeven, minder groei, minder investeren.

Dat is een signaal waar FED nu rekening mee moet houden, ondanks job employment rate goed is, inflatie redelijk etc..



Powell zegt eigenlijk dat de Trade Policy ertoe geleid heeft dat de inflatie van 2% niet zal halen. De FED zal rente verlagen/verhogen, afhankelijk hoe de Trade Policy zich ontwikkeld.



Op dit moment is het funest voor Amerika, de 25BP verlaging is om de economie extra boost te geven om de 2% inflatie te halen.



Zo hoopt FED dat bedrijven dan meer willen investeren...



Nu is het Trump beurt... hij heeft het voor elkaar gekregen om in September opnieuw met de Chinezen om de tafel te gaan zitten.



Ja, en dan kan FED wederom in september een verlaging doorvoeren (ondanks data beter zijn, maar de downside risk zijn toegenomen).



Ja, Trump... je krijgt het voor je kiezen. Je Trade Policy heeft ervoor gezorgd dat FED moest verlagen. Je zou trots moeten zijn bij een verhoging want dat zou betekenen dat je Trade Policy heeft gewerkt.